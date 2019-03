Comisión de Supervisión de la Cámara da ultimátum a la Casa Blanca sobre caso Kushner

(CNN) — El presidente de la Comisión de Supervisión de la Cámara de Representantes emitió una severa advertencia al abogado de la Casa Blanca, Pat Cipollone, exigiendo que la Casa Blanca entregue los documentos y cumpla con las entrevistas relacionadas con la forma en que la Casa Blanca manejó las autorizaciones de seguridad de algunos de los asesores más cercanos del presidente.

El representante demócrata Elijah Cummings de Maryland dio a la oficina del abogado de la Casa Blanca hasta el 4 de marzo para cumplir con la solicitud.

“Ahora estoy escribiendo una última vez para solicitar su cooperación voluntaria con esta investigación”, dijo Cummings. “Les pido que comiencen a producir todos los documentos de respuesta de inmediato, y les solicito que comiencen a programar entrevistas transcritas con cada testigo identificado por la Comisión”.

La carta de Cummings llega después de que el New York Times informó el jueves que el presidente intervino personalmente para asegurarle a su yerno Jared Kushner una autorización de seguridad, a pesar de las preocupaciones de los funcionarios de carrera en el Gobierno. El presidente había negado antes que interviniera personalmente.

“Si es verdad, estos nuevos informes plantean serias dudas sobre la información despectiva que obtuvieron los funcionarios de carrera sobre el Sr. Kushner para recomendarle que se le niegue el acceso a los secretos más delicados de nuestra nación: ¿por qué el presidente Trump ocultó su papel al invalidar esa recomendación? ¿Por qué el general Kelly y el Sr. McGahn se sintieron obligados a documentar estas acciones? Y ¿por qué su oficina continúa reteniendo documentos y testigos clave de esta comisión?”, escribió Cummings el viernes.

La Casa Blanca no respondió a la solicitud de comentarios de CNN el viernes sobre la solicitud de información de Cummings.

El representante Gerry Connolly, un demócrata de alto rango en la Comisión de Supervisión de la Cámara de Representantes, dijo a CNN que quiere que el ex secretario general de la Casa Blanca, John Kelly, comparezca ante el panel, y dice que la comisión debe obtener el memorando de Kelly sobre Trump en el que ordenaba darla a Kushner autorización de seguridad.

“Me encantaría ver al Sr. Kelly ante nuestra comisión”, dijo Connolly.

Pero según las cartas publicadas por Cummings el viernes, la Casa Blanca cree que tiene una amplia jurisdicción para proteger la información de seguridad sobre los confidentes más cercanos del presidente en el Congreso.

En una carta del abogado de la Casa Blanca, Cipollone, la Casa Blanca sostiene que está dispuesta a “poner a disposición para su revisión” los documentos sobre el proceso de autorización de seguridad de la Casa Blanca, pero dice que la Casa Blanca cree que el Congreso no tiene la autoridad de supervisión para revisar decisiones de autorización de seguridad individuales, dada la creencia que el Artículo II le otorga al presidente una amplia discreción sobre con quién comparte información. Cipollone escribe: “El presidente, no el Congreso, tiene el poder de controlar la información de seguridad nacional”. En otra carta, exhorta a Cummings a realizar solicitudes sobre información de autorización de seguridad de forma “enfocada” y “limitada”.

En la carta de Cipollone, también le pide a Cummings que no vaya a la oficina del abogado de la Casa Blanca para tratar de obtener información directamente de los empleados de la Casa Blanca. Cita específicamente los esfuerzos para hablar con Kelly.

“Nos hemos enterado de que el Jefe del Consejo de Supervisión del Comité ha hecho repetidas veces llamadas telefónicas al ex Jefe de Estado Mayor del general John Kelly en busca de información sobre una decisión del Poder Ejecutivo. Una vez más, estas acciones ignoran mi solicitud anterior al Comité con respecto a los contactos con ex “o los funcionarios actuales de la Casa Blanca. Es vital que estos contactos se realicen en mi oficina, para que podamos proteger los importantes intereses de confidencialidad del Ejecutivo”, escribió Cipollone.

El jueves después de que se rompiera la historia del Times, Cummings amenazó con emitir una citación para obtener información si la Casa Blanca no cumple con la solicitud.

“Hasta la fecha, la Casa Blanca no ha producido un solo documento ni ha programado una sola entrevista”, dijo Cummings en un comunicado. “La Comisión espera el cumplimiento total de sus solicitudes tan pronto como sea posible, o puede ser necesario considerar medios alternativos para obligar al cumplimiento”.

Connolly también le dijo a CNN en una entrevista el viernes que creía que Cummings probablemente se verá obligado a emitir la citación dada la resistencia de la Casa Blanca sobre el tema.

“Tenemos que tener supervisión”, dijo Connolly a CNN. “Nos encargamos de supervisar las autorizaciones de seguridad. Por ejemplo, nos hemos involucrado en la externalización de las autorizaciones de seguridad, nos hemos involucrado en el represamiento. Esa no es una función exclusiva del poder Ejecutivo. Tenemos todo el derecho de ejercer nuestro papel constitucional”.

Cummings anunció el 23 de enero que estaba investigando el proceso de autorización de seguridad en la Casa Blanca y solicitó información sobre las investigaciones de antecedentes y las autorizaciones de seguridad del asesor de seguridad nacional John Bolton, el ex secretario de personal de la Casa Blanca Rob Porter, el ex asesor de seguridad nacional Michael Flynn, su hijo Michael Flynn Jr., el ex asistente adjunto del presidente Sebastian Gorka, Kushner, el ex asesor adjunto de seguridad nacional KT McFarland y ex director senior para África Robin Townley.

Cummings también solicitó información sobre el protocolo formal de emisión de autorizaciones de seguridad en la Casa Blanca y todos los documentos relacionados con un memorando de febrero de 2018 que Kelly, entonces secretario general de la Casa Blanca, expidió sobre cómo mejorar el proceso.

Tammy Kupperman y Maegan Vázquez de CNN contribuyeron a esta noticia.