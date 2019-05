Estados Unidos: ¿un mercado sobrevalorado?

Negociantes trabajan en el piso de la bolsa de Wall Street en Nueva York. (Crédito: BRYAN R. SMITH/AFP/Getty Images)

(CNN Español) — Hemos entrado en el mes de mayo con récords en los principales índices bursátiles estadounidenses. Atrás han quedado las preocupaciones con la desaceleración global y las guerras comerciales, porque ambas circunstancias han disminuido su intensidad dentro del escenario económico global, aunque ninguna de las dos haya desaparecido completamente. Pero la gran pregunta con ese telón de fondo es si el mercado se estará pasando ya de optimista y está sobrevalorado, es decir, con las acciones a precios demasiado altos.

Pues bien, nos hemos hecho esa pregunta esta semana en GloboEconomía y se la hemos trasladado a Alberto Bernal, principal responsable de Estrategia de Inversión en XP Securities, y su respuesta ha sido que no, que el mercado no está sobrevalorado y que tiene recorrido hacia adelante.

A Bernal le parece que la salida del escenario de esas dos circunstancias, aunque no hayan desaparecido, ciertamente pesan menos ahora que hace cinco meses. China y Europa han retomado color en su crecimiento, cada una en sus respectivos y muy distintos niveles, y las guerras comerciales han bajado su intensidad a la espera de algún tipo final de acuerdo formal.

Pero, sobre todo, “hay mucho dinero queriendo entrar en el mercado”, dice Bernal.

Efectivamente, el cambio de política monetaria de la Fed, parando la subida de tipos de interés y propiciando dinero barato, ha tenido un innegable efecto en los mercados estos primeros meses del año. Un efecto evidente de lo que digo es la avalancha de IPO’s, o salidas a bolsa de compañías, que se ha acelerado últimamente, y capítulo de negocio, del que se espera una cifra récord en 2019.

Pues bien, de todo lo anterior, además de la valoración de los resultados empresariales del primer trimestre, que hemos conocido estas últimas semanas, hemos hablado en profundidad en el programa de GloboEconomía de esta semana, que espero que os resulte atractivo. Ya me diréis.

