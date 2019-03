El brexit ha dado un importante paso hacia atrás

(CNN) — Es tentador creer el cliché de que en el brexit nunca cambia nada.

Pero después de tres noches de votaciones dramáticas, confusas y caóticas en la Cámara de los Comunes, las cosas se ven un poco diferentes.

Ahora sabemos que el jueves de la próxima semana (21 de marzo), la primera ministra, Theresa May, pedirá a la Unión Europea que extienda el plazo del artículo 50 del brexit. ¿Por cuánto tiempo? Eso depende de si su propio acuerdo de divorcio con brexit es aprobado por sus propios legisladores antes de esa fecha.

Tal como están las cosas, su trato no se parece más a aprobar una votación en el parlamento. El jueves, 188 miembros de su propio partido votaron en contra de la moción del gobierno para retrasar el brexit.

Sólo dos cosas en los últimos tiempos han arrastrado una mayoría entre los legisladores: oponerse a un brexit no válido y retrasar el brexit, que ambos suenan claramente contrarios al brexit. Y tampoco está totalmente bajo el control del Reino Unido.

Pero a medida que nos acercamos al gran día en que Reino Unido tiene previsto irse (29 de marzo), la Cámara de los Comunes nos da una mejor idea de lo que no quiere. No quiere el trato de May, un no acuerdo o desechar el brexit por completo. Ni siquiera quiere un segundo referéndum, a pesar del ruido que se hace al devolver el voto al público por parte de algunos en la clase política.

Una enmienda para mantener en las papeletas de votación una segunda votación que tendría “permanecer en la UE” fue aplastada el jueves por 334 votos contra 85. La decisión del Partido Laborista de abstenerse estaba detrás de la pobre concurrencia, a pesar de que solo hace unas semanas confirmó que apoyaba un segundo voto público.

Aunque el resultado no hace imposible un segundo referéndum, sí plantea serias dudas sobre si habrá voluntad política para uno. Y por lo que vale, a la UE no le interesa la idea.

Otras cosas que los parlamentarios decidieron que no querían el jueves incluyen tomarse el tiempo para buscar apoyo entre partidos para planes alternativos y tener una tercera votación sobre el acuerdo de May –fueron derrotadas y rechazadas, respectivamente, las enmiendas que les dan a los parlamentarios más control sobre el brexit y el asesinato del acuerdo de May.

Así que parece que el brexit tendrá que ser retrasado.

¿Pero con qué fin? May se está quedando sin tiempo para que se realicen cambios significativos en la declaración política que acompaña a su acuerdo. Y sobre la base de las objeciones de los parlamentarios a su acuerdo hasta la fecha, no está claro qué se podría agregar para darle la vuelta a una pérdida tan enorme.

Cualquier nuevo acuerdo requeriría una buena voluntad por parte de la UE para negociar nuevamente, lo cual está lejos de ser seguro. ¿Por qué? Porque enfrentaría exactamente los mismos problemas que May ha enfrentado: no hay mayoría para nada en Reino Unido y la UE no está en el negocio de perder más tiempo y capital político en políticas de fracaso.

Las cosas han cambiado un poco en Bruselas, también. Si bien una vez, al extender el Artículo 50, estaba firmemente sobre la mesa retrasar el brexit e incluso mantener las opciones para que el Reino Unido revirtiera la decisión, es justo decir que el afecto por los británicos es más escaso en estos días.

La actitud hacia el Reino Unido varía de un país a otro, pero en general se considera que la extensión más larga que la UE estaría dispuesta a considerar, si se aprueba el acuerdo de May, es de aproximadamente entre seis y ocho semanas.

Obviamente, si el acuerdo de May fracasa por completo la próxima semana y se deben explorar nuevas opciones, resolver esto llevará más de 6 a 8 semanas. Y aunque a algunos en Bruselas no les importa la idea de extenderse por más de un año, recuerde que solo se necesita un estado miembro para vetar una extensión. Así que lanzar cosas en el aire y comenzar desde cero conlleva algunos riesgos muy importantes.

May viajará a Bruselas el 21 de marzo y solicitará que se amplíe el plazo del Artículo 50. En los próximos días, descubriremos si esa solicitud será por una extensión corta que permita la implementación del acuerdo de May, o por un período de tiempo no especificado, ya que el Reino Unido se ve obligado a volver a la cuadratura. Y, por supuesto, en todo esto, el incumplimiento de un acuerdo se cierne sobre la cabeza de todos. Nunca en este proceso el destino del Reino Unido parecía tan a merced de Bruselas.

La tentación de decir que nada cambia es generalmente una referencia al hecho de que el brexit rara vez parece avanzar. Es bastante claro que esta semana, brexit dio un notable paso hacia atrás.