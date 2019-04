Aerolíneas de bajo costo, ¿cómo pueden ofrecer tarifas tan bajas?

1 de 10 | Las mejores aerolíneas en EE.UU. — The Points Guy (TPG), el sitio web especializado en viajes aéreos, publicó un resumen de las mejores aerolíneas estadounidenses. Navega en esta galería para ver cuál es la mejor, según esta clasificación. (Cortesía de The Points Guy) 2 de 10 | Hawaiian Airlines — En el número nueve está Hawaiian Airlines. "En The Points Guy somos los primeros consumidores", dice el presidente ejecutivo del sitio web, Brian Kelly. "Creo que hay una gran cantidad de clasificaciones de aerolíneas realizadas por la industria aérea que no necesariamente clasifican las cosas que son importantes para los consumidores, como el precio". (Hawaiian Airlines). 3 de 10 | JetBlue — JetBlue está en el puesto número ocho: "Personalmente vuelo mucho con JetBlue y me encanta, así que fue una especie de sorpresa verlos en el número ocho", reflexiona Kelly. "Pero cuando se revisan los datos, simplemente no son excelentes en muchas áreas y en el rendimiento a tiempo realmente bajaron mucho". (AFP / Getty Images) 4 de 10 | Spirit Airlines — En el número siete está Spirit Airlines. "Creo firmemente que utilizamos los datos detrás de todas estas clasificaciones y simplemente tuvimos que dejar que los datos hablen, no movimos a las empresas en función de nuestros sesgos", dice Kelly. (Spirit Airlines). 5 de 10 | American Airlines — En el número seis está American Airlines. Kelly dice que es un cliente leal de American Airlines. "Definitivamente creo que estos resultados intentan empujarme a pensar fuera de la pequeña burbuja en la que vivo", dice. (Chip Somodevilla / Getty Images Norteamérica / Getty Images) 6 de 10 | Frontier Airlines — Entre los primeros cinco puestos está Frontier Airlines. Las clasificaciones se basaron en 10 criterios diferentes: los datos totales de cada uno se convirtieron a una escala de 10 puntos. (Michael Francis McElroy / Getty Images North America / Getty Images) 7 de 10 | United Airlines — Aunque United fue noticia por un controvertido incidente de pasajeros en 2017, solo cayó dos espacios en la clasificación de TPG. (Scott Olson / Getty Images / CNNMoney) 8 de 10 | Delta Airlines — Delta saltó cuatro puestos este año en la clasificación de TPG. "Su programa de viajeros frecuentes no es tan sólido como los otros dos (United y American), considerando que es una aerolínea mejor administrada, funciona mejor y sus empleados son generalmente más felices", dice Kelly. (DANIEL SLIM / AFP / AFP / Getty Images). 9 de 10 | Southwest Airlines — Southwest se ubicó en el número seis en 2017. Para la lista de 2018 obtuvo el segundo lugar gracias a su mayor red de rutas y los bajos precios de las tarifas aéreas. (DANIEL SLIM / AFP / AFP / Getty Images). 10 de 10 | Alaska Airlines — Air Alaska y Virgin America se han combinado para convertirse en un favorito de los clientes. Alaska ocupa un lugar destacado en los precios de las tarifas aéreas, las llegadas a tiempo y su programa de viajeros frecuentes. (David McNew / Getty Images Norteamérica / Getty Images)

(CNN) — Es un vuelo de siete horas a través del Atlántico a un precio de ganga: la aerolínea de bajo costo Norwegian te llevará de Nueva York a Madrid por 154 dólares por trayecto, impuestos incluidos. Y la tarifa no es una anomalía en los viajes, pues American Airlines y Lufthansa están luchando por centavos de pasajeros, ofreciendo tarifas de ida y vuelta entre varias ciudades de Estados Unidos y Europa por menos de 400 dólares.

Pero, ¿cómo estas aerolíneas obtienen ganancias con tarifas tan bajas?

