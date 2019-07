Las mentiras de Trump son cada vez más atrevidas y la prensa se atora en el medio

Nueva York (CNN Business) — Una versión de este artículo apareció por primera vez en el newsletter “Reliables Sources”.

Grandes mentiras

O rechazas las mentiras o aceptas las mentiras.

De todas las divisiones en la vida estadounidense actual, esta es la división en la que sigo pensando. El presidente Trump y sus aliados se encuentran en un abandono irresponsable. Hacen que los políticos deshonestos del pasado parezcan amateurs. Cuando los llaman, mienten sobre la mentira. Trump hizo esto este miércoles después de que Robert Mueller contradijera varias de las ficciones del presidente sobre el Informe Mueller. Cuando el corresponsal de “NewsHour” de PBS, Yamiche Alcindor, le señaló esto, citando las propias palabras de Mueller, Trump lo negó e insultó a Alcindor.

A menudo me dicen que la gente es “insensible” al ruido y las tonterías de Trump. Pero examinemos esto por un minuto:

¿Por qué no hay más indignación?

Algunas personas, principalmente fanáticos de Trump, excusan o racionalizan las mentiras por varias razones. Otras personas simplemente no pueden. Gran parte de la indignación anti-Trump de los progresistas y conservadores, columnistas y expertos anti-Trump se reduce a “Te está engañando. Está mintiendo. ¿No te importa?”

Y la prensa está justo en medio de esto porque defender los hechos hace que te etiqueten como “noticias falsas”. Que es, de nuevo, otra mentira.

Los principios pasados de moda del negocio de las noticias se desvanecen en esta niebla de desinformación. Por ejemplo: “Lo que dice el presidente es noticia”. Todavía creo que eso es cierto, pero cuando te está diciendo que no creas a tus propios ojos y oídos, ¿es realmente una noticia?

Los mejores momentos de Mueller

Robert Mueller fue probablemente el hombre más criticado en Estados Unidos este miércoles. Y llegaré a eso en breve. Pero pensé que sus mejores momentos como testigo fueron cuando desacreditó las afirmaciones de Trump sobre Rusia, WikiLeaks, la investigación del fiscal especial, etc. Este mensaje de CNN lo resumió perfectamente: “Mueller: Trump no fue exonerado, el ataque electoral de Rusia no fue un engaño y la investigación no fue una caza de brujas”.

Las audiencias también recordaron a los espectadores la gran cantidad de socios de Trump que fueron sorprendidos haciendo “declaraciones falsas” a las autoridades.

Las repetidas afirmaciones de la realidad de Mueller llevaron a Jonathan Allen, de NBC, a tuitear: “Una cosa que se pierde, porque estamos tan acostumbrados a eso, es la cantidad de cosas que el presidente le dijo al público sobre que Mueller había dicho que su investigación encontró mentiras, desde engaños a no tener acuerdos de negocios en Rusia. Mentir al público solía lastimar a los presidentes”.

Justificación de las mentiras

“Mentir al público solía lastimar a los presidentes”, escribió Allen. Bueno, también ha perjudicado a Trump: nunca ha podido superar el 50% en encuestas de calificación de aprobación confiables, y cerca de dos tercios de los votantes lo describen como deshonesto, lo que significa que incluso algunos de sus partidarios saben que es engañoso y lo aceptan.

¿Cuáles son las explicaciones y excusas para los pinochos? He escuchado muchas:

– Algunos partidarios de Trump dicen que está hablando con una “verdad más grande”, a pesar de que no está entendiendo bien los hechos más pequeños. Ejemplo: cuando cuenta historias sobre votaciones ilegales, llama la atención sobre una amenaza que perciben como real y vigilan por sus votos.

– Otros partidarios de Trump aceptan abiertamente sus defectos de personalidad y, a veces, critican tímidamente sus peores impulsos, a cambio de logros políticos largamente buscados.

