El informe de Robert Mueller está por salir a la luz, le guste o no a Trump

Nota del editor: Elie Honig es ex fiscal federal y estatal y analista legal de CNN. Las opiniones expresadas en este comentario son exclusivas del autor.

(CNN) — El tema principal en la mente de los lectores esta semana es el muy esperado y misterioso informe de Robert Mueller: ¿cuándo compartirá el fiscal especial sus hallazgos, qué contendrá el informe y quién lo verá?

La atención pública se ha enfocado cada vez más en el informe de Mueller después del testimonio combativo (y evasivo) del congresista Matthew Whitaker ante el Congreso, después de su declaración de que Mueller está “a punto de finalizar”; la confirmación del candidato a secretario de Justicia William Barr, que recibirá el informe de Mueller y decidirá a dónde irá, y la insolente proclamación del exabogado del presidente Donald Trump, John Dowd, de que “no creo que haya un informe”.

Dowd está equivocado. Habrá un informe de Mueller. Las regulaciones de la fiscalía especial requieren que Mueller “proporcione al secretario de Justicia un informe confidencial que explique el enjuiciamiento o las decisiones de declinación”. Y Whitaker confirmó al Congreso que “hemos seguido la regulación del fiscal especial a un T”. La gran pregunta –que usted hizo, y responderé a continuación– es qué sucede con el informe después de que el secretario de Justicia lo reciba de Mueller.

Como señala Joan Biskupic, la historia proporciona dos modelos divergentes de lo que podría contener el informe de Mueller. En 1974, el fiscal especial de Watergate, Leon Jaworski, presentó una “hoja de ruta” concisa que expone las conclusiones de los hechos ante el Congreso sin llegar a conclusiones jurídicas. En 1998, el abogado independiente Kenneth Starr emitió un nuevo informe que detalla los presuntos delitos derivados del romance del presidente Bill Clinton con Monica Lewinsky.

Si bien la emisión del informe de Mueller será un momento crucial en la presidencia de Trump, no marcará el final de sus problemas legales. El presidente del Comité de Inteligencia de la Cámara de Representantes Adam Schiff, demócrata de California, y otros, ya han comenzado a flexibilizar su nuevo poder de citación, y las investigaciones del Distrito Sur de Nueva York de la Organización Trump y su comité inaugural continúan expandiéndose. Trump inteligentemente reforzó su equipo legal anticipándose a las batallas por venir.

En otras noticias, después de largas audiencias, un juez federal determinó que Paul Manafort, expresidente de campaña de Trump, mintió intencionalmente en tres de cinco puntos al FBI, Mueller y un gran jurado. Esto significa que Manafort será castigado con la sentencia. Esperaría que Manafort, de 69 años –quien ya fue condenado en un juicio, se declaró culpable de infracciones adicionales y echó gasolina en el fuego mintiendo mientras trataba de cooperar–, reciba una sentencia que lo mantendrá tras las rejas durante la mayor parte o la totalidad de su vida.

En sentido amplio, significa que el juez se ha alineado con los fiscales de Mueller, quienes argumentaron que Manafort mintió intencionalmente para encubrir sus tratos con Konstantin Kilimnik, incluyendo proporcionar Kilimnik, que ha sido vinculado con la agencia de inteligencia rusa durante el calor de las elecciones de 2016, que va “mucho al corazón de lo que el fiscal especial está investigando”.

Ahora, tus preguntas.

Shrisha: ¿Es posible que Mueller complete su informe, pero el público en general nunca lo vea porque Trump y su secretario de Justicia no permiten que sea publicado?

El secretario de Justicia, después de recibir el informe, tiene amplio margen de discreción bajo las normas del fiscal especial sobre si y cómo presentar el informe al Congreso y al público en general. Trump declaró recientemente que la decisión es “totalmente de la competencia del secretario de Justicia”, y luego se contradijo al decir “No sé, depende”. Cualquier esfuerzo de Trump para reprimir el informe sería por su propio riesgo político, dada una nueva encuesta del Washington Post-Schar School que muestra que 81% de los estadounidenses están a favor de su publicación.

Una vez que reciba el informe de Mueller, Barr tendrá varias opciones disponibles. Podría proporcionar el informe completo (quizás con información clasificada redactada) al Congreso y al público. O bien, podría guardar el informe en una caja fuerte y no mostrarlo a nadie, aunque parece poco probable dado el testimonio de Barr de que “proporcionaría la mayor transparencia posible”.