No lo son, dice Gerald Cook, profesor adjunto de la Embry-Riddle Aeronautical University. Hace parte fraccionada de los paquetes de costos de la aerolínea y la emisión de boletos, que Cook, un exejecutivo de Operaciones de una aerolínea y expiloto llama “misterioso”.

“Ese boleto único y económico para Europa no es rentable para ninguna aerolínea, pero se suma a los ingresos totales del vuelo”, explica Cook.

Las aerolíneas de bajo costo no reducen su peso

La tarifa aérea no se basa directamente en los costos por asiento, según Cook. Los costos totales para operar un vuelo incluyen una factura de combustible masiva, salarios para dos o más pilotos y tripulación de cabina altamente capacitados, gastos de comida y limpieza, y pagos para aeronaves con precios de etiqueta de 250 millones de dólares o más.

“Los horarios típicos de las aerolíneas se establecen dos veces al año. Los costos resultantes para ofrecer ese horario son prácticamente fijos”, dice. “Los precios del combustible podrían cambiar, pero eso no es algo que controlen las aerolíneas”.

Ryanair, la famosa compañía de bajo costo europea, se jacta de que sus tarifas promedio en realidad no cubren el costo de volar al pasajero.

Sin embargo, es muy rentable, haciendo la diferencia con las tarifas de selección de asientos y equipaje y las ventas a bordo, todos productos de mayor margen que el asiento en sí. La aerolínea vuela con la mayor frecuencia posible por día para que pueda cobrar por estos extras con frecuencia; las aerolíneas que vuelan en largas distancias por el Atlántico no pueden hacerlo.

“La variabilidad real no es el costo, son los ingresos”, explica Cook. “El objetivo de la aerolínea es maximizar los ingresos para un vuelo en particular en un día en particular, basado en la demanda real y esperada”.

1 de 22 | Las 10 principales aerolíneas del mundo 2018: Skytrax ha revelado sus elecciones para las mejores aerolíneas del año. En el número 10 está Thai Airways. Esta aerolínea también ganó el premio por su clase económica. 2 de 22 | Garuda Indonesia logró la novena posición en la clasificación de mejores aerolíneas de este año. 3 de 22 | Hainan Airlines de China también subió un lugar este año y quedó en el puesto 8, tras un gran salto del puesto 22 al 12 en 2016. La aerolínea también ganó el premio a las mejores comodidades de clase ejecutiva. 4 de 22 | En séptimo lugar, la aerolínea alemana Lufthansa ganó también como mejor aerolínea europea. 5 de 22 | La aerolínea con sede en Hong Kong Cathay Pacific fue elegida como la sexta mejor aerolínea en la lista de 2017, un puesto menor que el quinto que consiguió el pasado año. 6 de 22 | La taiwanesa EVA Air ha estado mejorando su clasificación año tras año y este año logró alcanzar el top 5. 7 de 22 | Emirates se posicionó como la mejor aerolínea en 2016, pero se ha colocado en el número 4 en los últimos dos años. 8 de 22 | La aerolínea japonesa ANA All Nippon Airways quedó en tercer lugar en el informe de Skytrax. La aerolínea también ganó por su servicio en cabina en la región de Asia. 9 de 22 | Qatar Airways, la mejor aerolínea del año pasado, es la segunda de este año. La aerolínea también se posicionó como la mejor aerolínea de primera clase y la mejor aerolínea en el Medio Oriente. 10 de 22 | La que quedó en segundo lugar el año pasado es la ganadora de este año. Singapore Airlines fue nombrada la mejor aerolínea de 2018. Sigue haciendo clic en la galería para averiguar qué aerolíneas ganaron en otras categorías. 11 de 22 | El mejor personal de cabina del mundo: por quinto año consecutivo, Garuda Indonesia ganó el premio al mejor equipo de cabina. 12 de 22 | La mejor clase ejecutiva del mundo: Qatar Airlines ganó ese premio, pero según Skytrax, la aerolínea no tiene el mejor asiento en la clase ejecutiva, el premio fue para el ganador absoluto Singapore Airlines. 13 de 22 | La mejor alianza de aerolíneas del mundo: por tercer año consecutivo, Star Alliance fue nombrada la mejor alianza de aerolíneas del mundo. 14 de 22 | La mejor clase económica del mundo: Thai Airways es la mejor en lo que respecta a los asientos más baratos, según Skytrax. La aerolínea también ganó por la mejor comida a bordo de clase económica y la mejor instalación de spa. 15 de 22 | Mejor aerolínea de bajo coste: una vez más, AirAsia fue nombrada como la mejor aerolínea de bajo coste. 16 de 22 | La mejor aerolínea de bajo coste de larga distancia del mundo: por sexto año consecutivo, Norwegian Airlines fue ganadora de este premio. Esta aerolínea también obtuvo el gong como la mejor aerolínea de bajo coste en Europa. 17 de 22 | Mejor entretenimiento a bordo: en cuarto lugar en general, Emirates también ganó por ofrecer el mejor entretenimiento a bordo del mundo y el mejor servicio de personal de la línea aérea en el Medio Oriente. 18 de 22 | La mejor sala del aeropuerto independiente del mundo: Plaza Premium fue reconocida por administrar más de 140 salones en aeropuertos de todo el mundo. Mientras tanto, Qatar Airlines tiene la mejor sala de aerolíneas de primera clase y Star Alliance Los Angeles tiene la mejor sala de alianza de aerolíneas. 19 de 22 | El mejor asiento de primera clase del mundo: este año, Singapore Airlines estrenó suites en sus líneas aéreas que se parecen más a las habitaciones de hotel y se llevaron el premio al mejor asiento de primera clase. 20 de 22 | Mejor asiento de avión en clase económica: Japan Airlines ganó el galardón por asiento en la clase económica más cómoda, premio que también recibió en 2017. 21 de 22 | El mejor catering a bordo de primera clase: las ofertas gastronómicas de Air France fueron recompensadas con este galardón. La aerolínea francesa también se llevó a casa el premio al mejor restaurante de salón. 22 de 22 | La aerolínea japonesa ANA All Nippon Airways quedó en tercer lugar en el informe de Skytrax. La aerolínea también ganó por su servicio en cabina en la región de Asia.

