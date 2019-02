Queen tocará en la ceremonia de los premios Oscar 2019

(CNN) — Menos de una semana antes de los Premios Oscar, la Academia aún está reforzando su lista de artistas intérpretes o ejecutantes, y su última incorporación, esperan, te hará temblar de la emoción.

La Academia dijo el lunes que Queen, la banda en el medio de la nominación a mejor película, con Bohemian Rhapsody, se presentará en la transmisión, que este año no tendrá anfitrión.

MIRA: ‘Bohemian Rhapsody’ pierde posible nominación por escándalo de su director, Bryan Singer

Adam Lambert, quien comenzó su carrera en “American Idol” y actualmente está en los zapatos de Freddie Mercury en la banda, tuiteó “Vamos a tocar los Oscar”.

Bohemian Rhapsody tiene cinco nominaciones en los Oscar el domingo.

La Academia no dio detalles sobre cómo planeaba presentar el espectáculo de Queen, pero a principios de este mes hubo rumores de que se había intentado que el grupo abriera el espectáculo.

LEE: La vida amorosa de Malek está en la mira y Gaga corta relaciones profesionales con R. Kelly

También subirán al escenario los artistas representando a los nominados a la mejor canción original.

Jennifer Hudson cantará “I’ll Fight”, de RBG; Gillian Welch y David Rawlings interpretarán “When a Cowboy Trades His Spurs for Wings”, de The Ballad of Buster Scruggs, y Bradley Cooper y Lady Gaga cantarán “Shallow”, de A Star Is Born.

La Academia había anunciado previamente una actuación de “un invitado especial sorpresa” para “The Places I’ll Go”, de Mary Poppins Returns. Más tarde se reveló que era Bette Midler.

No se ha hecho ningún anuncio oficial sobre si Kendrick Lamar y SZA estarán presentando el éxito nominado al Oscar “All the Stars”, de Black Panther.

MIRA: La Guardia Real de Inglaterra tocó “Bohemian Rhapsody”

Variety informó el mes pasado que los planes originales de la Academia consistían en tener solo dos canciones nominadas durante la transmisión, pero de acuerdo con su historial de este año, desistió de esa decisión luego de reacciones en contra.