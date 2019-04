EE.UU. permitirá demandas contra compañías extrajeras que negocian con el gobierno de Cuba

(CNN) — El secretario de Estado Mike Pompeo anunció el plan de Estados Unidos para imponer una controvertida disposición del embargo comercial de décadas contra Cuba, que entrará en vigencia el 2 de mayo.

Estados Unidos aplicará el Título III de la Ley Helms-Burton, también conocida como Ley de Libertad, que permitirá que los estadounidenses de origen cubano y otros ciudadanos de Estados Unidos presenten demandas en una corte federal contra negocios que utilicen propiedades incautadas por el gobierno cubano después de la revolución de 1959.

Pompeo dijo que ya había informado al Congreso de la decisión.

“Cualquier persona o empresa que haga negocios en Cuba debe prestar atención a este anuncio”, dijo.

Pompeo alentó a los aliados de Estados Unidos a seguir su ejemplo. Los funcionarios de la Unión Europea expresaron su oposición a la medida la semana pasada.

“El comportamiento de Cuba en el hemisferio occidental socava la seguridad y la estabilidad en toda la región, y amenaza directamente los intereses de seguridad nacional de Estados Unidos”, dijo Pompeo. “El régimen cubano ha exportado durante años sus tácticas de intimidación, represión y violencia. Han exportado esto a Venezuela en apoyo directo del antiguo régimen de Maduro”.

La decisión probablemente afectará la capacidad de Cuba para atraer inversión extranjera, también podría hacer que las empresas estadounidenses, europeas y canadienses sean vulnerables a la acción legal.

Pompeo comparó la decisión con la medida de la Embajada de Estados Unidos en Israel y su designación de los Cuerpos de la Guardia Revolucionaria Islámica (IRGC por sus siglas en inglés) como una organización terrorista.

El pasado 4 de marzo Pompeo dijo que la medida no pretende afectar a las empresas europeas que realizan negocios en Cuba, dijo el funcionario superior del Departamento de Estado. No se dirigirá a empresas extranjeras. No puede haber juicios contra empresas conjuntas. Si hay empresas conjuntas, se puede demandar a la entidad cubana de esa empresa, no a su socio de otro país.

Las entidades que pueden ser demandadas están en la lista restringida de Cuba, lo que significa que están bajo la autoridad de las fuerzas militares, de inteligencia y de seguridad de Cuba.