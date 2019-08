Andrés Oppenheimer entrevista a Juan Guaidó

(CNN Español) — CNN en Español presenta una entrevista exclusiva con Juan Guaidó, presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela y reconocido como presidente encargado por al menos 55 países, este domingo 18 de agosto a las 8:00 p.m. (Miami) en Oppenheimer Presenta.

En esta emisión, el periodista Andrés Oppenheimer conversará con el joven político sobre temas clave de la crisis venezolana.

Así, al ser consultado sobre la postura de John Bolton, asesor de seguridad nacional del presidente Donald Trump en contra de las llamadas Conversaciones de Oslo, Guaidó dijo: “Naturalmente no confiamos en el régimen porque en anteriores ocasiones, como en el caso de República Dominicana, se ha burlado de los venezolanos. Por eso es tan importante la presión diplomática y la presión internacional, la movilización de calle y diferentes aspectos, como el espacio de mediación del Reino de Noruega”.

Añadió que al igual que el llamado Grupo Internacional de Contacto, los escenarios de negociación y diálogo son “espacios para articular una gran estrategia de presión a una dictadura”.

Respecto a la presencia cubana en su país, señaló que, aunque se redujo a raíz de la salida de médicos y profesores llegados de la isla a raíz de la crisis, “la cifra podría variar y llegar hasta 10.000 o 15.000; pero para funciones de inteligencia y contrainteligencia, seguimiento, persecución e incluso tortura se estima entre 2.000 y 3.000 cubanos”.

Sobre la influencia de cubanos en las fuerzas armadas venezolanas, respondió: “Son los que ejercen la presión, la persecución, las labores de inteligencia y contrainteligencia incluso en tierra… Hoy los más perseguidos son los militares, por cierto, y los más perseguidos son los miembros del régimen, porque no confían entre ellos”.

Durante la entrevista también se abordó el éxodo venezolano. “Se estima, y digo estima porque lamentablemente no tenemos cifras específicas, entre 4,7 millones y 6 millones de venezolanos en este momento. Una estimación bastante amplia pero que podría llegar a 8 millones fácilmente el próximo año si no tomamos correctivos, con lo que implica el impacto en la región, con lo que implica a lo interno de Venezuela, no solamente para la lucha democrática sino para recuperar y rescatar a nuestro país”. Agregó que se está trabajando para generar oportunidades a través de un programa que ha denominado “Vuelve a casa”.

La entrevista con Juan Guaidó en Oppenheimer Presenta, será transmitida este domingo 18 de agosto, a las 8:00 p.m. (Miami), con repetición el lunes 19 a las 9:00 a.m. (Miami), a través de CNN en Español.

Sobre CNN en Español

La cadena de noticias CNN en Español abarca varias plataformas multimedia dirigidas a audiencias de habla hispana que llegan a casi 50 millones de hogares en todo el mundo. Esas plataformas incluyen CNN en Español –con una programación de 24 horas de noticias por cable para EE.UU., México y el resto de América Latina–, CNNEspanol.com, CNN en Español Radio, y CNN en Español en Twitter, Facebook e Instagram. La marca CNN en Español brinda una experiencia en múltiples plataformas a los hispanohablantes de las Américas.

Contactos CNN en Español:

Mariana Piñango, Latinoamérica – Mariana.Pinango@turner.com

Javier Merino, México – Javier.Merino@Turner.com