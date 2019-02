Superluna de nieve, la más grande de 2019, iluminará el cielo

(CNN) — La luna llena de febrero iluminará los cielos como la superluna más grande del año.

La superluna ocurre durante esta luna llena porque será la más cercana en su órbita a la Tierra. Técnicamente, la superluna llegará a su punto máximo el martes por la mañana a las 10:54 a.m. ET, pero no será visible en ese momento. Sin embargo, te recomendamos echarle un vistazo el lunes y el martes por la noche.

La salida de la luna será el mejor momento para aquellos interesados en capturar fotos de la dramática superluna porque la luna estará más cerca del horizonte. Aquí puedes consultar la hora local de la salida de la luna.

Mira en esta galería: El eclipse de superluna de lobo de sangre

1 de 22 | Un hombre toma imágenes de la luna a la espera del eclipse en la Ciudad de México. La mayor parte del mundo pudo vislumbrar este raro evento, pero especialmente en América del Norte y del Sur, Europa y África. (ALFREDO ESTRELLA/AFP/Getty Images) 2 de 22 | El comienzo del eclipse lunar visto desde Montevideo, Uruguay. Una superluna ocurre cuando la luna está llena y más cerca de la Tierra en órbita. (MARIANA SUAREZ/AFP/Getty Images) 3 de 22 | El comienzo del eclipse visto desde Miami, Florida. ¿Dónde entra la parte de “lobo”? Cada luna tiene su propio nombre asociado con la luna llena. (GASTON DE CARDENAS/AFP/Getty Images) 4 de 22 | En enero, se la conoce como la “luna lobo”, inspirada por lobos hambrientos que aullaban fuera de las aldeas hace mucho tiempo, según el Almanaque del Viejo Granjero. (GASTON DE CARDENAS/AFP/Getty Images) 5 de 22 | Este será el último eclipse lunar total visible en Estados Unidos hasta 2022. (GASTON DE CARDENAS/AFP/Getty Images) 6 de 22 | A diferencia de los eclipses solares, el eclipse lunar se puede ver a simple vista o con binoculares. (GASTON DE CARDENAS/AFP/Getty Images) 7 de 22 | (GASTON DE CARDENAS/AFP/Getty Images) 8 de 22 | (GASTON DE CARDENAS/AFP/Getty Images) 9 de 22 | (GASTON DE CARDENAS/AFP/Getty Images) 10 de 22 | (GASTON DE CARDENAS/AFP/Getty Images) 11 de 22 | (GASTON DE CARDENAS/AFP/Getty Images) 12 de 22 | Earth's shadow almost totally obscures the view of the so-called Super Blood Wolf Moon during a total lunar eclipse, on Sunday January 20, 2019, in Miami, Florida. - The January 21 total lunar eclipse will be the last one until May 2021, and the last one visible from the United States until 2022. (Photo by Gaston De Cardenas / AFP) (Photo credit should read GASTON DE CARDENAS/AFP/Getty Images) 13 de 22 | (GASTON DE CARDENAS/AFP/Getty Images) 14 de 22 | El eclipse de superluna de lobo de sangre visto desde la Ciudad de México. (RODRIGO ARANGUA/AFP/Getty Images) 15 de 22 | Desde la localidad de Villa Nueva, Guatemala. (JOHAN ORDONEZ/AFP/Getty Images) 16 de 22 | En Ciudad de México, con el monumento conocido como el Ángel de Independencia como marco. (ALFREDO ESTRELLA/AFP/Getty Images) 17 de 22 | El eclipse de superluna sobre el cielo de Milán, Italia. (MIGUEL MEDINA/AFP/Getty Images) 18 de 22 | La superluna desde Encarnación, Paraguay. (NORBERTO DUARTE/AFP/Getty Images) 19 de 22 | El eclipse de superluna desde la catedral de Tours, en el centro de Francia. (GUILLAUME SOUVANT/AFP/Getty Images) 20 de 22 | Composición de imágenes con las fases del eclipse lunar, con fotos tomadas en Ciudad de Panamá. (LUIS ACOSTA/AFP/Getty Images) 21 de 22 | Washington, Estados Unidos. (BRENDAN SMIALOWSKI/AFP/Getty Images) 22 de 22 | Vienna, Austria. (GEORG HOCHMUTH/AFP/Getty Images)

La luna llena de febrero también se conoce como la luna de nieve. Cada mes, la luna llena lleva un nombre diferente que quiere decir el fenómeno que más se asocie a ella ese momento. Esto se debe a que hace siglos, los meses lunares se asociaron con el cambio de las estaciones en lugar del año solar.

Los nativos americanos y los europeos dieron a febrero el título de “luna de nieve” porque era el mes asociado a fuertes nevadas, de acuerdo con el Almanaque del Viejo Agricultor.

La luna de febrero también ha sido llamada luna de huesos o luna de hambre debido a la falta de comida disponible en el invierno.

La superluna marca una gran diferencia con respecto a 2018, cuando no hubo luna llena en febrero, por lo que se le llamó la Luna Negra. Esto ocurre una vez cada 19 años, y es porque enero y marzo tienen cada uno dos lunas llenas.

En enero, registramos la superluna de lobo de sangre, y aunque esta no es tan emocionante como la de enero, se espera que esta superluna sea un bello espectáculo. Y si pierdes esta, habrá otra superluna en marzo.