– Algunos partidarios también dicen “todos los políticos mienten”, ignorando el hecho de que las mentiras de Trump están en un nivel propio.

– También excusan algunos de sus engaños como troleo.

– Y hay dos palabras poderosas que hacen que sea mucho más fácil mirar hacia otro lado: “Estamos ganando”.

– Los académicos típicamente notan que la máquina de medios conservadora no hace mucha verificación de datos, prefiriendo promover incluso las declaraciones más desquiciadas del presidente.

– Los miembros influyentes de los medios de comunicación pro-Trump descartan la verificación de los hechos como propaganda liberal, lo que aísla aún más la base.

– A los miembros duros de “la resistencia” les gusta decir que los fanáticos de Trump son miembros de un culto.

“Razonamiento motivado”

Pregunté sobre esto al científico político y profesor de Dartmouth Brendan Nyhan. “A menudo nos cuesta decir por qué la gente cree cosas”, me dijo con franqueza. “Hay mucha investigación sobre el ‘razonamiento motivado’, incluido mi trabajo que encuentra que las personas aplican menos escrutinio a la información que afirma sus antecedentes y más escrutinio a la información que los contradice. Otras teorías son que las personas afirman cosas que saben que son falsas, al menos en cierta medida para expresar sus sentimientos/afiliaciones políticas o que hacerlo es una forma de señalar su lealtad a un líder”.

Por lo tanto, una investigación profundamente importante sobre un ataque ruso en las elecciones estadounidenses se convierte en un “engaño” porque el líder lo dice…

¿Se adapta el cerebro?

También llamé a Tali Sharot, directora del Affective Brain Lab y el autor de “The Influential Mind”. Junto con varios colegas, observó cómo las personas se adaptan a la mentira con el tiempo. “Cuando mienten, tienen una excitación emocional negativa en la mente”, dijo ella, parecida al autocastigo. Pero la emoción “realmente se adapta muy rápidamente”. Cuanto más mienten las personas, menos sienten esa reacción emocional.

Sharot se pregunta: como una persona miente de manera más atroz, ¿las personas a su alrededor también se adaptan? “Se convierte en una norma”, sospecha. Cuando mencioné a Trump, ella dijo: “Creo que mucha gente se acostumbra a la mentira y ya no la ven tan negativa como hace unos años”.

¡El mundo de Trump incluso miente sobre las mentiras!

Este intercambio ocurrió el martes:

Reportero: “El presidente dijo que el primer ministro indio Modi le había pedido que mediara entre India y Pakistán. La India dice que eso no es ni siquiera cercano a la verdad. ¿Acaso el presidente simplemente hizo eso, señor?

Larry Kudlow: “No, el presidente no inventa nada. Esa es una pregunta muy grosera, en mi opinión. Me voy a mantener al margen. Está fuera de mi área”.

La mentira debe ser frontal y central

Rechazar las mentiras o aceptar las mentiras. Esa es la división. Pero hay una tercera opción: informe. Documentar todo el engaño. Eso es lo que hacen los periodistas como Daniel Dale, ahora de CNN. Escribió sobre una de las falsedades de Trump este miércoles por la noche.

Pero Dale sigue siendo la excepción. La mayoría de los medios de comunicación todavía no están colocando el frente y el centro acostados la mayor parte del tiempo. Muchos medios de noticias aún desconfían de usar la palabra. Y lo entiendo, no todo es mentira, pero muchos de los tuits y citas del presidente pueden ser descritos como engañosos, manipuladores o ilógicos, incluso cuando no están completamente libres de hechos. Un número creciente de corresponsales, difusores y columnistas de la Casa Blanca son directos al respecto. Pero todavía hay renuencia en algunas salas de redacción para decir esa verdad. (Mira el reciente debate sobre si calificar a sus tuits racistas como racistas). El resultado: la vara está mucho más baja para Trump que para otros líderes políticos.

¿El final del debate de la acusación?

