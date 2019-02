Rusia respalda una compañía de videos virales dirigida a ‘millennials’ estadounidenses

(CNN) — Tres canales de video en línea diseñados para atraer a los ‘millennials’ han recopilado decenas de millones de visitas en Facebook desde septiembre. Pero las páginas que publican los videos no revelan que están respaldados por el gobierno ruso.

Las páginas están dirigidas por Maffick Media, una compañía cuyo accionista mayoritario es Ruptly, una subsidiaria de RT, que está financiada por el gobierno de Rusia. Aunque Maffick Media ha contratado contratistas y trabajadores independientes en Los Ángeles en los últimos meses, la compañía no está registrada en Estados Unidos, sino en Alemania.

Facebook suspendió las páginas este viernes y dijo que llegaría a las personas que las dirigían para pedirles que revelen desde dónde se ejecutan las páginas y su afiliación con su empresa matriz para poder volver a la plataforma.

El movimiento fue inusual para Facebook. La compañía no exige a los usuarios que proporcionen información sobre las empresas matrices, pero ahora desarrolla formas de intentar aumentar la transparencia sobre quién dirige las páginas populares de Facebook, y ha venido tomando medidas agresivas para abordar las operaciones de información secretas respaldadas por el Gobierno en su servicio. En 2016, un grupo de trolls vinculados al Kremlin desarrolló una red de páginas diseñadas para parecer que fueron operadas por activistas estadounidenses reales.

Las páginas de Maffick Media parecen haber caído en un área gris para Facebook. Las páginas no incluyen información sobre sus vínculos con el gobierno ruso, pero anteriormente no estaban obligadas a hacerlo.

“Las personas que se conectan con páginas no deben ser engañadas acerca de quién está tras ellas. Así como hemos incrementado nuestro cuidado del comportamiento inauténtico coordinado y el spam motivado financieramente durante el año pasado, continuaremos mejorando para que la gente pueda obtener más información sobre las páginas que siguen”, dijo un portavoz de Facebook en un comunicado.

CNN habló con representantes de Maffick antes de que Facebook suspendiera las páginas. El director de operaciones de Maffick, J. Ray Sparks, dijo que Maffick es editorialmente independiente de RT y afirmó que era una “práctica comercial estándar” no revelar la propiedad de una página de Facebook. “La audiencia general nunca está interesada en estas cosas y la práctica estándar simplemente no las menciona, porque la audiencia no está interesada”, dijo.

CNN se comunicó con la compañía para hacer comentarios después de la suspensión, pero no respondió de inmediato.

Al igual que RT, los videos de Maffick son generalmente críticos con la política exterior de Estados Unidos y los principales medios de comunicación estadounidenses, al tiempo que evitan en gran medida las críticas al gobierno ruso. Gran parte de su contenido, al igual que gran parte del de RT en Estados Unidos, encaja cómodamente dentro de la política estadounidense convencional, especialmente en la izquierda.

Una táctica típica de las operaciones de información rusas en EE.UU. en los últimos años ha sido tratar de explotar las divisiones y tensiones existentes en el país. Al cubrir y emitir en Estados Unidos, RT no ha inyectado en el discurso alguna nueva línea de crítica sobre el país; en cambio, ha reflejado críticas a las acciones del gobierno de EE.UU. en el país y en el extranjero que ya existían, y que, según algunas personas, merece más atención por parte de los principales medios de comunicación.

“Trabajar para In the Now, o trabajar para Soapbox, o Maffick, no es un apoyo alas políticas de sus patrocinadores, al igual que trabajar para CNN no es un respaldo de las compañías farmacéuticas o de armas que publican en CNN. O simplemente “Trabajar para la BBC o Al-Jazeera no es un respaldo a las políticas del gobierno británico o en el caso de Al Jazeera, la monarquía absoluta de Qatar”, dijo Rania Khalek, una comentarista estadounidense que presenta algunos de los videos de Maffick, en entrevista con CNN.

