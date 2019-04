Japón se pinta de rosa por la icónica flor Sakura

View this post on Instagram

美しい桜の季節がやってきました。🌸桜のラッピングが施されたMINIクーパーSクラブマンで都内の桜鑑賞ツアーにでかけてみませんか。宿泊ゲストのお客さまへ期間限定にてご用意しております!皆さま、ぜひ当ホテルを訪れて、 #peninsulatokyolovessakura のハッシュタグと共に春の体験をシェアしてください♪⠀ ⠀ Who else would love to hunt for sakura blossoms in our very own customised pink MINI Cooper S Clubman? 🌸Resident guests can take the Mini for a private tour to all the best destinations to see the iconic cherry blossoms. Share your photos with us using our hashtag #peninsulatokyolovessakura for your chance to win limited sakura-themed prizes from the hotel! 😊