Trump advierte a Irán: “¡Nunca más amenacen a Estados Unidos!”

Washington (CNN) — El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, elevó el domingo su retórica hacia Teherán y advirtió que una pelea con Estados Unidos “sería el fin oficial de Irán”.

“Si Irán quiere pelear, ese será el fin oficial de Irán”, dijo Trump en un tuit. “¡Nunca vuelvan a amenazar a Estados Unidos!”

El tuit llega en medio de crecientes temores sobre una posible confrontación militar entre los dos países. Funcionarios en Washington están debatiendo información reciente sobre si Irán o las milicias que apoya planean atacar los activos de Estados Unidos.

Pero, en una entrevista con Fox News que se transmitió el domingo por la noche, Trump tomó un tono aparentemente más sutil.

“Simplemente no quiero que tengan armas nucleares y no pueden amenazarnos. Y con todo lo que está pasando, y no soy alguien que crea… ya sabes, no soy alguien que quiera entrar en guerra, porque la guerra daña las economías, la guerra mata a las personas, lo que es más importante, y mucho más importante”, dijo.

“No quiero pelear. Pero tienes situaciones como Irán, no puedes dejar que tengan armas nucleares, simplemente no puedes dejar que eso suceda”, dijo.

El gobierno de Trump ha intentado usar una combinación de retórica dura, presión diplomática, sanciones económicas y ahora una postura militar para cambiar fundamentalmente la naturaleza del régimen iraní.

El secretario de Estado estadounidense, Mike Pompeo, dijo en un discurso el año pasado que las acciones de Washington, incluido el abandono del acuerdo nuclear con Teherán, tenían el propósito de obligar a Irán a comportarse como un país “normal”, uno que no patrocina el terrorismo ni trata de desarrollar armas nucleares. Pero muchos vieron el discurso como un llamado a cambiar todo menos el nombre.

Barbara Starr, de CNN, informó el viernes que Estados Unidos dice tener imágenes de embarcaciones comerciales iraníes en el Golfo Pérsico que cree que llevan misiles y otras armas, según un funcionario estadounidense con conocimiento de la situación. El gobierno de Estados Unidos no ha proporcionado pruebas de que los barcos transporten misiles ocultos y otras armas, y CNN no ha visto la información de inteligencia que condujo a la evaluación.

CNN informó anteriormente que varios funcionarios han afirmado que los recientes movimientos de misiles de los barcos iraníes no reflejan el patrón típico de transporte de misiles fuera del Golfo Pérsico a las fuerzas respaldadas por Irán en Yemen. Ese movimiento inusual fue parte de la evaluación estadounidense de las amenazas iraníes.

Nicole Gaouette, Joshua Berlinger, Barbara Starr y Ryan Browne, de CNN, contribuyeron a este informe.