El FBI recibió más de 38.000 pistas tras los tiroteos de El Paso y Dayton

Washington (CNN) — El FBI recibió más de 38.000 pistas del público durante la primera semana completa de agosto luego de la muerte a tiros de 31 personas en los tiroteos de El Paso, Texas, y Dayton, Ohio, dijo un funcionario de la oficina.

Las pistas, presentadas al Centro Nacional de Operaciones de Amenazas de la agencia (NTOC, por sus siglas en inglés), son un aumento significativo ya que el FBI ha recibido un promedio de 22.000 consejos por semana este año. El funcionario dijo que la cantidad de amenazas que recibe varía cada semana, pero la fluctuación muestra que más personas llamaron al centro después de los tiroteos masivos en Dayton y El Paso el 3 y 4 de agosto.

El funcionario también dijo que no todos los llamados al NTOC se vuelven investigaciones activas del FBI y algunas se pasan a la policía local. No todas las pistas que recibe son procesables y algunas no son realmente pistas en absoluto, y algunos informantes son personas que dan sus opiniones o agradecen a la agencia por su trabajo.

Más de dos docenas de personas han sido arrestadas este mes por amenazas de cometer tiroteos masivos, incluido un hombre de 22 años de Connecticut por expresar interés en cometer un tiroteo masivo en Facebook. El director del FBI, Christopher Wray, dirigió a las oficinas de campo de la agencia para identificar amenazas similares a los recientes tiroteos. El funcionario del FBI dijo que no todos los arrestos recientes fueron llamados al NTOC o son de investigaciones específicas del FBI.

En un comunicado, el FBI advirtió a las personas que “permanezcan vigilantes y denuncien cualquier actividad sospechosa a la policía de inmediato”.

“Las sugerencias relativas a violaciones de la ley federal o amenazas a la seguridad nacional se pueden enviar al FBI llamando a las oficinas locales o al 1-800-Call-FBI, o en línea en http://www.tips.fbi.gov”, se indicó en el comunicado.