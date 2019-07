Vientos de la segunda mitad de 2019 en Estados Unidos

El dólar, un tema permanente en la agenda argentina. Foto de Télam.

(CNN Español) — Hemos entrado ya en la segunda mitad de 2019, y los inversores quieren saber cuáles serán los vientos que moverán los mercados en este último semestre de 2019, por eso hemos dedicado GloboEconomía esta semana a hacer ese ejercicio con la ayuda de Victoria Gaytan, colaboradora de la revista Fortune y directora de Programa en Global Americans.

Y, bueno, lo que nos ha salido es que la desaceleración global y su mayor o menor intensidad, en buena medida decidida por el impacto de las guerras comerciales de Trump, seguirá ocupando el lugar de honor. Lo que vaya a suceder estos próximos meses en los mercados tendrá todo que ver con lo más o menos que se llegue a profundizar esa desaceleración, que en buena medida tiene su origen en la pérdida de fuelle de China.

Si la economía china continúa perdiendo ritmo, otras grandes potencias, sobre todo las que exportan más a ese país, se van a ver sin duda tocadas. Japón y Alemania están en la cabecera de la lista, pero hay muchas más. Así que, de entrada, mucha atención a la intensidad que pueda llegar a tener esta desaceleración.

El segundo viento definitivo es “lo que puedan hacer los bancos centrales del mundo”. Mucho foco sobre todo a la Reserva Federal. Llevamos meses anticipando un corte de tipos de interés por parte del banco central estadounidense y, según una mayoría de analistas, ese paso podría darse el día 31 de julio.

El problema es que para un sector importante de análisis ese recorte, por más que se justifique por la prevención de precisamente el impacto que esa desaceleración global pueda llegar a tener en la economía estadounidense, resulta difícil de explicar, cuando la economía sigue aún con un buen ritmo de crecimiento.

Y, finalmente, hay que poner sin duda el foco en los vientos que tienen que ver con la geopolítica, y concretamente con la ya en marcha campaña electoral para las presidenciales de 2020 en EE.UU. Al mercado no suele gustarle verse movido por la política, pero según pasen los meses ese viento no va a poderse evitar.

