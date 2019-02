Brexit: en 30 días, el caos en Reino Unido empeorará

Londres (CNN) — En los 32 meses transcurridos desde que el Reino Unido tomó la decisión de abandonar la Unión Europea, la política del país ha cambiado radicalmente.

La cuestión sobre el brexit se convirtió en el problema más importante que enfrenta la nación, trascendiendo a las divisiones demográficas establecidas hace mucho tiempo. El sistema bipartidista tradicional se dio la vuelta.

Esto, al menos en parte, es el resultado de una pregunta con una respuesta binaria como salir o permanecer, y la consecuencia inevitable de que casi la mitad del país termine en el lado perdedor.

Las consecuencias de estas divisiones se han limitado en gran medida a las batallas dentro de la clase política del Reino Unido. Pero, con el brexit en 30 días, se avecina una tormenta.

Sea cual sea el resultado de las maquinaciones políticas de la próxima semana —que no haya acuerdo, ratificación del acuerdo del gobierno, un retraso, un segundo referéndum, una elección general —en algún momento, el vendaje que ha mantenido cerradas estas heridas tendrá que salir.

Esa venda es el cargo de primera ministra de Theresa May. Desde el referéndum, ha sido de interés para todos los partidos políticos mantener a la primera ministra en su lugar. Pero una vez que el brexit ocurra, o no ocurra, según sea el caso, la batalla comenzará sobre qué tipo de país será Gran Bretaña. Los implicados se quitarán los guantes y las facciones políticas en guerra estarán listas. Y si crees que el brexit ha sido sangriento hasta el momento, prepárate para lo que puede ocurrir.

Mantener a May en Downing Street ha permitido a otros seguir en pie y frustrar sus planes de brexit sin tener que asumir ninguna responsabilidad por la carnicería.

Para el Partido Laborista, en la oposición, esto ha significado recuperarse de casi todo lo que May ha hecho hasta la fecha con pocas consecuencias.

Para los rebeldes dentro de su propio Partido Conservador, ha significado criticar su acuerdo y oponerse a él por supuestos principios. En resumen: la mayoría de la clase política en el Reino Unido ha sido muy buena al decirle a May lo que no quieren y ofrecer pocas soluciones prácticas.

¿Qué posible razón podría tener cualquier político para adoptar una postura en contra de la política del gobierno cuando está claro que sus días de gobierno se están acercando a un final?

Los legisladores de todas las tendencias en ambos partidos principales ven en las divisiones del brexit la oportunidad de llenar un vacío que existirá después del 29 de marzo.

Para algunos, eso significa comenzar nuevos movimientos políticos (mira los parlamentarios disidentes que abandonaron ambos partidos principales la semana pasada); para otros, es la oportunidad de tomar el liderazgo de su partido y con ello el mejor trabajo. En el caso de los Laboristas, un brexit conservador “dañino” presenta la posibilidad de desencadenar una elección general y terminar casi una década en el desierto político.

Aunque la claridad sobre el futuro del Reino Unido puede ser escasa hoy, después del 29 de marzo, el purgatorio por el brexit del país termina.

Entonces, ¿cuáles son los resultados más probables?

Uno, que una versión del acuerdo de May sea aceptada a regañadientes por el Parlamento el 12 de marzo y que rápidamente sea ratificado con la Unión Europea. Reino Unido entraría en un período de transición el 29 de marzo, mientras que la futura relación con Europa ocupa un lugar central como el nuevo campo de batalla. Eso esencialmente pondría todas las opciones, excepto la de permanecer, de nuevo en la mesa.

Dos, los legisladores solicitan una extensión a la fecha límite de brexit. Eso podría suceder en una votación programada para el 14 de marzo en el caso de que su acuerdo no obtenga apoyo parlamentario el 12 de marzo y que los legisladores rechacen el no acuerdo el 13 de marzo. En este resultado, es probable que todas las opciones, incluida la de permanecer (Remain), vuelvan a estar disponibles en la mesa.

La opción menos probable pero por defecto es un choque sin acuerdos, que, según la mayoría de los analistas no partidistas, sería catastrófico tanto para el Reino Unido como para la Unión Europea. La Cámara de los Comunes puede tener la oportunidad de votar sobre este resultado el 13 de marzo, pero muy pocos creen que podría obtener una mayoría.

Acompañar cada opción es un argumento creíble para sacar a May del poder.

Si el acuerdo de May pasa, su trabajo está hecho. Aunque actualmente es inmune a un desafío de liderazgo formal, sus colegas podrían intentar persuadirla para que renuncie por su propia voluntad, argumentando que rd hora de un nuevo liderazgo en su partido y para el país mientras Reino Unido encuentra su nuevo lugar en el mundo.

Si May es obligada a solicitar una extensión del Artículo 50 (algo que requeriría la aprobación unánime de los 27 estados miembros de la Unión Europea), entonces habrá fracasado. Aquí, las opciones son numerosas. De repente, sería creíble pedir que se rompa su acuerdo y que comience un nuevo conjunto de negociaciones, y eso realmente podría llevar a cualquier parte. También sería creíble argumentar que estas negociaciones deben ser conducidas por alguien más, ya sea dentro del Partido Conservador o convocando a una elección general, ofreciendo a la nación la oportunidad de cambiar el gobierno directamente.

Por mucho que al Partido Laborista le guste decir que May ha arruinado las negociaciones y que ellos merecen tomar las riendas, ningún dato de sondeo serio sugiere que podrían ganar una elección. Y mientras los laboristas ahora dicen que respaldan algún tipo de segundo referéndum, todavía no está claro qué tan comprometido está el líder del partido Jeremy Corbyn con esto.

Podría decirse que la decisión del Partido Laborista es, sin duda, solo una parte del manejo de la fiesta. Sus miembros y Parlamentarios son más pro-europeos que los conservadores, y han experimentado más deserciones que los conservadores por su manejo del brexit. A Corbyn le parece bien aparecer más europeo que los conservadores, apoyando una segunda votación que puede que nunca suceda.

Corbyn ha dejado en claro que su opción preferida es una elección. Es posible que respaldar un segundo referéndum le dé combustible para exigir una elección, si ese referendo es rechazado por el gobierno.

Sabemos que May no quiere dirigir al Partido Conservador a las próximas elecciones. Y sabemos que la mayoría en el Reino Unido no las ven como un elemento esencial en la próxima fase de brexit. De hecho, si su acuerdo se aprueba a regañadientes, es poco probable que su propio partido quiera que participe en las futuras negociaciones comerciales.

Con los dos partidos principales tan divididos, es difícil ver cómo sus miembros podrían ponerse de acuerdo sobre una agenda política para poner al público.

Entonces, ¿qué pasa con el público?

Lo último que sabemos con certeza es que el brexit ha alterado la mentalidad del electorado en general. Según un estudio reciente, los británicos ahora se identifican más como “Leavers” (que apoyan la salida de Reino Unido de la UE) or “Remainers” (que apoyan quedarse en la Unión Europea) de lo que lo hacen como partidarios de los conservadores o laboristas.

Demográficamente, eso ha hecho estallar el antiguo sistema político. Esto significa que no solo sería imposible unir un partido detrás de algo, si no también arrastrar a los votantes ahora es más complicado que nunca.

Entonces, con 30 días para el final, puede ser tentador pensar que, para bien o para mal, la locura del brexit finalmente terminará pronto. Buena suerte con eso.