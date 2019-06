La reina Isabel se prepara para la fiesta con Trump, como lo ha hecho con muchos otros presidentes de Estados Unidos

(CNN) — La reina Isabel II se ha reunido con casi todos los presidentes de Estados Unidos desde Dwight Eisenhower durante sus más de 67 años en el trono. La próxima semana dará la bienvenida al presidente Donald Trump y a la primera dama Melania Trump de regreso al Reino Unido, esta vez para una particular visita de estado.

Aunque se espera que los Trump y la Familia Real se adhieran a los más altos niveles de protocolo durante la visita, los comentarios de Trump antes del viaje amenazan con dañar la buena voluntad de la reina, insultó públicamente a la esposa de su nieto en la víspera de la visita.

Durante una entrevista con The Sun, se le preguntó a Trump sobre los comentarios realizados por Meghan Markle, la duquesa de Sussex, antes de las elecciones de 2016. Hablando en “The Nightly Show con Larry Wilmore” en 2016, Markle dijo que Trump era misógino y dijo que su política era divisiva, y dijo que se mudaría a Canadá si él ganaba la presidencia.

LEE: Meghan Markle es “desagradable”, dice Trump a The Sun

Trump respondió: “No sabía que ella era desagradable. Espero que esté bien”, y luego agregó: “Estoy seguro de que irá de manera excelente (como real). Será muy buena”. El Palacio de Buckingham no hizo comentarios sobre la entrevista de Trump con respecto a Markle.

Los Trump se reunieron previamente con la Reina en el Castillo de Windsor en junio pasado, una reunión más informal.

El viaje se produce en medio de una gran cantidad de viajes al extranjero para el presidente y será la segunda visita de estado de los Trump en menos de dos semanas. En mayo fueron los primeros invitados de estado del emperador japonés Naruhito desde que ascendió al Trono del Crisantemo a principios de ese mes.

Para la visita oficial de Trump, el Palacio de Buckingham está echando mano de todas las consideraciones reales para un líder mundial. Una visita oficial al estado requiere la invitación formal de la reina a un jefe de estado “con el consejo de la oficina de Relaciones Exteriores y de la Commonwealth” en el Palacio de Buckingham, y generalmente implica una bienvenida ceremonial, un banquete estatal, otras reuniones con funcionarios británicos y un despedida formal.

Trump, de quien se sabe que aprecia la pompa y este tipo de circunstancias, seguramente se deleitará con el espectáculo. Sus hijos adultos, Donald Trump Jr., Ivanka Trump, Eric Trump y Tiffany Trump, también se unirán a él y a la primera dama.

Del mismo modo, “tendrán la oportunidad de conocer a otros miembros de la Familia Real” durante la ceremonia de llegada, dijo un funcionario de la administración principal que informaba a los reporteros sobre el viaje. No se espera que asista la miembro estaounidense de la familia real, Meghan, la duquesa de Sussex, ya que en gran parte ha permanecido fuera de la atención pública desde que dio a luz a principios de mayo.

La ‘relación especial’

La “relación especial” con el Reino Unido también tiene un significado especial para el presidente. Después de su reunión del té de 2018, Trump le dijo al entrevistador Piers Morgan que estaba pensando en su madre cuando conoció a la reina.

“Estaba pensando en mi madre. Mi madre falleció hace un tiempo y era una gran fanática de la Reina. Ella pensaba que era una mujer elegante, y mi madre sentía que era una gran mujer. Recuerdo incluso de pequeño, si había algún tipo de ceremonia con la reina, mi madre estaría viendo la televisión, quería verla “, dijo Trump en ese momento.

Trump recordó: “Estaba caminando y le estaba diciendo (a Melania): ‘¿Te imaginas a mi madre viendo esta escena? Windsor. Castillo de Windsor’. Y fue hermoso, fue realmente hermoso, pero la reina es fantástica. Es tan aguda, tan sabia, tan hermosa. De cerca, ves que es tan hermosa. Es una persona muy especial”.

Trump le dijo a Morgan que la reina lo guió a través de todos los presidentes que había conocido.

“Harry Truman fue el primer presidente que conoció y conoció toda la lista. Fue un momento muy agradable, Piers, muy agradable”, dijo.

La reina conoció al presidente Harry Truman cuando aún era la princesa Isabel, durante un viaje a Washington en 1951 a la edad de 25 años. Ella y el príncipe Felipe se quedaron en Blair House con Truman y su familia ya que la Casa Blanca estaba bajo una importante renovación de cuatro años, según la Asociación Histórica de la Casa Blanca.

Visitas de estado

Desde entonces, se ha reunido con todos los presidentes de EE.UU., con la única excepción del presidente Lyndon B. Johnson. Pero esta es solo la tercera visita de estado de un presidente de Estados Unidos durante el reinado de la reina Isabel II; la invitación solo se extendió a los predecesores más recientes de Trump: Barack y Michelle Obama, en mayo de 2011, y George W. y Laura Bush, en noviembre de 2003.

Acogió a los Kennedy para un banquete, no una visita oficial de estado, en 1961, que se describió recientemente en el drama de Netflix “The Crown”, insinuando una relación helada, si no totalmente precisa, entre la reina y la primera dama Jacqueline Kennedy.

Los Nixons, Carter y Clinton también la conocieron de manera informal en 1970, 1977 y 1994, respectivamente, y ella organizó una cena formal en honor a los Reagan en el Castillo de Windsor en 1982. Carter provocó la ira de la reina madre durante esa visita de 1977 cuando la besó en los labios

“Nadie ha hecho eso desde que murió mi esposo”, dijo ella según los informes.

La reina ha viajado a Estados Unidos para realizar visitas informales y visitas de estado varias veces durante su reinado. Para su primera visita de estado a Estados Unidos como reina en 1957, ella y el príncipe Felipe se quedaron en la misma suite en la Casa Blanca, en la que sus padres, el rey Jorge VI y la reina madre, se habían hospedado en 1939, según la Casa Blanca, y fue recibida con grandes multitudes en su caravana desde el aeropuerto.

En la Casa Blanca

En 1976, el presidente Gerald Ford y Betty Ford la invitaron a una cena de estado en el Rose Garden. El presidente Ronald Reagan y la primera dama Nancy Reagan sirvieron enchiladas y chiles rellenos cuando los visitó en su rancho de Santa Bárbara en 1983, y días más tarde, organizó una cena estatal en su honor en el Museo Conmemorativo de Jóvenes de San Francisco.

Se arremangó, aunque no literalmente, durante una visita oficial de estado en 1991, plantando un árbol en la Casa Blanca South Lawn junto al presidente George HW Bush, reemplazando un árbol dañado por la tormenta que su padre plantó en 1937. Asistió a una cena en la Casa Blanca de George W. Bush en 2007.

Asimismo, compartió una relación cálida con los Obama, como recordó recientemente Michelle Obama.

“Entonces, tenía todo este protocolo zumbando en mi cabeza, y pensé, ‘No te bajes por las escaleras y no toques a nadie, hagas lo que hagas'”, dijo la exprimera dama durante un evento de gira de libros. “Y entonces, la reina dice: ‘Solo entra, siéntate donde sea’, te está diciendo una cosa y tú estás recordando el protocolo y dice: ‘Oh, todo es basura, solo entra'”. ” Queda por ver si la reina comparte el mismo afecto por Trump.

Cuando le preguntaron si tenía la sensación de que a ella le agradaba, Trump le dijo a Morgan: “Bueno, no quiero hablar por ella, pero puedo decir que me agradó. Así que, por lo general, eso ayuda. Pero a mí me agradó mucho”.