Cook estima que alrededor del 10% de todos los asientos están disponibles con tarifa económica básica.

Eso significa que en un avión típico de fuselaje ancho que viaja a Europa, hay disponibles alrededor de 30 asientos a un precio reducido. Una vez que se venden esos boletos, las tarifas generalmente aumentarán a medida que se acerque la fecha del viaje.

Pero ojo, cazadores de gangas. Tengan cuidado: “Si intentas reservar un asiento económico muy cerca de la partida, puede pagar 10 veces la tarifa económica básica”, dice Cook, que aconseja a los viajeros reservar tan pronto como tengan una fecha de viaje en mente.

Los afortunados matemáticos

“Si las aerolíneas no ofrecieran tarifas bajas para atraer a los pasajeros, aunque con restricciones significativas, los asientos no se venderían y no generarían ingresos. Están mucho mejor vendiendo algunos asientos a tarifas bajas”, agregó el experto.

Pero no muy bajo ni demasiado, dice Henry Harteveldt, fundador de Atmosphere Research Group y experto en la industria de las aerolíneas. “Ninguna aerolínea descontará más de lo que necesita. Y ningún vicepresidente de ingresos obtiene un bono por descontar tarifas”.

Harteveldt dice que el objetivo de las aerolíneas establecidas es vender las tarifas económicas básicas suficientes para competir con la competencia de bajo costo y también para empujar a los pasajeros a las clases de tarifas más altas como económica, económica premium y ejecutiva.

Las aerolíneas utilizan un software complejo para realizar ajustes dinámicos de precios basados en datos históricos, tarifas de competidores, ventas esperadas y reales para una clase de tarifa particular en un vuelo, junto con cierta supervisión por parte de equipos internos.

