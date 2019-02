Los productos chinos, cada vez más presentes en Latinoamérica

(CNN Español) — Cada vez crece más la presencia de China en Latinoamérica: ya es el segundo socio comercial de la región como un todo, detrás de Estados Unidos, que sigue manteniendo ese liderazgo (perdido sin embargo en países como Brasil, Chile, o Perú).

En ese contexto, es verdaderamente llamativo cómo los productos digitales chinos —que han replicado en los últimos años a productos como los de Apple, Google o Facebook— se están haciendo cada vez más populares en América Latina.

Huawei, Tencent, o Baidu son empresas cuyos productos y servicios son más y más conocidas en la región. Y es que China ha decidido aprovechar las características propicias del mercado latinoamericano para hacerse cada vez más fuerte en el mismo.

Hemos dedicado el ultimo GloboEconomía con Victoria Gaytán, gerente de Proyecto en Global Americans y colaboradora habitual de Fortune, a analizar esa situación. Desde luego, analizamos la decisión aún más ambiciosa china de ser el gran jugador global del “Big Tech” y de la inteligencia artificial en el mundo.

Un objetivo que está incluido en el proyecto de reproducción de la “Ruta de la Seda”, que abarca a 65 países del mundo. Aunque inicialmente no entró América Latina, los últimos dieciocho meses se han incorporado un total de quince países de la región, el primero fue Panamá y el último hasta la fecha fue Ecuador.

Los productos digitales chinos se han hecho fuertes, primero en su mercado doméstico, que cuenta con un total de 800 millones de usuarios de internet, y luego han salido a conquistar el mundo. Y América Latina, por una serie de circunstancias de las que precisamente hemos hablado en GloboEconomía, esa en un lugar destacado de esa lista.

