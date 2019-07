Lo que necesitas saber sobre Antifa, el grupo antifascistas

(CNN) — Aquí está una mirada más de cerca a Antifa, que se ha vuelto cada vez más visible desde las protestas de Charlottesville en 2017, cuando los nacionalistas blancos acudieron a la ciudad para protestar por el retiro de la estatua del general Robert E. Lee, y la Antifa se reunió en una contraprotesta que se volvió violenta.

¿Qué es Antifa?

Antifa es la abreviatura de antifascistas. El término se utiliza para definir un amplio grupo de personas cuyas creencias políticas se inclinan hacia la izquierda, a menudo la extrema izquierda, pero no se ajustan a la plataforma del Partido Demócrata. El grupo no tiene un líder oficial o sede central, aunque los grupos en ciertos estados celebran reuniones regulares.

Las posiciones antifa pueden ser difíciles de definir, pero muchos miembros apoyan a las poblaciones oprimidas y protestan por la acumulación de riqueza por parte de las corporaciones y las élites. Algunos emplean tácticas radicales o militantes para transmitir su mensaje.

Scott Crow, un exorganizador de Antifa, dice que los “ideales radicales” promovidos por Antifas están empezando a ser adoptados por los liberales. “Nunca habrían mirado (esos ideales) antes, porque nos veían como el enemigo tanto como a los derechistas”.

LEE: ¿Por qué Trump quiere hablar de socialismo?

La mayoría de los miembros de Antifa no caen en un estereotipo. Sin embargo, desde la elección del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, la mayoría de los nuevos miembros de Antifa son votantes jóvenes.

¿Cómo comenzó el grupo?

Se desconocen los orígenes exactos del grupo, pero Antifa se remonta a la Alemania nazi y la Acción Antifascista, un grupo militante fundado en la década de 1980 en el Reino Unido.

Los miembros modernos de Antifa se han vuelto más activos para darse a conocer en reuniones públicas y dentro del movimiento progresista, dijo Brian Levin, director del Centro para el Estudio del Odio y el Extremismo en la Universidad Estatal de California, en San Bernardino.

MIRA: “Hay un neofascismo en Europa”, afirma el periodista Juan Luis Cebrián

“Lo que están tratando de hacer ahora es no solo hacerse prominentes a través de la violencia en estas manifestaciones de alto perfil, sino también a través de pequeñas reuniones y redes sociales para cultivar a los progresistas marginados que hasta ahora eran pacíficos”, dijo Levin.

¿Dónde protestan?

Miembros han sido vistos en eventos de derecha de alto perfil en todo el país, como cuando Milo Yiannopoulos estuvo en la Universidad de California en Berkeley en febrero de 2017. También protestaron por la inauguración del presidente Donald Trump.

Aunque puede ser difícil distinguir a los activistas de Antifa de otros manifestantes, algunos se visten de negro de pies a cabeza. Los miembros llaman a esto el “Bloque Negro”.

También usan máscaras para ocultar su identidad a la policía y contra quienes protestan.

¿Por qué son controversiales?

El grupo es conocido por causar daños a la propiedad durante las protestas. En Berkeley, los manifestantes vestidos de negro que llevaban máscaras lanzaron cócteles Molotov y rompieron las ventanas en el centro sindical estudiantil donde se celebraría el evento de Yiannopoulos.

LEE. Facebook prohíbe a Louis Farrakhan, Milo Yiannopoulos, InfoWars y otros por “peligrosos”

Crow, quien estuvo involucrado con Antifa durante casi 30 años, dijo que los miembros usan la violencia como un medio de defensa propia y creen que la destrucción de la propiedad no equivale a violencia.

“Hay un lugar para la violencia. ¿Es ese el mundo en el que queremos vivir? No. ¿Es el mundo en el que queremos habitar? No. ¿Es el mundo que queremos crear? No. ¿Pero nos opondremos? Sí “, dijo Crow.

Levin dijo que los activistas de Antifa sienten la necesidad de participar en la violencia porque “creen que las elites están controlando al Gobierno y los medios de comunicación. Por lo tanto, deben hacer una declaración en contra de las personas que consideran racistas”.

LEE: Los niños están “blanqueando su piel para evitar el racismo” a medida que aumentan los delitos de odio contra menores

“Existe esta mentalidad de ‘Vamos a hacerlo’ y esta mentalidad de ‘Golpéalos con sus botas’ que se remonta muchas décadas a las confrontaciones que tuvieron lugar, no solo aquí en el sur de Estados Unidos, sino también en lugares como Europa“, agregó.

Nacionalistas blancos y otros miembros de la llamada derecha alternativa han denunciado a miembros de Antifa, a veces llamándolos “izquierda alternativa”. Muchos nacionalistas blancos de los mítines de Charlottesville, donde los nacionalistas blancos se reunieron para protestar por la remoción de un monumento de Robert E. Lee en 2017, se enfrentaron con antimanifestantes como Antifa, y afirmaron que fueron los grupos de Antifa los que llevaron a las protestas a volverse violentas.

Peter Cvjetanovic, un nacionalista blanco que asistió a las protestas en Charlottesville, dijo que cree que la extrema izquierda, que incluye a Antifa, es “tan peligrosa, si no más peligrosa de lo que podría ser la derecha”.

LEE: La manifestación de los nacionalistas blancos palideció frente a las contraprotestas en Washington

“Estas son personas que predican la tolerancia y el amor mientras que al mismo tiempo amenazan a las personas con una ideología política diferente. Vamos a nuestros mítines y nos acosan y nos atacan, pero ellos sostuvieron la suya y los ignoramos. Uno no ve que las protestas de derecha se vuelvan así”, dijo Cvjetanovic a KRNV, afiliada de CNN.

Pero Crow dijo que la filosofía de Antifa se basa en la idea de acción directa. “La idea en Antifa es que vayamos a donde ellos (los derechistas) vayan. Ese discurso de odio no es la libertad de expresión. Si estás poniendo en peligro a las personas con lo que dices y las acciones que están detrás de ellas, entonces no tienes derecho a hacerlo.

“Y así vamos a causar conflicto, a callarlos donde estén, porque no creemos que los nazis o los fascistas de cualquier tipo deban tener un amplificador”.

Sara Ganim de CNN contribuyó a este informe.