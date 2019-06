Recordando los viajes más emblemáticos de Anthony Bourdain

(CNN) — Anthony Bourdain no solo fue el presentador de la premiada serie de CNN “Anthony Bourdain: Partes desconocidas”. Él era su núcleo y corazón.

Era su modesta estrella, productor experto, mentor inevitable de la tripulación y creador apasionado. Era bien conocido entre el personal de producción que Tony no se conformaría con ser mediocre. Desafió a las personas detrás de la serie, y también se desafió a sí mismo.

Bourdain no viajó principalmente a lugares de moda en todo el mundo. Tampoco buscó comidas lujosas o glamorosas en las ciudades más ricas del planeta. Lo que buscaba era algo mucho menos tangible y mucho más profundo. Bourdain anhelaba conocer y comprender otras culturas, personas y lugares.

Este deseo llevó al intrépido viajero a Irán en 2014, un lugar sobre el que dijo que le tomó años de intentos antes de que le “permitieran entrar” y otro en el que fue testigo de una desconexión extrema “entre lo que uno ve y siente de la gente y lo que uno ve y oye del Gobierno”.

Su sed de conocimiento y comprensión también lo llevó a West Virginia, un lugar que terminó por encantarlo.

“Al igual que cualquier otro episodio de ‘Partes desconocidas’, ya sea en Vietnam o Nigeria o en cualquier ciudad de los Estados Unidos, este episodio de Virginia Occidental es una petición para comprender a las personas cuyas historias personales, sentido de orgullo, independencia y desafíos desalentadores merecen respeto “Es un paseo en los zapatos de otra persona”, escribió Bourdain en las notas de campo para este episodio .

Anthony Bourdain tenía una manera con la gente, y él tenía una manera con las palabras. Sigue leyendo para obtener extractos de algunas de sus notas más emblemáticas del espectáculo.