Correos electrónicos de Oliver Darcy: cuando se escriban los libros de historia, creo que el miércoles probablemente se recordará como el día en que cualquier posibilidad de una investigación de juicio político derivada de la investigación de Rusia fue eliminada. Los republicanos ya no le creían a Mueller, y había pocas posibilidades de que él pudiera decir algo para cambiar sus mentes. El testimonio de Mueller era necesario para obligar a los demócratas a actuar, y persuadir a las mentes de los estadounidenses que viven en el centro político. No lo hizo.

El informe de Mueller podría ser condenatorio, pero su desempeño fue de todo menos eso. Su testimonio mediocre, durante el cual a menudo parecía confundido, en realidad ayudó a los republicanos y aliados de Trump a tratar de deslegitimar los hallazgos de Mueller. Los videos de Mueller que parecen desconcertados ya están volando en el universo mediático de derecha y están siendo promocionados por Trump. Entonces, aunque es poco probable que el testimonio mueva la aguja para los demócratas en el Congreso o las personas en el centro del país, ciertamente servirá para fortalecer la base de Trump…

El debate sobre la “óptica”

En todas las redes sociales este miércoles, hubo quejas sobre los expertos que comentaban sobre la “óptica” de las audiencias. Ahora se ha convertido en un meme.

Chuck Todd recibió una crítica particular porque tuiteó que las respuestas de Mueller fueron de un interés periodístico sustantivo, “pero en óptica, esto fue un desastre”. María Bustillos, de CJR, respondió: “La política no es entretenimiento, no es una actuación para ser criticada. Informar sobre la política nacional es una confianza pública de importancia solemne que afecta a cientos de millones de personas”. Pero aquí está el argumento contrario a través de Jake Sherman, de Politico: “Al programar esta audiencia, los demócratas nos dijeron que se trataba de la óptica. Dieron vida al informe”, dijeron. Nos dijeron que se sabría muy poco, pero que Muller dice que sería impactante. Los demócratas de la Cámara dijeron que se trataba de óptica”.

“Importante” sin ser “emocionante”

Brian Lowry envía correos electrónicos: durante la primera sesión, el analista legal de MSNBC Chuck Rosenberg emitió lo que se sintió como un reproche para algunos de sus colegas: “Hay una diferencia entre lo emocionante y lo importante. Hay cosas que son emocionante que no son importantes, y hay cosas que son importantes que no son particularmente emocionantes”.

Es justo decir que muchas personas tomaron la declaración de Rosenberg como dirigida a Chuck Todd, pero podría aplicarse fácilmente a cualquier número de personas que caracterizaran el testimonio como un “desastre” casi tan pronto como comenzó, o que se dejen llevar. con la analogía de “el informe es el libro; esta es la película”.

Claramente, la audiencia que ha estado muy comprometida con la presidencia de Trump ha tenido una mala reacción a las suposiciones que las audiencias de hoy necesitaban para hacer brillante esta narrativa. En cierto modo, todo encaja con la noción de que el impacto del día provendrá menos de las horas en vivo que de la forma en que los puntos individuales y las afirmaciones reforzadas por el testimonio se reciclan y giran. Un proceso, es cierto, que verá a la gente recibir esa información a través de sus habituales burbujas de noticias…

Para el registro, primera parte

– “Con un receso de agosto de seis semanas y las opiniones de la mayoría de los estadounidenses fijadas en lo que ahora es una historia de dos años, un cambio duradero en la opinión pública parece improbable”, escribió Nicholas Fandos, del The New York Times…

– El resumen de Susan Glasser, de The New Yorker: “Las preocupaciones sobre el desempeño de Mueller no son meras críticas teatrales. No pudo defender su informe y sus hallazgos más allá de referirse al texto, una y otra vez. Necesitaba explicar en términos claros las conclusiones a las que llegó y por qué. Él no… ”

