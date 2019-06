10 hallazgos del informe independiente sobre el asesinato de Jamal Khashoggi

(CNN) — El primer informe independiente sobre el asesinato de Jamal Khashoggi finalmente ha sido publicado. Agnes Callamard, la relatora especial de la ONU, presentó detalladamente la evidencia que sugiere que los funcionarios sauditas no solo hicieron el plan de más alto nivel y llevaron a cabo el asesinato, sino que también planearon cuidadosamente la mejor manera de ocultar el asesinato a la comunidad internacional.

Estos son los hallazgos clave del informe:

Mohammed bin Salman es responsable y debe ser investigado

El informe concluye que el asesinato fue planeado, organizado y llevado a cabo por funcionarios que trabajan en nombre del estado de Arabia Saudita. Bajo el Derecho Internacional Humanitario, eso significa que la responsabilidad recae en última instancia sobre la familia real gobernante, cuyo jefe de facto es el príncipe heredero Mohammed bin Salman (MBS). El informe dijo que hay “evidencia creíble que merece una investigación más profunda por parte de una autoridad apropiada” en cuanto a si se ha alcanzado el “umbral de responsabilidad penal”.

Los funcionarios sauditas le mintieron a Khashoggi antes de matarlo

Después de que Khashoggi ingresó en el consulado el 2 de octubre de 2018, los funcionarios sauditas le dijeron a Khashoggi que Interpol había emitido una orden para que lo enviaran a Arabia Saudita. Khashoggi argumentó que no había tal orden de la Interpol. Los funcionarios le dieron instrucciones a Khashoggi para que le enviara un mensaje de texto a su hijo. De esta manera, su desaparición parecería menos sospechosa. Como se negó a cooperar, los funcionarios recurrieron a amenazarle. “Escríbalo, señor Jamal. Dese prisa. Ayúdenos para que podamos ayudarle porque al final lo llevaremos de regreso a Arabia Saudita y, si no nos ayuda, sabe qué pasará al final; permita que esta situación tenga un buen final”.

Khashoggi fue sedado y asfixiado

Poco después de la discusión sobre el mensaje de texto a su hijo, Khashoggi sospechó que algo no estaba bien. “Hay una toalla. ¿me van a dar drogas?”. Los funcionarios respondieron: “Te anestesiaremos”. El informe dice que poco después de esto, se oyeron sonidos de una lucha clara, mientras los funcionarios dijeron cosas como “¿se durmió?”, “levantó la cabeza”, “Sigan presionando. Empuja aquí, no retire su mano, empuja”. Los oficiales de inteligencia turcos creen que esto podría indicar que Khashoggi fue sedado y asfixiado con una bolsa de plástico.

El plan para desmembrar a Khashoggi se discutió antes de ingresar al consulado

Según las grabaciones escuchadas por Callamard, solo unos minutos antes de que Khashoggi ingresara en el consulado, se escuchó a dos agentes sauditas que discutían sobre lo que parece ser el plan para desmembrar su cuerpo para ocultarlo. Uno de los hombres preguntó si sería “¿posible poner el baúl en una bolsa?”. El otro respondió “no, es demasiado pesado”, antes de decir que esperaba que fuera fácil porque las “coyunturas se separarán”. Otros comentarios gráficos describen el plan para “tomar bolsas de plástico y cortarlo en trozos”. Esta sección del informe termina con un hombre que le pregunta a otro si “el animal del sacrificio” ya ha llegado.

El asesinato se llevó a cabo en estricto secreto

El 1 de octubre de 2018, los funcionarios saudíes en el consulado discutieron los detalles operativos del asesinato que se llevaría a cabo el próximo día. “Una comisión viene de Arabia Saudita mañana; tienen algo que hacer en el consulado. Se les dio libertad para trabajar sin ser detectados. Según los testigos, el cónsul general ordenó al personal no saudita que no se presentara a trabajar el día del asesinato o que se marchara al mediodía. Otros testigos dijeron que se les dijo que permanecieran en sus oficinas y que no abandonaran el consulado debido a los visitantes especiales.

Los planes para el asesinato comenzaron el 28 de septiembre

Khashoggi visitó el consulado el 28 de septiembre para obtener un documento que confirmara que estaba soltero para poder casarse legalmente con su prometida, Hatice Cengiz. Estuvo de acuerdo con el personal del consulado en que regresaría el 2 de octubre para recoger el documento.

Más tarde esa noche, Mohammed Alotaibi, cónsul general de Arabia Saudita en Estambul, hizo una llamada telefónica a una persona desconocida. Le dijo a esta persona que el “jefe de seguridad del estado me llamó y tienen una asignación. Están pidiendo a alguien de su delegación un tema especial”.

Poco menos de una hora después de esta llamada telefónica, Aoltaibi conversó con el personal consular. Se le escuchó decir: “sí, hay una capacitación urgente en Riad. Me llamaron desde Riad. Me dijeron que habían pedido un funcionario que trabajara en protocolo. Pero el tema es de alto secreto. Nadie debería saberlo en absoluto. Incluso ninguno de sus amigos será informado”.

Estados Unidos y Turquía probablemente no tenían conocimiento previo

Una afirmación reiterada en este caso es que EE. UU. y Turquía tenían el deber de proteger a Khashoggi según el derecho internacional. Bajo la luz de los hechos, es claro que ambas partes estaban monitoreando el comportamiento de los sauditas. Ambos estados han sido acusados de no protegerlo.

El informe sugiere que es poco probable que alguno de los estados lo supiera en ese momento, pero basados su recopilación de material de inteligencia, tanto de Estados Unidos como Turquía, han debido investigar más a fondo en el período previo al asesinato.

Se debe detener el juicio en Arabia Saudita

El informe dice que el juicio en Arabia Saudita debe suspenderse por su incapacidad para adoptar los estándares internacionales que exigen tales procesos. Callamard cita que las identidades de los que están en el juicio aún no se han dado a conocer, ni los cargos presentados en su contra. El juicio también se lleva a cabo a puerta cerrada.

Los estados de la ONU pueden ser culpables de un error judicial

Callamard afirma que, si bien el gobierno de Arabia Saudita invitó a miembros del Consejo de Seguridad de la ONU a asistir a parte de la audiencia, estaba condicionado a su acuerdo de no revelar ningún detalle. El informe señala que al aceptar estas condiciones, los observadores acordaron términos que significan que no pueden proporcionar una “validación creíble” del juicio o investigación. Esto podría equivaler a un error judicial, dijo el informe.

El mundo debería imponer sanciones a MBS

En el informe, Callamard sugiere que las sanciones internacionales vigentes para los sauditas son insuficientes, y que Mohammed bin Salman y sus activos personales deben ser blanco de sanciones específicas “hasta que se proporcionen pruebas se y corrobore que él no tiene responsabilidades en esta ejecución”.