1 de 18 | Anthony Bourdain fue a algunos de los lugares más fascinantes del mundo. Aunque no son los destinos más populares para el viajero promedio, su magia estaba en explorar esos lugares a través de su gente y su comida. Explora esta galería para recordar algunos de los viajes más maravillosos del programa Partes Desconocidas que hizo Bourdain en CNN. 2 de 18 | En esta foto aparece Bourdain durante su visita a Pagoda Shwesandaw en el Viejo Bagan en Myanmar. El primer episodio de la serie ofreció una visión interna de la legendaria belleza y la cocina local de un país que, hasta hace poco, estaba fuera del alcance de los extranjeros. 3 de 18 | En un festival en Myanmar, Bourdain descubrió una atracción en un carnaval único: una rueda de la fortuna impulsada por poder humano. La describió como “un proceso increíblemente peligroso, estrechamente coreografiado de hacer que la rueda gigante, pesadamente cargada, entre en movimiento y luego llevarla a toda velocidad y mantenerla allí". 4 de 18 | Bourdain se para sobre los escombros de lo que alguna vez fue el complejo de Moamar Gadhafi en Tripoli. 5 de 18 | Un par de camellos en la Ciudad Vieja, en Trípoli. 6 de 18 | Bourdain visitó la República Democrática del Congo, escenario de uno de sus libros favoritos, “Heart of Darkness” de Joseph Conrad, que a su vez es el libro en el que se basó una de sus películas favoritas: “Apocalypse Now”. En el Río Congo no está necesariamente claro de dónde vendrá tu próxima comida. Bourdain comió pollo a la parrilla, ugali y piri piri en el restaurante Villa Fátima, en Goma, antes de empezar su viaje por El Congo. 7 de 18 | Los Wagenia zambullen una precaria red de palos de madera en los rápidos traicioneros de lo que aún se conoce como las Cataratas de Stanley. Luego navegan río abajo entre cestas. ¿Pescaron algo esos días? No mucho. 8 de 18 | Bourdain y su equipo viajaron a la Franja de Gaza. Aunque la situación política es usualmente tensa entre las personas que viven en la región, Bourdain se concentró en su rica historia, comida y cultura, y compartió con chefs locales, caseros y escritores. En esta foto aparece con el chef Israelí Yotam Ottolenghi al disfrutar de una comida en el restaurante Azura en Jerusalén. 9 de 18 | Bourdain viajó a Copenhague, el centro económico y cultural de Dinamarca, para visitar al renombrado chef Rene Redzepi y su creación, Noma, que es visto por los críticos como uno de los mejores restaurantes del mundo. 10 de 18 | Bourdain cenó en Noma con Alessandro Porcelli, el fundador y director de Cook it Raw, una reunión anual de los chefs más progresivos del mundo. 11 de 18 | “Tal vez una de las cosas más importantes para saber sobre Tokio… es que si les preguntas a cada chef de alto perfil de España, Francia, Nueva York, San Francisco, Los Ángeles —básicamente cada chef que he conocido—si tuvieran que pasar el resto de su vida en un país, comiendo la comida de un país por el resto de sus vidas, ¿dónde sería?… 12 de 18 | ... En el Taito Ward de Tokyo, que tiene excelentes izakayas, es un lugar donde un hombre que gana un salario de trabajador puede tomar una cerveza o un sake o muchas cervezas y muchos sakes, según Bourdain. 13 de 18 | También se sumergió en el estado de Punjab, en la India, donde degustó la cocina en los dhabas, puestos de comidas en la carretera; un festival gurpurb y un restaurante vegetariano comunitario gratuito. En el camino, se encontró con residentes locales que le dieron sus puntos de vista sobre la vida en esta región, a veces polémica, de la India que limita con Pakistán. 14 de 18 | Dos hombres a las afueras del Templo Dorado, un lugar central de oración para los sij en Amristar, la India. 15 de 18 | En Francia, Anthony Bourdain fue a la capital gastronómica, Lyon, para comer “alguna de la comida más espectacular del mundo”, como este pâté en croûte. 16 de 18 | En Lyon acompañó al chef mundialmente reconocido Daniel Boulud para explorar el centro culinario de Lyon, y a una peregrinación "única en la vida" al restaurante y hogar del innovador de la nouvelle cuisine Paul Bocuse. Aquí aparece la Place Bellecour en Lyon. 17 de 18 | A pesar de su sistema nominalmente comunista, Shanghai es posiblemente el lugar materialista más dinámico, sin trabas, dinero y estatus del planeta. Su horizonte solo es la confirmación de que el dinero habla más fuerte en esta ciudad. Bourdain visitó la ciudad, cerca del río Huangpu. 18 de 18 | Bourdain se detuvo en Er Guang Wonton para probar los wonton llenos de carne de cerdo picada, bok choy, jengibre, vino de arroz y soja.

Los mejores episodios de Bourdain

Marsella, Temporada 6, Episodio 3

Un buen número de franceses podrán decir que “Marsella no es Francia”, y lo que quieren decir con eso es que es demasiado árabe, demasiado italiano, demasiado corso, demasiado mezclado con lo extranjero para ser verdadera y adecuadamente francesa.

Pero cualquiera que me conozca sabe que es exactamente el tipo de mezcla genética que me gusta nadar y comer. Es un guiso glorioso de una ciudad, que huele a especias de Oriente Medio, ajos, azafrán y al mar.

Jerusalén, Temporada 2, Episodio 2

Es fácilmente la pieza de propiedades más polémica del mundo. Y no hay esperanza, ninguna, de hablar de ello sin molestar a alguien, si no a todo el mundo. Tal vez por eso me tomó tanto tiempo venir aquí, un lugar donde incluso los nombres de las cosas comunes se disputan ferozmente.

