Trump dice que aceptaría información sobre sus rivales políticos por parte de gobiernos extranjeros

Washington (CNN) — Donald Trump, presidente de Estados Unidos, dice que escucharía si un gobierno extranjero se le acercara con información perjudicial sobre un rival político, y no necesariamente lo reportaría al FBI.

“Creo que querrás escuchar”, dijo Trump en una entrevista con ABC News que se emitió este miércoles. “No hay nada malo en escuchar”.

Era una expresión descarada, aunque no del todo sorprendente, de indiferencia del presidente por los intentos extranjeros para influir en la política estadounidense. Trump resta importancia a los esfuerzos rusos para interferir en el las elecciones de 2016 y ha puesto en duda las investigaciones de las agencias de inteligencia de EE.UU. sobre la intromisión.

Es un delito que una campaña solicite a sabiendas o acepte artículos de valor de ciudadanos extranjeros.

En la entrevista, sin embargo, Trump parecía sugerir que rechazar a los gobiernos extranjeros sería injustificado y que sería innecesario informar a las autoridades federales.

Esa postura lo ha puesto en conflicto con los profesionales de la seguridad nacional dentro de su propia administración. Pero Trump dijo que estaría abierto a todos y cada uno de los enemigos potenciales.

“Creo que me gustaría escucharlo”, dijo Trump, restando importancia a la idea de que tal acción de otro país equivaldría a una interferencia en las elecciones.

Legisladores demócratas respondieron con incredulidad a los comentarios del presidente Trump.

“Es impactante escuchar al presidente decir abiertamente que está dispuesto a deberle a una potencia extranjera… sin mencionar la interferencia extranjera en una parte de las elecciones estadounidenses”, escribió Jerry Nadler, presidente de la Comisión Judicial de la Cámara de Representantes, la noche de este miércoles.

El presidente de la Cámara de Representantes, Adam Schiff, encontró el comentario de Trump “impresionante por un lado y nada sorprendente por el otro”, dijo a Erin Burnett, de CNN.

“Donald Trump ha dejado en claro que se involucrará en cualquier acción, sin importar lo poco ético o antipatriótico, que irá al borde de lo que es legal y que parece que cruzó esa línea muchas veces”, agregó Schiff.

Brenda Lawrence, representante demócrata de Michigan, le dijo a Burnett que lo dicho por Trump “es claro: no tartamudea, dijo que el FBI probablemente no lo entendería”.

Acusando a Trump de tratar de determinar “cómo puede violar las reglas y políticas de nuestro país”, Lawrence añadió: “Es triste. Es frustrante. Esto es criminal. Es criminal, y tenemos que pedir cuentas a este presidente”.

Trump y su campaña de 2016 han sido objeto de un intenso escrutinio, y de una investigación de un fiscal especial, por sus contactos con los rusos durante la última elección presidencial.

El fiscal especial Robert Mueller detalló el contacto extenso entre los asociados de la campaña de Trump y los rusos, pero no concluyó que hubo una colusión criminal. Los contactos incluyeron una reunión ahora infame en la torre Trump entre su hijo, Donald Trump Jr., y un abogado con estrechos vínculos con el Kremlin en la que hubo información potencialmente dañina sobre Hillary Clinton.

Hace solo un mes, Trump dijo que “sin duda estaría de acuerdo” con el compromiso de no usar información robada de gobiernos extranjeros para dañar a un rival político.

“No lo necesito”, dijo Trump durante una reunión con el primer ministro de Hungría. “Todo lo que necesito son los oponentes que estoy mirando”.

Pero este miércoles le preguntaron si tomaría una investigación de la oposición que estaba siendo vendida por otro gobierno, Trump dijo que probablemente lo haría.

“No es una interferencia; tienen información, creo que la tomaría”, dijo Trump. “Si pensara que hay algo mal, tal vez iría al FBI, si pensara que algo estaba mal”.

Este miércoles, más temprano, Trump afirmó erróneamente en la Oficina Oval que su campaña rechazó las propuestas de Rusia cuando se le ofreció información despectiva sobre su oponente en 2016. Afirmó falsamente que el informe de Mueller “dijo que en realidad rechazamos a sus amigos de Rusia; que realmente los rechazamos, los rechazamos”.

Este jueves, Trump intentó igualar las interacciones normales con los líderes extranjeros con la pregunta planteada por Stephanopoulos.

“Me reúno y hablo con ‘gobiernos extranjeros’ todos los días. Me acabo de reunir con la reina de Inglaterra (Reino Unido), el príncipe de Gales, el primer ministro del Reino Unido, el primer ministro de Irlanda, el presidente de Francia y el presidente de Polonia. Hablamos de ‘¡Todo!'”, escribió en Twitter.

“¿Debo llamar al FBI de inmediato sobre estas llamadas y reuniones? ¡Qué ridículo! Nunca volverían a confiar en mí. Habiendo dicho eso, mi respuesta completa rara vez es reproducida por los medios de la noticias falsas. Excluyeron deliberadamente la parte que importa”, agregó Trump.

Durante la entrevista de este miércoles, Trump también dijo que no informaría automáticamente las acciones de un gobierno extranjero a las fuerzas de seguridad de EE.UU., algo que él nunca ha considerado hacer en su vida. “Te diré una cosa, he visto muchas cosas en mi vida. No creo que en toda mi vida haya llamado al FBI. En toda mi vida. No llamas al FBI”, dijo.” Sacas a alguien de tu oficina, haces lo que haces”.

“La vida no funciona de esa manera “, dijo Trump.

Esa no es la opinión del director del FBI de Trump, quien les dijo a los legisladores durante sus audiencias de confirmación que sería “inteligente” que los agentes políticos, incluido el hijo de Trump después de su reunión en la torre Trump, informen a su agencia sobre los intentos de los gobiernos extranjeros de interferir en las elecciones de Estados Unidos.

Trump desestimó esas preocupaciones en su entrevista.

“El director del FBI está equivocado”, dijo.