El libre mercado necesita reformas

(CNN Español) — La más prestigiosa e influyente asociación de grandes corporaciones estadounidenses, la llamada Business Roundtable, que preside Jamie Dimon, presidente y director ejecutivo de JPMorgan Chase, en su última asamblea general de agosto, ha reformado los que consideran que deben ser “objetivos prioritarios” de cualquier corporación. Y el cambio es ciertamente relevante, porque afecta temas esenciales.

Por décadas, el beneficio del accionista ha sido el foco principal, si no el único, de lo que se consideraba el principal objetivo de una corporación. Pero en este momento, ese punto es solo uno de los focos, que se ven ampliados con “la inversión en los empleados”, “la aportación de valor añadido al cliente”, “el trato ético con los proveedores”, y “la búsqueda del bien común para la comunidad”.

El sistema quiere reformarse desde dentro, porque cada vez es más evidente que la acumulación de riqueza en el 1% de la población no es solo inmoral, sino también una fatal receta para la buena marcha del sistema de libre mercado.

Tener clases medias con dinero en los bolsillos es fundamental para el desarrollo. Y las principales y más influyentes compañías de EE.UU. lo saben. Como paralelamente a ese tema, es vital conservar el medio ambiente y ser constructivo con la comunidad que rodea a nuestra empresa.

El mundo corporativo estadounidense se está dividiendo cada vez más, entre las viejas compañías perdedoras que se aferran al pasado y las del nuevo futuro que se están adelantando a lo que hacen sus gobernantes. Y es muy tonificante y una buena noticia que una asociación tan influyente como la Business Roundtable haya tomado nota en la dirección correcta.