Maffick tiene tres páginas de Facebook, Soapbox, que se centra en temas de actualidad, Waste-Ed, un canal ambiental, y Backthen, un canal de Historia cuyo enfoque incluye lo que considera el imperialismo occidental. Juntas, las tres páginas tienen más de 30 millones de visualizaciones de video, aunque solo han estado operando durante algunos meses.

Desde el pasado mes de septiembre, Maffick ha contratado hasta una docena de contratistas y trabajadores independientes en Los Ángeles, donde operan desde una oficina compartida de WeWork en Hollywood, según dos personas familiarizadas con la compañía.

Los registros de la compañía en Alemania muestran que el 51% de la compañía es propiedad de Ruptly. El 49% restante está controlado por la expresentadora de RT, Anissa Naouai, quien es la directora ejecutiva de Maffick. Los registros fueron reportados por primera vez por el outlet alemán T-online y más tarde por la Alianza para Asegurar la Democracia (ASD), que llamó la atención de CNN. La Alianza para Asegurar la Democracia es parte del German Marshall Fund, que recibe fondos de Estados Unidos, Alemania y otros gobiernos. La Alianza para Asegurar la Democracia dice que, si bien forma parte del German Marshall Fund (GMF), la ASD en sí no recibe ningún financiamiento del GMF, y obtiene su dinero de fondos y subvenciones familiares privadas, pero no del financiamiento gubernamental.

Sparks le dijo a CNN que Maffick comenzó como una dependencia de otro canal centrado en los ‘millennials’ llamado In the Now.

In the Now fue originalmente un programa de televisión en RT, presentado por Naouai. Cuenta con más de 3 millones de seguidores en Facebook y sus vínculos con Rusia se han informado anteriormente.

Sparks le envió a CNN una lista de historias que, según dijo, In the Now había cubierto y que no mostraban a Rusia de manera positiva.

Facebook también suspendió en la página de Now del viernes.

RT es considerado el “principal centro de propaganda internacional del Kremlin”, según un informe de 2017 del Director de Inteligencia Nacional de EE.UU. sobre la intromisión de Rusia en las elecciones presidenciales de 2016 en el país norteamericano.

La compañía de producción de RT en Estados Unidos dice que su función es “informar, no influir”.

Sparks le dijo a CNN en un correo electrónico la semana pasada que, aunque Maffick recibe fondos de Ruptly de RT, “no hay una estructura editorial de arriba hacia abajo en la estructura corporativa”. Sparks dijo que el control editorial recae completamente en Naouai.

Naouai trabajó como corresponsal de RT a partir de 2006, según su página de LinkedIn. Luego organizó In the Now como un programa nocturno en RT y continuó su relación con el canal incluso durante la intervención de Rusia en Ucrania, y en lo que el Director de Inteligencia Nacional de EE.UU. (DNI) llamó la participación de RT en la injerencia rusa en las elecciones de 2016 en Estados Unidos.

Según Sparks, Naouai ha sido amiga por “muchos” años de la editora en jefe de RT, Margarita Simonyan. El informe de DNI de 2017 alegó que Simonyan desempeñó un papel en la campaña de 2012 del presidente ruso Vladimir Putin y tiene vínculos con los principales funcionarios del gobierno ruso.

“El Kremlin se ocupa de RT y supervisa de cerca la cobertura de RT, reclutando personas que pueden transmitir mensajes estratégicos rusos debido a sus creencias ideológicas”, dijo el informe del DNI.

RT dijo en un comunicado a CNN: “Es comprensible que algunas personas asuman que la actitud cálida de Simonyan es más que la de una relación profesional confiable con cualquiera de sus colegas, como parece haber ocurrido en este caso”. El comunicado de RT agregó que la actitud y cortesía de Simonyan “no es algo que se extienda a los proyectos editorialmente independientes”.

Simonyan ha rechazado anteriormente la idea de que el gobierno ruso controla RT.

