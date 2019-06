Bad Bunny se corona triunfador en los MTV MIAW 2019

La encargada de abrir la noche fue la estrella colombiana del pop urbano, Karol G, quien presentó en vivo sus temas “Punto G” y “Mi Cama”, encendiendo el escenario de los MIAW, literalmente, entre pirotecnia y fuegos artificiales. (Foto cortesía MTV Latinoamérica)

(CNN Español) — La Ciudad de México vibró con la séptima entrega de los premios MIAW 2019, cuyo gran ganador fue Bad Bunny, el artista MIAW del año.

El lugar fue el Palacio de los Deportes, también conocido como el “Domo de Cobre” y la conducción estuvo a cargo de las youtubers colombianas Calle y Poché y el actor mexicano Luis Gerardo Méndez.

La ‘Pink Carpet’

Entre los invitados que desfilaron por la alfombra rosa con atuendos llamativos desde los zapatos, vestuario e incluso en el cabello, comenzó con uno de los líderes de las redes sociales, el venezolano “La Divaza”; seguido de los youtubers colombianos Ami y Javi, quienes nos confesaron que se lanzan al mundo discográfico; los mexicanos Jonas Vloggers nos hablaron de su reality show; el actor y cantante Vadhir Derbez nos habló de su fanatismo por la serie Stanger Things; el colombiano Camilo nos expresó su emoción de estar en México por primera ocasión presentando el tema “No te vayas”.

La cantante mexicana Ximena Sariñana nos habló del reconocimiento que se le entregó de “Agente de Cambio” por su extensa historia ayudando a diversas causas sociales. “Estoy contenta porque todo el trabajo que hemos hecho con distintas fundaciones y causas ha valido la pena”, afirmó la cantante.

Por primera vez en la historia de los premios MIAW, MTV reconoció a jóvenes inspiradores de Latinoamérica que están cambiando sus comunidades y el mundo con el MTV MIAW Generation Change. En lugar de entregar un clásico y tradicional gato color rosa, se llevaron uno color verde. Los ganadores son: el artista callejero argentino Tano Verón; la mexicana Meigan Díaz, quien trabaja en favor de causas sociales y el colombiano Santiago Martínez con sus importantes iniciativas sociales.

Una de las que más llamaron la atención al desfilar fue la argentina Lali quien nos confesó: “Los fans que me siguen de tantos años, les estoy eternamente agradecida. Yo no estaría acá hablando con vos si no fuera por el apoyo incondicional de los fans”.

Eduardo Lebrija, VPS y director general para Latinoamérica Norte de Viacom, aseguró que cada entrega se reinventa cada año “Lo primero que pensamos es en nuestra audiencia, más que en la categorías, conocemos que están descubriendo y viendo los chavos de hoy y el contenido que buscan, teniendo esto, es como decidimos a quienes queremos para la entrega que se esté planeando”.

La ceremonia

La encargada de abrir la ceremonia fue la colombiana Karol G quien puso a bailar a los asistentes con los temas “Mi punto G” y “Mi Cama”. Los conductores del evento mandaron dos mensajes a todos los asistentes al Palacio de los Deportes y a toda la audiencia de MTV Latinoamérica: diversidad sexual y concientización sobre el calentamiento global.

Se entregaron diversos reconocimientos, pero cuando Bad Bunny se llevó el premio más importante de la noche: “Artista MIAW”, la audiencia se volvió loca. Con la euforia de los asistentes al máximo, los oriundos de Medellín Piso 21 y el mexicano Mario Bautista, tomaron el escenario para cantar “Baby Girl” y “Te vi”.

Calle y Poché, se llevaron la categoría de “Ícono MIAW”, Jesse y Joy el premio como el “Artista más chin***” de México y Sebastián Yatra el “artista más duro de Colombia“.

Pero en el momento que la cantante Halsey tomó el escenario, el “Domo de Cobre” parecía que se iba a venir abajo por los saltos, gritos y emoción de los 10.000 asistentes.

Para cerrar con broche de oro, el puertorriqueño Benito Antonio Martínez Ocasio, mejor conocido como Bad Bunny, tomó el escenario para interpretar “Ni bien ni mal”, “Si estuviésemos juntos” y “Callaíta”. La sorpresa de la noche es que el vocalista de la banda mexicana Café Tacvba, Rubén Albarrán, lo acompañó. y así terminar con esta ceremonia dirigida a los milénicos.

La séptima ceremonia de los premios MTV MIAW 2019 la podrás ver el domingo 23 de junio para toda Latinoamérica a las 8:00 p.m. (México/Colombia) y 10:00 p.m. (Argentina)

No te pierdas las entrevistas completas que tuvimos con muchos de los invitados a esta divertida ceremonia como Calle y Poché, La Divaza, Ximena Sariñana, Lali, Karol G, Piso 21, Sofía Castro, Ami y Javi, Camilo, Jonas Vloggers, Vadhir Derbez, Ventino y Piso 21, entre otros tantos. ¿Cómo se vivió el ambiente en esta Pink Carpet? ¿Quién no se detuvo a hablar con la prensa? Esto y más en el episodio 106 de Zona Pop CNN.