– “Tras ver a Mueller detenerse con frecuencia, el testimonio monosilábico está muy lejos de las esperanzas demócratas de que sea un momento hecho para televisión que pueda catapultarse a un caso de juicio político. En comportamiento del presidente cambió de irritación a triunfo”, reportó Jeremy Diamond de CNN…

– El mensaje de Rachel Maddow, este miércoles por la noche: “Espero que los miembros del Congreso, en particular el liderazgo en el Congreso, reconozca que las audiencias abiertas, las audiencias abiertas ante las cámaras, son realmente importantes para el país, en términos de tratar incluso los problemas más controvertidos”. Agregó: “Espero que estos sean las primeras de muchas…”

Comparar y contrastar

Trump parecía un luchador cuando se lo veía caminar de un lado a otro. En repetidas ocasiones dijo “son noticias falsas” y llamó a un interrogador “uno de los peores”.

Una hora después, Nancy Pelosi habló como una amiga mientras hablaba en una conferencia de prensa. “El presidente Lincoln dijo que el sentimiento público lo es todo. Bueno, para que el público tenga el sentimiento, el público debe saberlo”, dijo. “Espero que sean mensajeros de la verdad al público. Creemos que hoy fue realmente un hito, al hacer que ese sentimiento esté más informado”.

Para otra comparación y contraste, puse en Twitter el póster de Trump “sin obstrucción” de mayo y el póster de “no exoneración” de Pelosi del miércoles…

Compare and contrast: Trump's "no collusion" poster in May versus Pelosi's "no exoneration" poster today pic.twitter.com/cKadAl5H54 — Brian Stelter (@brianstelter) July 25, 2019

Cómo se cubrió en Fox

“Existe la posibilidad de que el testimonio sea especialmente significativo para los televidentes de Fox News Channel”, escribió David Bauder, de AP, “ya que los anfitriones del canal habían ridiculizado en repetidas ocasiones a Mueller en el curso de la investigación y le dieron a Trump oportunidades frecuentes de declarar injustamente que el informe lo había absuelto. Una cobertura de la audiencia sin adornos podría dar a muchos fanáticos de Trump la oportunidad de escuchar lo que no habían escuchado antes.

Pero “la reacción del personal de Fox el miércoles: no hay nada de qué preocuparse. Chris Wallace, de Fox, durante la primera pausa en la audiencia del Comité Judicial, dijo: ‘Esto ha sido un desastre para los demócratas y un desastre para la reputación” de Robert Mueller’. El comentario fue transcrito y tuiteado rápidamente por Trump…”.

Lo que Hannity dijo

Rudy Giuliani comenzó y terminó su día en Fox, antes de la audiencia de “Fox & Friends” y luego tomando una vuelta de honor en el programa de Sean Hannity.

Maxwell Tani y Andrew Kirell, de The Daily Beast, notaron que varios republicanos de la Cámara de Representantes interrogaron a Mueller con “las preguntas de Hannity …“. “The Daily Show” de Comedy Central produjo un video en el mismo sentido, con Devin Nunes…

>> Y esto acaba de ser anunciado por Fox: Trump llamará al show de Hannity este jueves por la noche. Fox lo está presentando como una “entrevista exclusiva…”

Para el registro, segunda parte

– La versión de The Washington Post del libro del Informe Mueller volvió a estar entre los 10 mejores de Amazon este miércoles durante y después de las audiencias… (Amazon).

– Michael Grynbaum: “El miércoles, en la pantalla pequeña, apareció la gran revelación: el señor Mueller era simplemente humano, después de todo”. (The New York Times).

– La columna de Max Boot para The Washington Post: “Mueller gana en los hechos, pero pierde en la televisión”.

– Slate publicó una lista de los principales eventos noticiosos que fueron eclipsados por la audiencia de Mueller, incluido Boris Johnson, quien se convirtió oficialmente en primer ministro del Reino Unido y un atentado suicida en Somalia… (Slate)