Sparks dijo que la amistad profesional entre Naouai y Simonyan, además del exitoso crecimiento y contenido de la audiencia de Maffick, contribuye al nivel de independencia que se otorga a Naouai para administrar Maffick.

“Deberíamos juzgar a los periodistas por el contenido que producen. Entonces, si quieren juzgarme, juzguen por el contenido. Júzguenme por los hechos que estoy presentando”, dijo Rania Khalek a CNN. “Si tiene un problema con eso, desafíeme con eso. Pero en lo que respecta a la financiación, todos los medios son financiados por corporaciones o gobiernos. Entonces, si vamos a tener una conversación sobre la financiación, deberíamos abrirla para incluir todos los medios de comunicación, incluyendo CNN”, dijo.

Khalek le dijo a CNN que Naouai le da la libertad de escribir y producir su propio contenido sin injerencia ni control. Khalek se describió a sí misma como una izquierdista antiimperialista que desarrolló sus puntos de vista políticos en parte debido a que su familia proviene de una “parte del mundo que ha sido afectada negativamente por las guerras de Estados Unidos”.

“Si me opongo a una guerra en Estados Unidos, ¿significa eso automáticamente que me acusarán de estar alineada con el Kremlin?”, Preguntó Khalek durante una entrevista con CNN el lunes desde Berlín, donde se encuentra la base de Maffick. “Y con la histeria de Rusia que estamos experimentando ahora, siento que esta es una táctica muy, muy peligrosa para comenzar a decir que los puntos de vista izquierdistas, puntos de vista contra la guerra son solo puntos de discusión del gobierno del Kremlin”.

Ben Nimmo, miembro principal de defensa de la información en el Laboratorio de Investigación Forense Digital del Atlantic Council, dijo a CNN que, si bien los medios de comunicación rusos respaldados por el Estado afirman ser editorialmente independientes, “rutinariamente impulsan las narrativas del Kremlin, especialmente aquellas que representan a Occidente de manera negativa”.

Nimmo dijo que el tono de las páginas de Maffick es “ampliamente antiestadounidense y anticorporativo. Eso es sorprendentemente similar a RT. Maffick puede ser técnicamente independiente, pero su tono ciertamente coincide con la familia más amplia del Kremlin”.

El Atlantic Council es un think tank estadounidense que recibe fondos de múltiples gobiernos, incluido Estados Unidos.

La pregunta sobre FARA

Sparks le dijo a CNN que Maffick les dice a los contratistas sobre la conexión de la compañía con el gobierno ruso. Dos fuentes familiarizadas con el proceso de contratación de la empresa confirmaron esto de forma independiente a CNN.

Sin embargo, no es una divulgación que las páginas de Maffick compartan con sus audiencias.

Las tres nuevas páginas de la compañía en Facebook no incluyen ninguna mención de sus vínculos con el gobierno ruso, ni incluyen enlaces a sitios web externos donde pueda aparecer esa información.

Sparks le dijo a CNN que las páginas que no mencionaban a sus propietarios eran “prácticas comerciales estándar”, y afirmaban que CNN y Great Big Story, una compañía de videos propiedad de CNN, no enumeran a sus empresas matrices en sus páginas de Facebook.

CNN enumera a una empresa matriz en su página de Facebook, aunque la información está desactualizada, y enumera al propietario de la red como Time Warner, que fue comprada por AT&T y que pasó a llamarse WarnerMedia. La página de Facebook de Great Big Story no nombra a su empresa matriz, pero enlaza a un sitio web donde se detalla esta información.

Las reglas de Facebook aún no requieren que las personas detrás de las páginas digan quiénes son. Sin embargo, en una declaración que explica por qué se eliminaron las páginas de Maffick Media el viernes, un portavoz de Facebook dijo que la compañía estaba trabajando para mejorar su programa de transparencia de páginas. El portavoz agregó que Facebook se comunicaría con los administradores de las páginas de medios de Maffick “para pedirles que revelen esta información adicional y su afiliación con su empresa matriz para volver a la plataforma”.

