En las últimas 6 semanas, iglesias, mezquitas y una sinagoga fueron atacadas en el mundo

(CNN) — En las últimas seis semanas, los atacantes han violentado iglesias, mezquitas y una sinagoga en una serie de tiroteos y bombardeos en tres países.

Este sábado, un hombre armado entró a una congregación en las afueras de San Diego y abrió fuego con un “arma de asalto tipo AR”, matando a una mujer e hiriendo a otras tres personas.

El tiroteo en Jabad de Poway es el último de una serie de ataques mortales en lugares de culto. El hombre armado apuntó a personas reunidas para celebrar el final de la Pascua, una de las fiestas más sagradas del calendario judío.

Días antes, una serie de ataques coordinados contra iglesias cristianas sacudió a Sri Lanka el domingo de Pascua. Y fue solo el mes pasado que decenas de personas murieron en un ataque a dos mezquitas en Christchurch, Nueva Zelanda.

“Nadie debe temer ir a su lugar de adoración”, dijo el gobernador de California Gavin Newsom.

Ataque de la sinagoga del área de San Diego

Según el Sheriff del Condado de San Diego, el tiroteo ocurrió a las 11:23 a.m. hora local, 23 minutos después de la celebración de la Pascua de la sinagoga programada para las 11 a.m., según la página de Facebook de la sinagoga.

El sospechoso huyó del tiroteo y luego informó su ubicación al 911, según el jefe de policía de San Diego, David Nisleit. El tirador se rindió a un oficial de K-9 sin incidentes.

Aunque las autoridades aún investigan el motivo del ataque, el alcalde de Poway, Steve Vaus, dijo que lo consideraba un crimen de odio “debido a las declaraciones que se hicieron cuando entró el tirador”.

Los investigadores también revisan las publicaciones en redes sociales del sospechoso y una “carta abierta” que supuestamente escribió.

La congregación fue atacada por “alguien con odio en su corazón… hacia nuestra comunidad judía y eso simplemente no se mantendrá”, dijo Vaus.

Bombardeos de Pascua en Sri Lanka

El domingo pasado, mientras los cristianos celebraban la Pascua, una ola de explosiones arrasó iglesias y hoteles de Sri Lanka, matando a 253 personas, según el Ministerio de Salud del condado.

Se ha arrestado a docenas en relación con los ataques como parte de una investigación masiva y multinacional, que continúa en curso. Las autoridades pasaron la semana pasada buscando sospechosos relacionados con los atentados.

Un grupo extremista local, National Tawheed Jamath, ha sido culpado por los ataques, aunque no se ha atribuido la responsabilidad. ISIS se responsabilizó de los atentados, pero no ofreció ninguna evidencia, y no se ha establecido definitivamente un vínculo entre el grupo terrorista y National Tawheed Jamath.

Tanto el cristianismo como el islam son religiones minoritarias en Sri Lanka; Cada una representa menos del 10% de la población total. La gran mayoría de los habitantes de Sri Lanka se identifican como budistas.

JD Anthony Jayakody, obispo auxiliar de Colombo, le dijo a CNN que perdió el sueño por los ataques. “La gente inocente que vino a orar aquí… sacrificó su vida por Dios”.

“Nunca esperamos que ocurriera algo así, especialmente en un lugar de culto religioso”, dijo el obispo Anthony.

Tiroteos en la mezquita de Christchurch

En marzo, 50 personas murieron cuando un australiano abrió fuego contra los fieles en dos mezquitas en Christchurch, Nueva Zelandia. El atacante comenzó primero en la mezquita de al Noor, donde transmitió el ataque en las redes sociales.

Luego se dirigió a la mezquita de Linwood, donde mató a 8 personas.

El sospechoso fue identificado como Brenton Tarrant, de 28 años.

Justo antes de los tiroteos, se publicó un manifiesto de 87 páginas en Twitter y 8chan, un tablero de mensajes en línea donde los usuarios a veces comparten anónimamente los mensajes extremistas y celebran a los autores de ataques masivos.

Aunque no estaba firmado, el autor del manifiesto afirmó ser un hombre de 28 años de Australia. Está lleno de sentimientos antiinmigrantes y antimusulmanes, además de explicaciones detrás del ataque.

La primera ministra Jacinda Ardern expresó su solidaridad con la comunidad musulmana y los afectados, y les dijo en un día de reflexión que “Nueva Zelandia se lamenta con ustedes”.

Citó al profeta Mahoma: “Los creyentes en su mutua bondad, compasión y simpatía son como un cuerpo. Cuando una parte del cuerpo sufre, todo el cuerpo siente dolor”.

“Nueva Zelandia se lamenta contigo; somos uno”, dijo.

‘El odio tiene el mismo ADN’

Aunque los ataques han golpeado diferentes casas de culto, muchos grupos dicen que provienen del mismo tipo de odio.

“La violencia viene en muchas formas diferentes, pero el odio tiene el mismo ADN donde sea que lo veas: ya sea en la forma de ISIS, la supremacía blanca o el genocidio, es la creencia de que otro grupo es una amenaza existencial para ti y tu comunidad que a menudo se justifican los actos más indescriptibles de violencia y brutalidad”, dijo Abbas Barzegar, director de investigación y defensa del Consejo de Relaciones Islámicas de Estados Unidos a CNN.

“En cierto modo, el ideólogo o extremista expone sus propias debilidades e inseguridades cuando se dirige a las casas de culto, porque no solo muestran cuán cobardes son por atacar vidas inocentes, sino que todo lo que dicen es tan frágil que puede ser amenazado por las oraciones y rituales no violentos de otro grupo”, dijo Barzegar.

Los ataques a espacios religiosos van en contra de los valores estadounidenses, dijo Jonathan Greenblatt, presidente ejecutivo de la Liga Anti-Difamación.

“Creando divisiones entre las personas debido a cómo oran, cómo se ven y qué creen que es la sangre de la vida de los extremistas”, dijo Greenblatt. “Los grupos de fe de todo tipo deben ponerse de pie unos con otros y rechazar no solo la violencia, sino también las narrativas destructivas que buscan crear una brecha entre ellos cuando y donde surjan”.