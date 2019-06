Pizza Hut vuelve a usar su logo retro

(CNN) — Pizza Hut quiere regresar a sus fórmulas ganadoras. Así que está volviendo al logotipo de cuando dominó el mercado de la pizza en Estados Unidos.

La cadena de pizzas está reemplazando su logotipo redondo actual con un logotipo retro que no se ha utilizado en dos décadas, dijo la compañía. En comparación con su logotipo actual, la versión anterior presenta un techo rojo más prominente y la fuente de Pizza Hut es más grueso y en negro.

Pizza Hut usó el logotipo original de 1967 a 1999, cuando era la compañía de pizzerías más grande del mundo. Su participación en el mercado ha ido disminuyendo desde entonces, y Domino’s superó a Pizza Hut el año pasado.

“Pizza Hut es una marca icónica que está grabada en los corazones y las mentes de muchos de nuestros clientes, sentimos que nuestro trabajo era hacer que nuestra creatividad reflejara tanto el rico legado de Pizza Hut, así como un guiño de hacia donde vamos”, dijo a CNN Business Marianne Radley, directora de marca de Pizza Hut.

El logotipo actual ha estado en uso desde 2014, cuando abandonó sus letras negras y cambió el techo de rojo a blanco. El círculo que abarca el logotipo estilizado representa una mancha de salsa de tomate. También debutó un eslogan (“The Flavor of Now”, “el sabor del momento”, en español), que desde entonces ha desaparecido a favor de “No One OutPizzas the Hut” (“No hay una pizza mejor”, en español).

Pizza Hut volverá a presentar el logotipo en los anuncios de televisión a partir de esta semana. Pero no se está deshaciendo del todo del logo de punto rojo.

“Aunque los logotipos se utilizarán indistintamente, el clásico comenzará a aparecer en el empaque a finales de este año”, dijo Radley. La compañía no está experimentando un “cambio de marca importante”, así que, por ejemplo, no hay remodelaciones de los restaurantes en proceso.

El logotipo es el último cambio para Pizza Hut a medida que la competencia se estrecha con sus competidores más cercanos, Domino’s y Papa John’s.

En mayo, Pizza Hut cambió la receta de su “Original Pan Pizza” con una nueva mezcla de queso, salsa y pan. También está en medio de la expansión de su programa de entrega de cerveza a 1.000 locales este verano. También ha desarrollado bolsas con aislamiento de temperatura diseñadas para mantener las pizzas hasta quince grados más calientes durante los domicilios, e introdujo ofertas de comida.

La compañía, propiedad de Yum, también reemplazó a Papa John’s como patrocinador oficial de la NFL el año pasado.

El provecho que saca Pizza Hut de la nostalgia también hace parte de una tendencia más amplia. Burger King está usando un empaque retro para una promoción de la serie temática de los años 80 “Stranger Things”.

La serie de Netflix también se asoció con Coca-Cola para relanzar New Coke. La bebida debutó en 1985, al mismo tiempo que se lleva a cabo la próxima temporada. Coca-Cola sacó New Coke de las estanterías después de unos meses y fue rebautizada como Coke II. La bebida se vendió en algunos lugares después de 1985. Pero esta es la primera vez que Coca-Cola revive New Coke con esa marca.

Las empresas que aprovechan la nostalgia por el pasado también se extienden más allá de los alimentos. La industria del entretenimiento se ha reiniciado, incluyendo consolas de videojuegos, programas de televisión y películas.