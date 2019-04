¿Debemos buscar cámaras espías ocultas en los Airbnb?

(CNN) — Airbnb ha cambiado la forma en que vacacionamos, ofreciendo alojamiento que agrega una nueva dimensión a los viajes.

A veces, esa dimensión adicional es encantadora: un lugar único para descansar en un vecindario fresco, o la oportunidad de experimentar la vida como un local.

Pero últimamente ha habido algunos incidentes en los que la dimensión adicional es francamente espeluznante.

En la más reciente, una familia de Nueva Zelandia descubrió una cámara oculta transmitiendo en vivo desde una propiedad que estaban alquilando en Cork, Irlanda. Su caso sigue a las denuncias de otros descubrimientos de cámaras secretas, que fueron reportados el mes pasado por la revista The Atlantic.

Por supuesto, estos son probablemente incidentes aislados y Airbnb dice que ha tomado medidas, investigado y se disculpó cuando fue apropiado. Airbnb insiste en que las experiencias negativas durante las estancias son extremadamente raras.

“La seguridad y privacidad de nuestra comunidad, tanto en línea como fuera de línea, es nuestra prioridad”, dijo Airbnb en un comunicado luego del incidente en Irlanda. “Las políticas de Airbnb prohíben estrictamente las cámaras ocultas en los listados y nos tomamos muy en serio los informes de cualquier violación”.

Sin embargo, después de que Andrew Barker de Nueva Zelanda utilizó sus habilidades profesionales de seguridad de de tecnologías de la información para detectar la cámara oculta en la casa de Cork, su familia aconsejó a otros viajeros que aprendieran a escanear redes para detectar dispositivos ocultos.

Ejercicio en fideicomiso

“Creemos que las personas deben darse cuenta de que el mercado de los viajes no está regulado en gran medida y que si tiene problemas con su filmación, entonces debe tomar todas las medidas correctamente”, dijo Nealie Barker.

Pero, ¿es posible incluso verificar estos dispositivos espía sin caer completamente en la paranoia? Podría decirse que no deberíamos tener que comprobarlo en absoluto. Cualquier alquiler de alojamiento, ya sea a una importante cadena hotelera o a un individuo, es un ejercicio de confianza, sin el cual es difícil no quedarse en casa.

“Obviamente, esto está sucediendo en una pequeña minoría de las propiedades del sitio, pero nunca es una mala idea echar un vistazo cuidadoso a tu Airbnb cuando llegas, no solo para cámaras ocultas, sino también para artículos de seguridad, como salidas sin obstrucciones. y extintores”, dijo Pauline Frommer, directora editorial de la marca de viajes Frommer’s. “La clave a recordar con todas las estadías de Airbnb es que estas son propiedades privadas, que no están sujetas a los mismos tipos de inspecciones que un hotel”, dijo Frommer.

No es que los huéspedes del hotel sean totalmente inmunes a las invasiones de privacidad de la era digital.

En Corea del Sur, el mes pasado, se realizaron arrestos después de que la policía dijera que más de 1.600 personas habían sido filmadas en secreto en habitaciones de motel. Para aquellos que quieran seguir los consejos de los Barkers, los expertos en seguridad apuntan a diferentes niveles de control, desde lo superficial hasta lo más profundo que podría ayudar a identificar las cámaras ocultas.

En primer lugar, se deben realizar inspecciones en cada habitación para detectar dispositivos extraños, el brillo de las lentes de las cámaras y los pequeños orificios, de acuerdo con los sitios web de tecnología como LifeHacker y Digital Trends.

Dicen que esto debería incluir los extremos posteriores de libros, espejos, bombillas, plantas de la casa, áreas que darían el mejor campo de visión.

Aplicaciones y escáneres

Las linternas, como la de un teléfono inteligente, se pueden usar para captar reflejos de las lentes de las cámaras. Los expertos en tecnología aconsejan apagar todas las luces y encender una linterna alrededor del área para buscar una lente.

Se debe apuntar a cualquier dispositivo que parezca anormal: los relojes de alarma y los detectores de humo son posibles escondites para las cámaras.

“Suponiendo que la cámara tiene algún tipo de lente, utiliza un dispositivo que tiene una fuente de luz muy brillante y un visor que le permite escanear los reflejos de la lente”, dijo el profesor Alan Woodward, del Center for Cyber ​​Security, en el Reino Unido, en Surrey. Universidad, dijo a la CNN.

Algunas cámaras pueden operar en la oscuridad y para eso necesitan una fuente de infrarrojos, agregó.

“Si ese fuera el caso, podrías (suponiendo que esté oscuro) apagar todas las luces y usar la cámara de tu teléfono orientado hacia adelante, que no suele tener instalado un filtro de infrarrojos y, por lo tanto, puede ver cualquier iluminación de infrarrojos, suponiendo que esté ahí”.

También es posible instalar aplicaciones en su teléfono que pueden buscar cámaras ocultas o comprar un escáner de radio frecuencia.

“Si transmite RF, entonces puedes comprar nuevamente un detector de errores estándar con el que barres la habitación para buscar fuentes ocultas de transmisión de radio”, dice Woodward. “Hay algunos productos que combinan los métodos de detección óptica y RF”.

Las cámaras de Internet necesitan una conexión de datos para almacenar o transmitir sus imágenes, dice la compañía de tecnología Fing, por lo que las cámaras pueden estar conectadas a la red de su anfitrión Airbnb, la misma conexión Wi-Fi a la que se le ha permitido conectarse, como fue el caso de Barker de la familia en Cork.

Compañías como Fing tienen dispositivos que escanean redes Wi-Fi y ven todos los demás dispositivos, tanto cableados como inalámbricos, conectados.

Si la cámara de una cámara web no tiene conexión a Internet, no puede enviar sus imágenes, por lo que desconectar Internet detendría la transmisión.

Mantente relajado

Sin embargo, incluso si no aparece ninguna cámara en un escaneo de red, esto no significa necesariamente que no haya una filmación secreta, ya que algunos anfitriones ofrecen una conexión Wi-Fi para huéspedes que está separada de su Internet personal.

Cualquier persona que encuentre algo sospechoso debe comunicarse con la policía local para que pueda investigar y notificar a Airbnb, que se ha comprometido a investigar tales asuntos y tomar medidas cuando sea necesario.

Sarah Schlicter, editora principal del sitio de consejos SmarterTravel, dice que a pesar de los recientes titulares, los incidentes de espionaje son raros.

Ella aconseja a los interesados ​​que realicen verificaciones básicas, pero dice que los viajeros deberían estar más preocupados por buscar chinches que aparatos electrónicos.

Y sin saber de antemano si se espía alguna habitación (hotel o Airbnb), los viajeros deben esperar lo mejor.

“No dejaría que este fuera el factor decisivo sobre dónde eliges quedarte”, agrega. “Tampoco permitiría que la ansiedad por esto afecte tu capacidad para relajarte en tu habitación y disfrutar de tus vacaciones.

“Si estás preocupado, revisa tu habitación cuando llegues. Si encuentras una cámara, informa a tu hotel o al sitio de reservas de alquileres de vacaciones y busca un nuevo alojamiento. De lo contrario, no hay mucho más que puedas hacer”, afirma.