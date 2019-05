Final de ‘Game of Thrones’: ¿un cáliz envenenado?

(CNN) — El lunes 20 de mayo, el mundo se verá como un lugar muy diferente para millones de personas.

¿No tienes idea de por qué? Entonces claramente no has sido parte del enorme fenómeno cultural que ha barrido el mundo desde que “Game of Thrones” (GoT) apareció por primera vez en nuestras pantallas hace ocho años.

El primer episodio de la historia obtuvo una calificación de 17,4 millones de espectadores en el mismo día, una cifra que probablemente se verá eclipsada el domingo por la noche, cuando la batalla por el futuro de Westeros se cierre en Estados Unidos.

LEE: ¿Por qué los fanáticos de “Game of Thrones” están tan molestos con la última temporada?

Pero, ¿el final tan esperado, que se emitirá en países fuera de EE.UU., deleitará o decepcionará a los ejércitos de seguidores de GoT en todo el mundo? Muchos se resignan a la inevitable decepción que esperan sentir, entre ellos las 800.000 personas que hasta el viernes habían firmado una petición en Change.org exigiendo que se reescribiera la temporada final de la serie . Identificado solo como Dylan D de Fort Worth, Texas, el instigador golpeó a los “escritores lamentablemente incompetentes” y exigió “una temporada final que tenga sentido”.

Un buen intento, pero es muy poco probable, dado que se dice que HBO gastó alrededor de 90 millones de dólares en esta temporada, que comprendió solo seis episodios.

Una persona que no va a poner su nombre en la petición es Jamie East, quien, junto con Sue Perkins, presenta “Thronecast”, un programa posterior al programa que se emitió en el Sky Atlantic de Gran Bretaña.

“Alguien desperdició 10 minutos de su vida configurando eso, es ridículo”, dijo East a CNN.

Sin embargo, admitió: “Estoy en total negación de que, después del lunes, eso sea todo. Voy a ser destripado profesionalmente y como fanático … No puedo imaginarme un mundo sin la serie”. Parte del problema, según East, es que el programa se basa en una serie de libros más vendidos del autor George RR Martin. ” La gente ha tenido el material de origen desde mediados de los años 90 y se ha desarrollado a lo largo del años una historia en sus mentes de lo que será el final definitivo de ‘Juego de tronos’. Pero es imposible cumplir con las expectativas de todos.

MÁS: Seis cosas que ‘Game of Thrones’ puede aprender de los finales de otras grandes series

“Ha sido casi una década de la vida de las personas, así que ahora es parte del mobiliario”, dijo East, quien ha producido una serie de podcasts llamados “Anteriormente, en …” en los que resume cada episodio de la producción de un éxito de taquilla.

“Es el show más grande del mundo por una razón. Está extraordinariamente bien hecho y es un mundo de personajes profundamente complicado que refleja nuestra propia sociedad. Una vez que estás adentro, estás adentro, pero todo tiene que terminar eventualmente”, dijo, citando la acumulación similar alrededor de programas como” Lost”y “The Sopranos”.

A menudo, el cuadro principal de tales programas son los personajes, dijo:” Tony Soprano, Walter White, Daenerys Targaryen, todos son antihéroes, malos que son buenos al mismo tiempo. Es de ese tipo de narraciones de las que no nos cansamos”.

Tal vez sorprendentemente, East tendrá que esperar para ver el final con todos los demás. “La gente se está metiendo en ese estado de indignación. Solo necesitan relajarse y disfrutar de lo que ha sido una serie increíble”, dijo.

” Claramente, el gran final será lo que sucederá entre Jon Snow y Daenerys, esa es la clave de todo ahora”.

“Pero lo que realmente me gustaría ver es dos o tres muertes sorprendentes”.

“Creo que en sus mentes, todos han asignado a quién quieren que se vaya, pero me gustaría ver un conejo final sacado de un sombrero por [los creadores] Daniel [Weiss ] y David [Benioff]. Toda la serie comenzó en una curva, por lo que sería apropiado que también terminara en una”, agregó East.

En 2007, HBO dejó a los fanáticos igualmente despojados y divididos cuando “The Sopranos” llegó a su fin. Algunos, como el periodista Chris Hallam, un colaborador habitual de la revista de ciencia ficción y fantasía Infinity, espera que no sigan su ejemplo con GOT.

“‘Game of Thrones’ es una historia verdaderamente épica que abarca a un elenco de cientos de personas, varias tierras diferentes y un complejo mundo de fantasía completamente realizado”, dijo a CNN.

“Uniendo todas esas tramas multifacéticas de la trama de una manera que satisface al fanático que no solo ha leído, sino que también ha examinado a fondo cada párrafo de los libros. como cada escena de la serie, mientras que al mismo tiempo resultaba accesible y entretenido para el espectador casual nunca iba a ser fácil. ¡Un final de ‘todo fue un sueño’ o un final negro como el de ‘The Sopranos’ simplemente no lo cortará!”.

Como fan de GoT y escritora de televisión, Lisa Holdsworth ve las cosas de ambos lados. La vicepresidenta de Gremio de Escritores de Gran Bretaña, ha trabajado en una serie de exitosos programas británicos, entre ellos “Call the Midwife”, “Midsomer Murders” y “Robin Hood”.

Acabar un drama popular no es poca cosa, según Holdsworth, que ha seguido a GoT desde el principio.

“Siempre habrá un problema enorme con el final porque tienes un reparto enorme en todo un mundo”. No es solo un recinto policial o un hospital donde se puede reunir a todos”, le dijo a CNN.

Entonces, ¿cómo lo habría hecho? “Los mataría a todos”, admitió. ” Ninguno de ellos es un personaje particularmente agradable. Iría por lo que llamo el final de ‘Blake’s 7’, que me dejó marcada de niña, ya que todos murieron al final “.

Holdsworth nunca ha rehuido los finales dramáticos, habiendo escrito dos veces lo que ella esperaba que fuera la cortina final para el drama escolar de la BBC, “Waterloo Road”. Sin embargo, en ambas ocasiones sobrevivió.

“Primero incendié la escuela y luego la derribé con una excavadora. ¡Era una escuela muy resistente!”, dijo.

El problema para muchos fanáticos de GOT, según Holdsworth, es que “los personajes están haciendo cosas fuera de lugar para que el final tenga un montón de drama”.

Agregó: “Tengo un profundo grado de simpatía con esto como espectadora, pero como escritora, entiendo lo difícil que es mantener las cosas llenas de acción y emocionantes y no desviarse del realismo psicológico de los personajes.

Lamentablemente “no puedes complacer a todas las personas todo el tiempo”, dijo, y agregó: “Las personas se interesan mucho en los personajes durante ese período de tiempo y también en lo que les gustaría ser. El romance, la venganza que quieren ver a menudo no es lo que los escritores quieren que suceda. Tienen otros viajes en los que quieren continuar”.

A pesar de que estará observando el final, Holdsworth admite que no está “absolutamente obsesionada” con lo que ella describe como “solo un poco de estupidez con los dragones”.

Sin embargo, ella sabe cómo puede afectar profundamente el final de un icono cultural como “Game of Thrones”.

“El programa que todavía está grabado en mi corazón es ‘ER’, que tuvo uno de los mejores finales de la historia. Lloré completamente”, dijo. ” Era como decirle adiós a una familia. Me encantó ese programa intensamente, así que entiendo por qué la gente quiere que ‘Game of Thrones’ acabe bien”.