Las batallas legales y políticas cruciales ocurrirán en el medio. ¿Tratarán Trump y sus abogados de eliminar información del informe basada en reclamos de privilegio ejecutivo? ¿Barr aceptará sus objeciones? De lo contrario, ¿podrá Trump desafiar el informe ante el tribunal y Barr se mantendrá firme? Si el informe va solo al Congreso, ¿cumplirá Schiff su promesa de hacer “todo lo posible” para ponerlo a disposición del público en general? Prepárense para una batalla legal y política de múltiples frentes.

Susan: Si Trump no puede ser acusado mientras está en el cargo, ¿se lo puede acusar después de que deje el cargo? ¿Y cuál es el estatuto de limitaciones sobre todos los crímenes que pudo haber cometido?

Aunque hay un sano debate sobre si un presidente en ejercicio puede y debe ser acusado, los académicos difieren y ningún tribunal se ha pronunciado sobre el tema, ciertamente puede ser acusado de un delito una vez que esté fuera de la oficina. Pero hay dos grandes advertencias. En primer lugar, un sucesor podría ser indultado por su sucesor (como Richard Nixon fue indultado por Gerald Ford) o tal vez incluso antes de abandonar el cargo (aunque los tribunales nunca han abordado si un presidente puede perdonarse legalmente).

Segundo, cualquier cargo penal debe presentarse dentro de un límite de tiempo conocido como el estatuto de limitaciones. Para la mayoría de los delitos federales, el plazo de prescripción es de cinco años. Entonces, si un presidente gana las elecciones en dos períodos que cubren ocho años, cualquier delito que cometió antes de la primera elección o en sus primeros tres años en el cargo podría ser excluido. Pero hay un contraargumento de que el plazo de prescripción debe suspenderse mientras un presidente esté en el cargo, si no puede ser acusado mientras está en el cargo.

Mark: ¿Puede ser un delito un acuerdo de indulto de una persona con el propósito de obstruir una investigación?

Los tribunales nunca se han pronunciado sobre este tema, una de los muchas hipótesis de las facultades de derecho aparentemente exageradas que ahora pueden cobrar vida. Algunos, incluidos los abogados de Trump y Barr, argumentan que el presidente tiene amplias facultades constitucionales, incluido el poder del indulto, y no puede ser un delito que el presidente ejerza esos poderes.

No estoy de acuerdo. Por poner un ejemplo extremo: si el presidente tuiteó: “¡Indultos a la venta, $25.000 cada uno, efectivo solamente!”, eso tendría que calificar como soborno. En esa medida, si un presidente usa el poder del indulto para cometer otro delito, por ejemplo, para evitar que un testigo testifique, entonces ese indulto podría constituir una obstrucción a la justicia. Un presidente ciertamente tiene amplios poderes, pero eso no significa que esté por encima de la ley.

David: Si la elección fue viciada, ¿sería invalidada? Y si la respuesta es “sí”, ¿todos los nombramientos de Trump quedarán invalidados, como sus selecciones del Tribunal Supremo y los miembros de su administración?

Incluso si un presidente fue acusado, removido de su cargo y / o condenado por un delito, no hay forma, legal o prácticamente, de resolver las decisiones que tomó durante su mandato. Aunque Nixon no fue acusado técnicamente, ninguno de sus nombramientos judiciales o de la Corte Suprema se deshizo después de su renuncia. Incluso después de que Clinton fue acusado (aunque finalmente no fue condenado por el Senado y destituido), no hubo ningún intento de destituirlo.

Creo que la ley tiene sentido aquí. Un presidente toma docenas de decisiones consecuentes todos los días. ¿Dónde podríamos empezar si tuviéramos que deshacer todo lo que hizo un presidente corrupto? ¿Anular el nombramiento de todos sus cientos de citas? ¿Invalidar todas las leyes que firmó? ¿Retirar el dinero asignado en sus presupuestos? El gobierno caería en el caos.

Coke: ¿En qué difiere el mandato de Mueller del de Kenneth Starr?