Más allá de Facebook, hay otro problema potencial de divulgación para Maffick.

La compañía de producción de RT en Estados Unidos, T&R Productions, se registró en el país a finales de 2017 como agente extranjero para el gobierno ruso, según la Ley de Registro de Agentes Extranjeros (FARA). Al explicar el movimiento, el Departamento de Justicia de EE.UU. dijo en ese momento que “los estadounidenses tienen derecho a saber quién actúa en EE.UU. para influir en el gobierno o el público de EE.UU.”.

Preguntado por qué Maffick no se ha registrado como agente extranjero a pesar de que la compañía ha contratado a algunos trabajadores en Estados Unidos, Sparks dijo a CNN: “Acabamos de incorporarnos hace siete meses. Somos demasiado pequeños para tener una subsidiaria en Estados Unidos. “La compañía alemana y nosotros tenemos una red de trabajadores independientes y contratistas con los que podemos trabajar en muchos lugares, incluido EE.UU.”.

Pero Joshua Ian Rosenstein, experto en FARA y abogado de la firma Sandler Reiff Lamb Rosenstein, dijo que las empresas con sede en el extranjero no están automáticamente exentas de los requisitos para registrarse como agentes extranjeros.

“Si están trabajando en Estados Unidos con el objetivo de lograr los intereses rusos y son financiados por un brazo del gobierno ruso, entonces el registro de FARA podría estar justificado”, dijo Rosenstein.

El informe de DNI de 2017, que se publicó antes de que RT se registrara bajo FARA, dijo: “RT America se aleja formalmente del gobierno ruso al utilizar una organización autónoma sin fines de lucro con sede en Moscú para financiar sus operaciones en EE UU. De acuerdo con el liderazgo de RT, esta estructura se estableció para evitar la Ley de Registro de Agentes Extranjeros y facilitar la concesión de licencias en el extranjero”.

Las personas familiarizadas con la forma en que la empresa les paga a los trabajadores dijeron a CNN que Maffick les pidió a sus trabajadores en Los Ángeles que establecieran sus propias compañías de responsabilidad limitada (LLC) para que Maffick pudiera pagarles sus salarios mediante transferencia bancaria internacional. Las personas dicen que los pagos se realizan desde una cuenta bancaria en Alemania, donde se registra Maffick.

El Departamento de Justicia no respondió a las preguntas de CNN sobre si a Maffick se le podría requerir registrarse en FARA.

¿Transparencia en Facebook?

En 2018, YouTube comenzó a etiquetar videos en su plataforma producidos por medios de comunicación financiados por estados.

Los videos de YouTube publicados por RT, Ruptly e In The Now llevan la leyenda: “RT está financiada en su totalidad o en parte por el gobierno ruso”.

Facebook, donde se están publicando los nuevos videos de Maffick, no contiene exenciones de responsabilidad.

La plataforma de redes sociales anunció el año pasado que estaba introduciendo formas de hacer que las páginas de Facebook sean más transparentes, incluida la publicación de información sobre desde dónde se ejecutan ciertas páginas. Pero solo una de las tres páginas de Maffick, Waste-Ed, incluye información sobre la ubicación de las personas detrás de la página. Siete personas controlan la página de Waste-Ed, según Facebook, tres están en Estados Unidos, tres en Alemania y una en Rusia.

Facebook le dijo a CNN que, a diferencia de YouTube, no tiene una política de etiquetado de medios patrocinados por estados en la plataforma, pero dijo que actualmente está considerando opciones de transparencia que podrían ayudar a resolver el problema.

Bret Schafer, analista de redes sociales del German Marshall Fund, dijo que cree que la mayoría de las personas que ven contenido de las páginas de Facebook no tienen idea de que pueda estar vinculado a Rusia.

“Debería estar claramente etiquetado”, dijo a CNN, “y cuando no los etiquetan, necesitan que se los llame”.