¿De dónde viene el falafel? ¿Quién hace el mejor hummus? ¿Es una valla o un muro? Al final de este episodio, muchos me verán como un simpatizante del terrorismo, una herramienta sionista, un judío que se odia a sí mismo, un apologista del imperialismo estadounidense, un orientalista, un socialista, un fascista, un agente de la CIA y cosas peores.

Irán, Temporada 4, Episodio 7

Una de las razones por las que este episodio es profundamente confuso podría deberse a que la vibra en Irán, el sentimiento general de caminar por las calles, a través de los mercados, la forma en que fuimos recibidos por extraños y transeúntes en todas partes fue abrumadoramente amistoso…

… Este no es un mundo en blanco y negro, por mucho que la gente quiera representarlo como tal. Esto no es una disculpa por nada. Solo digo que la breve y estrecha franja de Irán que le brindamos en este episodio de “Partes desconocidas” es solo una parte de una historia mucho más profunda, multifacética, muy antigua y muy compleja. Como cualquier cosa tan antigua y hermosa como el Imperio Persa, vale la pena, creo, mirar más allá. Pero también es un lugar que puede calentar tu corazón un día y romperlo al siguiente.

Hanoi, Temporada 8, Episodio 2

¿Qué puedo decirles sobre cómo es sentarse frente al presidente de Estados Unidos y beber cerveza de la botella?

Puedo decirles que Barack Obama fue, a pesar de haber tenido un líder de alto rango de los talibanes golpeado en Pakistán unos días antes, muy relajado y tranquilo. Parecía disfrutar sentado en un taburete de plástico bajo comiendo fideos y trozos de carne de cerdo con palillos.

El Japón de Masa, temporada 8, episodio 7

Masayoshi “Masa” Takayama fue criado como un “niño de campo” en la comunidad agrícola rural de Nasushiobara, Japón.

… Podría, como su hermano, como muchos de sus amigos de la escuela, haber permanecido fácilmente en su ciudad natal. Pero optó por ir a Tokio, donde fue aprendiz del legendario Ginza Sushiko. Luego a Kanazawa, donde parece haber aprendido mucho sobre el mundo…

… Así que estoy muy agradecido de haber tenido la oportunidad de regresar con él, rastrear su educación, sus influencias hasta el principio. Al hacerlo, obtuve una visión realmente diferente de Japón que en cualquier visita anterior. Comí espectacularmente bien: desde comidas familiares con los Takayamas y kaiseki en Kanazawa hasta algunos de los mejores sushi en Ginza Sushiko y sukiyaki de montaña con los viejos amigos de Masa de la escuela secundaria. Es la pornografía de los alimentos en su máxima expresión, pero ante todo un retrato de un artista y su viaje.

Virginia Occidental, Temporada 11, Episodio 1

Las colinas de West Virginia son increíblemente hermosas. La gente que conocí allí era infaliblemente amable y perdonaba mis tendencias liberales.

Aunque la cultura, el paisaje, las actitudes, las tendencias de voto y las creencias religiosas estaban tan lejos de las mías como las de Arabia Saudita, me sentí como en casa. Estaba encantado, tanto por la gente que conocí como por las pequeñas ciudades cubiertas de niebla del Condado de McDowell.

Lower East Side, Temporada 12, Episodio 7

El Lower East Side fue en muchos aspectos la cuna de Nueva York: donde los recién llegados se asentaron, construyeron comunidades y luego fueron reemplazados por otros. En la ciudad de Nueva York de los años 70, casi en bancarrota y plagada de corrupción, se dejó que el Lower East Side, especialmente Alphabet City, se defendiera por sí mismo. Grandes franjas de ella fueron abandonadas, en ruinas o simplemente vacías.

Gran parte de ella se convirtió en un supermercado al aire libre para las drogas. Bloques enteros fueron tomados por bandas de narcotraficantes organizados. Los alquileres eran baratos y el vecindario comenzó a atraer a un grupo de personas nuevas, altamente energizadas y creativas que querían hacer cosas: música, poesía, películas y arte.