Díaz-Canel rechaza informe del NYT sobre médicos cubanos que denunciaron supuesto sistema de manipulación para que pacientes voten por Maduro

(CNN Español) — El presidente cubano Miguel Díaz-Canel reachazó este martes el informe del medio estadounidense The New York Times (NYT) sobre 16 médicos cubanos que detallaron un supuesto sistema de manipulación para que pacientes voten por el gobierno de Maduro.



“Médicos cubanos jamás podrán ser difamados. Su extraordinaria obra humana en tierras que el imperio llama ‘oscuros rincones del mundo’, desmienten al NYT y a su reportero”, publicó el mandatario cubano en su cuenta de Twitter.

Asimismo, los medios estatales, Granma y Juventud Rebelde, publicaron artículos de opinión donde se cuestiona la imparcialidad del NYT. El gobierno del cuestionado presidente Nicolás Maduro no se ha pronunciado hasta el momento. CNN intentó comunicarse con el Ministerio de Salud para conocer su versión pero hasta el momento no ha recibido respuesta.

Por su parte, el NYT respondió al tuit de Díaz-Canel indicando que respaldan su historia. “Este tipo de periodismo riguroso es el núcleo de nuestro trabajo”, dicen en un tuit.

El pasado domingo el NYT publicó los testimonios de una serie de exintegrantes de las misiones médicas cubanas que por un tiempo estuvieron desplazados en Venezuela en los que describieron un supuesto sistema de manipulación contra pacientes con los que se les amenazaba con retirar o negar la atención médica o acceso a medicina si es que no votaban por el gobierno de Maduro en las elecciones de mayo de 2018. El artículo menciona que el gobierno de Cuba negó las aseveraciones de los medicos y destacó el éxito que sus misiones médicas han tenido alrededor del mundo. Según el diario, el gobierno de Maduro no respondió a sus preguntas antes de publicar el informe.

“Sí había oxígeno, pero no me permitían usarlo”, dijo un médico al NYT al describir una situación con un paciente de 65 años con insuficiencia cardiaca que necesitaba oxígeno. “Sus superiores cubanos y venezolanos le dijeron que el oxígeno debía usarse como arma política: no para las emergencias médicas del día, sino para repartirse cuando la elección estuviera más cerca, como parte de una estrategia nacional para obligar a los pacientes a votar por el gobierno”, dice el informe del NYT. CNN no ha podido verificar de manera independiente las declaraciones de los médicos cubanos.

De acuerdo al reporte, los médicos describieron varias tácticas “desde simples recordatorios para votar por el gobierno hasta denegar tratamiento a los simpatizantes de la oposición que tienen enfermedades mortales. Los médicos cubanos comentaron que se les ordenó ir puerta por puerta en barrios pobres para ofrecer medicinas y advertir a los residentes que se les cortaría el acceso a los servicios médicos si no votaban por Maduro o por sus candidatos”.

Según uno de los médicos, esto ocurrió cerca del 20 de mayo de 2018, fecha en la que Maduro se postuló para la reelección.

Uno de los 16 médicos que ofreció detalles al New York Times desertó y buscó refugio en una iglesia en Chile desde done está buscando asilo. Mientras un segundo médico dijo que tiene una pequeño consultorio dental en Ecuador, según el diario, es uno de los pocos médicos entrevistados que aun ejercen la profesión. Se desconoce el número de medicos desertores cubanos alrededor del mundo.