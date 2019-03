Decenas de miles protestan en Londres y exigen un segundo referéndum sobre el brexit

(CNN) — Un millón de personas marchan en Londres el sábado, según un portavoz de los organizadores de la manifestación.

Sin embargo, CNN no ha podido verificar esta cifra y la Policía Metropolitana de Londres no está haciendo comentarios sobre las estimaciones de la asistencia.

Si los organizadores están en lo cierto, eso significaría que las manifestaciones del sábado atrajeron significativamente más de las 700.000 que asistieron a la marcha de la votación popular en octubre.

LEE: La Unión Europea le lanza a Theresa May lo que podría ser su último salvavidas

Muchos han viajado desde lejos para protestar en Londres

Rebekah, Colin y sus hijos Sam y John Paul vinieron de Nottingham, en el centro de Inglaterra.

“Que lo vea de nuevo la gente”, dijo Rebekah, quien aboga por un segundo referéndum o voto popular.

“Queremos asegurarnos de que nuestros hijos tengan las mismas oportunidades que tuvimos”, dijo Colin.

Otro manifestante, Roger, de Londres, dijo a CNN que estaba preocupado por el impacto económico del brexit.

“El brexit es evidentemente malo para la economía, es malo para el futuro de mis hijos”, dijo.

En tanto, mientras las multitudes antibrexit se reúnen en Londres, un grupo de manifestantes rivales que apoyan al brexit continúan acercándose a la capital británica.

La “Marcha para irse” partió de la ciudad de Sunderland, en el noreste de Inglaterra, el sábado pasado y espera llegar a Londres el 29 de marzo, el día original del brexit, informa la Press Association (PA).

Nixel Farage, partidario de Stax Brexit, pronunció un discurso ante los manifestantes esta mañana cerca de Nottingham.

“Lo que sucedió esta semana no es solo una humillación nacional, sino que es una verdadera traición porque la señora May ahora nos dice que no nos iremos el próximo viernes a pesar de decirnos más de 100 veces que lo haríamos”, dijo a PA.

El exclusivo Park Lane de Londres está completamente bloqueado con manifestantes que marchan a la Plaza del Parlamento para un mitin que está programado para terminar alrededor de las 5 pm hora local.

El Reino Unido ha tenido tres años para prepararse para el brexit, pero la incertidumbre reina con un plazo extendido que se avecina en tres semanas.

En la víspera, este viernes, a las 11:20 p.m. hora local, Donald Tusk, presidente del Consejo Europeo, finalmente anunció que 27 líderes de la UE habían acordado por unanimidad una respuesta a la solicitud de la primera ministra británica de retrasar el brexit y evitar una división caótica el 29 de marzo. Y para sorpresa de todos, le ofrecieron dos opciones.

Primero, un breve retraso, dando al Reino Unido hasta el 22 de mayo para poner sus asuntos en orden antes de abandonar la Unión Europea. Pero esa opción solo está disponible si los legisladores de la Cámara de los Comunes aprueban el acuerdo de retiro general de mayo la próxima semana.

Alternativamente, la opción dos se activa si May pierde el tercer voto “significativo” en su acuerdo. Eso permite que el Reino Unido permanezca en la UE hasta el 12 de abril, momento en el que debe tomar una decisión: participar en las elecciones parlamentarias europeas de mayo y buscar un retraso mayor para el brexit, o no. Si llegara a eso, las implicaciones de esa decisión serán la próxima gran revuelta de brexit.

Todo parece bastante simple. Pero es difícil explicar cómo se sintieron las cosas tensas en la capital de la UE el jueves. Como fue rechazada una prometida conferencia de prensa a las 6 p.m., estaba claro que no había nada claro. Anteriormente, el presidente del Consejo Europeo, Donald Tusk, había puesto sobre la mesa un plan para una breve extensión del proceso brexit, hasta el 22 de mayo, dependiendo de que la Cámara de los Comunes ratifique el acuerdo de retirada.