“Un proveedor de software analiza más de mil millones de combinaciones de tarifas entre Londres y Nueva York considerando diferentes clases de tarifas, líneas aéreas y asientos en vuelos individuales que vuelan la ruta”, dice Harteveldt.

1 de 10 | El analista de viajes OAG acaba de revelar su Liga de Puntualidad para 2018, nombrando a las aerolíneas y aeropuertos con la mejor marca de tiempo del mundo. Mira esta galería para ver el ranking. En el número 1 está airBaltic de Letonia. Tiene su sede en el aeropuerto internacional de Riga, airBaltic vuela a destinos en Europa, Estados Unidos y Medio Oriente 2 de 10 | 2. Hong Kong Airlines: Hong Kong Airlines es la segunda aerolínea más puntual del mundo, según el analista de viajes OAG. En 2017, el 88,83% de sus vuelos fueron puntuales. 3 de 10 | 3. Hawaiian Airlines: la aerolínea hawaiana ocupaba el puesto N ° 1 el año pasado, pero en el ranking 2018 se redujo a 87,24% de puntualidad. 4 de 10 | 4. Copa Airlines: la aerolínea más puntual en América Latina. El 86,39% de los vuelos de la aerolínea panameña despegan cerca de lo previsto. 5 de 10 | 5. Qantas: Qantas no solo es una de las aerolíneas más seguras del mundo, un impresionante 86,18% de los vuelos de la aerolínea australiana llegan o salen a tiempo. 6 de 10 | 6. Japan Airlines: Si bien su puntualidad del 85,27% colocó a Japan Airlines en el sexto lugar en general, salió en primer lugar en la categoría de megaaerolíneas. 7 de 10 | 7. Vueling Airlines: la aerolínea española Vueling fue nombrada la aerolínea de bajo costo más puntual del mundo. Según OAG, el 85,35% de sus vuelos llegaron o partieron dentro de los 15 minutos de la hora programada. 8 de 10 | 8. Jetstar Asia: la aerolínea de bajo costo singapurense Jetstar Asia es una filial asiática de Jetstar, la aerolínea subsidiaria de la australiana Qantas. Tuvo un 85,08% de puntualidad en 2017. 9 de 10 | 9. Skymark Airlines: la aerolínea japonesa de bajo costo Skymark Airlines tiene un promedio de puntualidad de 85,00%. Tiene una flota de 26 aviones y vuela a 11 destinos. 10 de 10 | 7. Vueling Airlines: la aerolínea española Vueling fue nombrada la aerolínea de bajo costo más puntual del mundo. Según OAG, el 85,35% de sus vuelos llegaron o partieron dentro de los 15 minutos de la hora programada.

“Demanda saludable”

¿Estamos en una edad de oro con tarifas bajas?

Harteveldt piensa que sí. “Los precios del combustible han sido razonables. Existe una demanda saludable de viajes aéreos en Estados Unidos y Europa, e incluso una demanda relativamente saludable en América Latina y Asia”.

“Las tarifas bajan cuando un mercado tiene un competidor basado en el precio y mucha capacidad para satisfacer la demanda”, explica Harteveldt. Señala que cuando Southwest ingresa a un mercado, las tarifas bajan, citando el ejemplo de su reciente entrada en el mercado hawaiano, donde algunas tarifas tan bajas de hasta 49 dólares desde la costa oeste. Hawaiian Airlines y United, sus principales competidores, “responderán de manera controlada y disciplinada”, dice.

La misma lógica se aplica a las rutas transatlánticas. “Incluso si no vuelas en Norwegian, agradéceles”, dice Harteveldt. “Es posible que tu aerolínea preferida te ofrezca tarifas más bajas”.

JetBlue es una de las últimas aerolíneas de Estados Unidos en anunciar que va a ser transatlántica: comenzará a realizar vuelos desde Londres a Nueva York y Boston en 2021.

Cook está de acuerdo. “En las rutas del Atlántico Norte, hay mucha competencia y seguirá habiendo incluso cuando las aerolíneas van y vienen. En general, esas tarifas están aquí para quedarse”.