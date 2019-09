“Platos rotos” de las guerras comerciales

(CNN Español) — Es el gran tema económico global de los últimos tiempos y lo va a seguir siendo hasta que de alguna forma se detenga la muy desafortunada escalada de las guerras comerciales abiertas por la administración Trump desde la Casa Blanca.

La semana pasada, Mark Zandi, economista jefe de Moody’s Analytics, estimaba que desde que se han abierto esas guerras han llevado a la pérdida de 300.000 empleos solo en Estados Unidos. Y hacía el pronóstico de que esa cantidad aumentará hasta 450.000 empleos al cierre de 2019.

Pero es que el tema que citaba Zandi es solo una de las muchas facetas negativas, que definitivamente se ven incrementadas con consecuencias de todo tipo y condición y por todas las esquinas del mundo. La desaceleración económica global desde Europa a América Latina, pasando obviamente por China y los países de su entorno, es la más obvia.

Por eso hemos dedicado nuestro GloboEconomía de esta semana a seguir profundizando en el tema, y en esta ocasión a intentar analizar cómo afecta específicamente esa guerra comercial “China-Estados Unidos” a nuestra región, América Latina. Un ejercicio que hemos hecho con la ayuda de Joydeep Mukjerhi, director de Ratings Soberanos para América Latina en Standard & Poor’s/S&P Global.

Mukjerhi, entre otros muchos aspectos interesantes de la conversación, nos hace notar el “acusado impacto de las guerras comerciales en economías con crecimientos económicos bajos”, como ocurre en muchos países de nuestra región.

Ocurre efectivamente que el impacto en ocasiones de esas guerras es relativamente marginal, pero esa “marginalidad” se hace más notoria o dolorosa en economías que por la razón que sea ya están creciendo muy poco. Como os digo, un análisis riguroso que espero que encontréis de interés.

No te pierdas el programa este sábado a las 7 pm ET y el domingo a la 5:30 pm ET