El mandato de Mueller es investigar la “coordinación entre el gobierno ruso” y la campaña de Trump (y asuntos directamente relacionados). Starr también comenzó con un mandato definido: investigar las transacciones financieras entre Bill Clinton, Hillary Clinton y varios bancos y compañías de inversión (“Whitewater”). Casi cuatro años después de su investigación –tome nota, aquellos que dicen que Mueller tarda demasiado–, Starr solicitó y recibió permiso para ampliar su mandato para incluir perjurio y otros crímenes que surgieron del romance de Clinton con Lewinsky.

Mueller y Starr sirvieron bajo diferentes leyes, y esas diferencias influirán en quién va a ver el informe de Mueller. El estatuto de abogado independiente (que ya no es efectivo), según el cual Starr se desempeñó, le requirió que presentara un informe por escrito al Congreso. Starr, en consecuencia, presentó su informe memorablemente lascivo directamente al Congreso y al público. Los reglamentos del a fiscalía especial, por el contrario, requieren que Mueller envíe sus hallazgos confidencialmente al secretario de Justicia, quien a su vez puede decidir proporcionar todos, algunos o ninguno de los informes al Congreso y al público. Entonces, Mueller opera bajo un régimen legal menos transparente que Starr.

Ed: ¿Has considerado la “defensa del avestruz”, que probablemente encontremos en el “Equipo Trump”?

La “defensa de avestruz” se refiere a un acusado que “entierra su cabeza en la arena”, lo que le permite afirmar que no tenía idea sobre la delincuencia que ocurre a su alrededor. Por lo general, verá esta defensa de los jefes, los CEO corporativos, los jefes de la mafia o los líderes políticos que tratan de distanciarse de las malas acciones de sus subordinados. La ley dice que si una persona realmente no sabía lo que estaba sucediendo, incluso si sus colaboradores más cercanos lo estaban haciendo, no se lo puede considerar responsable.

Pero la ley también reconoce una doctrina importante llamada “ceguera deliberada”: si un acusado cerró los ojos a algo que debería haberle sido obvio, entonces tiene el conocimiento culpable requerido como si tuviera conocimiento real. Entonces, cuantas más personas a su alrededor son condenadas por crímenes, y cuanto más penetrante es la criminalidad dentro de una organización, más difícil es para un jefe salirse con la suya sin defensa.

Tim: Entendemos que en el acuerdo de inmunidad de American Media Inc. (AMI) / David Pecker (protegiéndolos del enjuiciamiento por parte del Distrito Sur de Nueva York por hacer pagos en silencio a Karen McDougal, violando potencialmente las leyes de financiamiento de campaña), acordaron no comprometer más crímenes. En este tipo de acuerdo, ¿AMI tendrá que ser condenada por un delito por violar el acuerdo, o es un delito si los fiscales deciden que sí?

AMI primero se metió en problemas a finales de 2018 por hacer pagos de dinero a McDougal, lo que podría violar las leyes de financiamiento de campaña. Sin embargo, el Distrito Sur de Nueva York le dio a AMI un trato: usted coopera, se mantiene alejada de más problemas y no la procesaremos por violaciones de financiamiento de campaña.

Bastante simple, hasta la semana pasada, cuando AMI aparentemente extorsionó a Jeff Bezos. (AMI ha dicho que está investigando el asunto). Si es así, AMI y sus directores pueden ser procesados por (1) extorsionar Bezos y (2) infracciones de financiamiento de campaña, porque han violado su acuerdo no procesal con el Distrito Sur de Nueva York al cometer un nuevo delito (la extorsión de Bezos). El Distrito Sur de Nueva York no tiene que ir a un jurado y obtener una condena para anular el acuerdo de no enjuiciamiento; el propio acuerdo establece que depende del distrito si AMI ha cometido un delito y ha violado el trato.

Conclusión: AMI había obtenido un pase libre, pero ahora tiene un doble problema.

Tres preguntas para la próxima semana:

1) Con Manafort ahora mirando una sentencia muy larga, ¿Trump lo rescatará con un indulto?

2) ¿Barr, como secretario de Justicia, limitará o terminará la investigación de obstrucción de la justicia de Mueller, que Barr calificó previamente como “fatalmente errónea” y “asquerosa“?

3) ¿La decisión de Schiff de enviar docenas de transcripciones de entrevistas a Mueller dará lugar a nuevas acusaciones y, de ser así, quién debería estar perdiendo el sueño?