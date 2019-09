Taco Bell ahora tiene un menú vegetariano

(CNN) — Taco Bell está presentando una sección vegetariana en su menú recientemente rediseñado, que también incluye dos nuevos elementos.

MIRA: Los vegetarianos podrían tener un mayor riesgo de accidente cerebrovascular que quienes comen carne, afirma estudio

A partir de este jueves, la cadena de comida rápida ofrecerá dos nuevos artículos vegetarianos: un Black Bean Crunchwrap Supreme y un Black Bean Quesarito. Además, continúan sus otras dos opciones vegetarianas existentes, que se mostrarán de manera destacada en un nuevo menú llamado “Favoritos vegetarianos”.

Como los clientes cada vez son más conscientes de su salud, los cambios hacen que sea más fácil para los vegetarianos ver sus opciones, explicó anteriormente la compañía propiedad de Yum Brands.

La expansión a nivel nacional en EE.UU. de los nuevos elementos de menú a los 7.000 restaurantes de Taco Bell en el país se produce después de una prueba a principios de este año. También están planeando una nueva campaña publicitaria para promocionar la nueva sección.

LEE: Tres destinos turísticos ideales para vegetarianos y veganos

En total, hay más de una docena de artículos vegetarianos en el menú de Taco Bell. Presentarán un nuevo emblema verde que muestra la certificación a Taco Bell de la Asociación Vegetariana Estadounidense. Se convirtió en la primera y única cadena de servicio de comida rápida en recibir la certificación en 2015.

Taco Bell enfatizó que los artículos no vegetarianos pueden hacerse vegetarianos al sustituir los frijoles por carne. La cadena dijo que los elementos de su menú “se pueden personalizar de más de 8 millones de formas” para adaptarse a una dieta vegetariana.

Notablemente ausentes del menú hay productos con carnes alternativas de Impossible or Beyond Meat. KFC, que también es propiedad de Yum Brands, probó un nuevo pollo a base de plantas de Beyond Meat en Georgia.

Las alternativas de carne a base de plantas se han vuelto populares en los supermercados y restaurantes de todo el mundo, a medida que las personas buscan alimentos ecológicos y saludables para comer. Taco Bell dijo en un comunicado que planea “innovar aún más en este espacio en crecimiento”.

MIRA: Los 11 mejores destinos para los vegetarianos y veganos

Otras compañías están tratando de sacar provecho de las resoluciones basadas en la dieta. Chipotle lanzó “bowls de estilo de vida”, una nueva colección de comidas que se ajustan a las dietas paleo, cetogénicas y Whole30.

Burger King comenzó a vender la Impossible Whopper, con una “carne sin carne”, en todo el país en agosto. Quizá invadiendo el territorio de Taco Bell, Burger King también está vendiendo tacos de un dólar.