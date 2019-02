Manny Machado llega a un histórico acuerdo con los Padres por 10 años y 300 millones de dólares, según informe

Manny Machado durante un juego de los Dodgers de Los Ángeles contra los Red Sox de Boston en la Serie Mundial de 2018 en el Dodger Stadium el 28 de octubre de 2018 en Los Ángeles, California. Crédito: Harry How / Getty Images

(Bleacher Report) — Terminaron las apuestas en torno a Manny Machado.

Según el periodista de ESPN.com Jeff Passan, Machado y los Padres de San Diego se pusieron de acuerdo en los términos de un contrato este martes después de su media temporada con los Dodgers de Los Angeles.

Mark Feinsand de MLB.com informó que el acuerdo a 10 años es por 300 millones de dólares, lo que lo convierte en “el mayor contrato de un agente libre en la historia del deporte estadounidense”.

El acuerdo con Machado, según los reportes, incluye una cláusula de salida después del quinto año, según Tim Brown, de Yahoo Sports.

A pesar de estos informes sobre el acuerdo, el presidente ejecutivo de los Padres, Ron Fowler, le dijo a Dennis Lin de The Athletic que no había acuerdo y que “continuaban las discusiones”. Ken Rosenthal de The Athletic agregó que los comentarios de Fowler son “probablemente” una cuestión semántica, ya que Machado no ha pasado todavía un examen físico y no se ha finalizado el contrato.

Machado llegó a Los Ángeles antes de la fecha límite de intercambios después de pasar las primeras seis temporadas y media de su carrera con los Orioles de Baltimore. Durante su estadía en el sur de California, Machado reemplazó al lesionado Corey Seager en el campocorto y bateó .273 / .338 / .487 con 13 jonrones y 42 impulsadas.

Para el final de la temporada, el jugador de 26 años acumuló 37 jonrones y 107 carreras impulsadas, mientras que bateó un promedio de .297.

A pesar de los buenos números, nunca se consideró que Machado se quedaría en Los Ángeles a largo plazo. Los Dodgers ya tenían a Seager con un contrato de primerizo, y su nómina ya era la tercera más alta de todos los clubes la temporada pasada en con 199,6 millones.

Si se hubiera añadido un salario de nueve dígitos, ese número se habría disparado.

Por ello, el cuatro veces All-Star buscó oportunidades y llegó a un acuerdo con los Padres que lo convertirá en un pilar en su búsqueda del título en los próximos años.

Y según el historial de Machado, su llegada debería tener un efecto positivo.

Machado ocupa el puesto 13 entre todos los jugadores, con 168 jonrones desde 2013, y sus 203 dobles lo sitúan noveno en ese aspecto.

Además, el dos veces ganador del Guante de Oro ha demostrado ser uno de los patrulleros más veteranos de las Grandes Ligas de Béisbol. A pesar de que jugó principalmente como campocorto con los Dodgers, Machado siempre se ha adaptado mejor como tercera base debido a sus rápidos reflejos y su gran brazo.

Hasta ese punto, Machado ocupa el segundo lugar entre todos los terceras bases con 77 carreras defensivas salvadas y está en la primera posición en Carreras Ahorradas a la Defensiva con una marca de 45,7 desde 2013.

Los Padres todavía tienen mucho trabajo que hacer, por supuesto, pero hacerse con Machado frente a otros rivales de entidad como los Yankees de Nueva York y los Phillies de Filadelfia es un gran golpe para el prometedor club de la División Oeste de la Liga Nacional.

Además, los Padres podrían tener uno de los mejores campos dentro del béisbol con Fernando Tatis Jr., actualmente clasificado como el prospecto número dos de MLB.com, debido a su debut en Grandes Ligas en el futuro cercano.

Machado tendrá que tener paciencia mientras los Padres se preparan para la carrera por el título en los próximos años, pero la recompensa podría ser sustancial si la reconstrucción de San Diego se desarrolla de acuerdo con el plan.