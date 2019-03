Políticas que desaceleran la economía

Una persona vestida de astronauta con un letrero de cruce de tráfico escolar que dice "Stop Brexit", durante una marcha a favor de la votación popular europea para un segundo referéndum. (Crédito: NIKLAS HALLE'N / AFP / Getty Images)

(CNN Español) — Se puede contar dando todas las vueltas que se quiera, y podemos suavizar la frase, pero olvídense, lo que está pasando ahora mismo en buena parte del mundo, es que la economía y el progreso está siendo frenado por el efecto de la política, de las malas políticas.

Las guerras comerciales y el brexit son los dos mejores ejemplos. La desaceleración global, un tema de reflexión para nosotros en esta misma columna hace dieciocho o doce meses, es ya una realidad imparable. El mundo crecerá en 2019 menos que en 2018, y sobre todo crecerán menos las economías más desarrolladas que están involucradas con esas dos nefastas decisiones políticas.

La primera, abrir peleas comerciales —que siempre, por definición, son perdedoras— entre Estados Unidos y China, que no solo están ya afectando a ambos países, sino que han contagiado a otras grandes economías, sobre todo a la de Japón, Alemania y Francia.

El brexit es otro despropósito mayúsculo. El Reino Unido aireando consignas populistas, nacionalistas, reaccionarias, y sobre todo económicamente perdedoras, decidió salir de la Unión Europea, (Brexit), sin ciertamente pensar demasiado en lo que tenía por delante.

Y aquí estamos, en la segunda mitad de marzo de 2019, metidos en un follón soberano, del que ni el gobierno, ni el parlamento británico aciertan en saber cómo salir sin unos costes para su población y su economía sencillamente enormes.

Como cuento, malas políticas, desacelerando la economía y la prosperidad global. He hablado de eso con Gabriela Santos, Responsable de Estrategia Global en J.P. Morgan Asset Management, en el GloboEconomía de esta semana. Y, bueno, Gabriela quiere estar positiva y apostar porque la desaceleración actual, que ya está aquí, “si bien no repunta o desaparace, por lo menos se estabiliza”, y no va mas lejos de donde está. Esa es su palabra continuamente repetida a lo largo de la media hora de conversación que tuvimos: “estabilización”. Espero que os interese.

