Greta Thunberg, la sabia adolescente de la crisis climática

Nueva York (CNN) — En persona, es pequeña.

Con los ojos muy abiertos y la cabeza gacha, su incomodidad con las multitudes y las pequeñas conversaciones hacen que sea fácil entender por qué Greta Thunberg dice que fue “una niña invisible” durante la mayor parte de sus 16 años.

Pero cuando Thunberg fue a Washington, las luces, las cámaras y la falta de acción que conforman la audiencia moderna del Congreso, la persona más pequeña y más joven en la sala emergió como el alma más sabia del Capitolio.

Eludiendo los puntos de conversación republicanos y los halagos demócratas con igual fastidio, incluso las palabras amistosas fueron tratadas como recordatorios de que ella toma esto mucho más en serio que la mayoría de los adultos. Incluso aquellos en el Subcomité sobre el Clima de la Comisión de Asuntos Exteriores de la Cámara de Representantes.

“¿Cómo podemos involucrar a más niños en este tema?”, preguntó el representante Ben Luján, demócrata de Nuevo México.

“Solo díganles la verdad”, dijo. “Díganles cómo es. Porque cuando descubrí cómo es en realidad, me enfurecí”.

Su actitud es llana e inquebrantable, su voz suave y vacilante y admite que puede ser la activista más reacia en los tiempos modernos. Sin embargo, en la era de los filtros de Instagram y los influyentes carismáticos, algo sobre su honestidad cruda en torno a un mensaje de miedo de fuerza contundente hizo que Thunberg pasara de ser invisible a global.

“Tal como está ahora, la gente en general no parece estar muy consciente de la ciencia real y de la gravedad de esta crisis”, dijo a los legisladores dispersos y a docenas de cámaras en la audiencia de esta semana. “Creo que debemos informarles y comenzar a tratar la crisis como la amenaza existencial que es”.

Cuando Thunberg entró en una sala de conferencias en la Fundación Ford para unas entrevistas, recordé una breve historia que escribí en la universidad sobre un niño que puede ver el futuro.

En su popular programa de televisión, el niño anuncia que toda guerra terminará al día siguiente, pero, mientras la humanidad celebra, admite a su madre que fue una mentira. “Mañana, toda la vida en la tierra terminará en fuego”, le dice, y “no creo que puedan soportarlo”.

Convencido de que la humanidad puede —DEBE— soportar la más dura de las verdades, Thunberg dejó su letrero “Skolstrejk för Klimatet” (“School Strike for Climate” o “Huelga escolar por el clima”), tomó un micrófono y comenzó una serie de entrevistas sobre el final de la vida según lo que sabemos.

“Quiero decir, no me gusta ser el centro de atención”, dijo. “No quiero que me escuchen todo el tiempo, pero si hay algo que pueda hacer para mejorar la situación, creo que es un precio muy pequeño”.

Ha pasado menos de un año desde que se paró frente al Parlamento en Estocolmo: la versión sueca —de una sola niña— de las protestas escolares en EE.UU. pidiendo control de armas.

“El simbolismo de la huelga climática es que si a los adultos no les importa mi futuro, a mi tampoco”, explicó.

Para el día 2, ya tenía compañía. En la semana 2, un movimiento viral en las redes sociales, y en pocos meses, se presentó ante dignatarios en la conferencia sobre cambio climático de la ONU en Polonia. “Solo hablas de un crecimiento económico eterno verde porque tienes demasiado miedo de ser impopular”, dijo.

Un mes después, tomó un tren a Davos, Suiza, durmió en una tienda de campaña y les dijo a los ricos y poderosos que la casa se estaba incendiando. “Los adultos siguen diciendo que debemos darles a los jóvenes esperanza. Pero no quiero su esperanza. Quiero que entren en pánico”.

Renunció a volar, y en cambio tomó un velero de 18 metros prestado por la realeza de Mónaco para ir a Estados Unidos, y aunque sus selfies en medio de gorros blancos atrajeron a miles de nuevos seguidores, también la convirtió en blanco de escépticos conservadores de la crisis climática. “Los accidentes anormales de yates suceden en agosto”, tuiteó Arron Banks, fundador de la campaña pro-Brexit Leave.

“Para mí, eso es de alguna manera, divertido”, respondió Thunberg con una sonrisa. “Es como si no les quedaran argumentos, así que tienen que burlarse de mí o de mi diagnóstico o mi apariencia. En cierto modo, es una señal positiva de que algo está sucediendo. Se sienten amenazados por este movimiento. Eso significa que estamos haciendo la diferencia”.

Con “diagnóstico” se refiere a Asperger. La madre de Thunberg es una cantante famosa en Suecia y ha escrito sobre el lugar de Greta en el espectro como algo así como una superpotencia.

“Esto me hace funcionar un poco diferente. Pienso diferente”, dijo. “Mi diagnóstico definitivamente me ha ayudado a mantener este enfoque. Cuando estás interesado en algo, simplemente continúas leyendo y te sientes muy concentrado”.

Leer realmente los densos informes del Panel Intergubernamental sobre Cambio Climático (IPCC) la coloca en la minoría. Pero también alimenta una justa frustración porque incluso necesita justificar su obsesión. “No es porque (el cambio climático) sea especialmente interesante”, dijo, rodando los ojos. “Es una cuestión de vida o muerte”.

En marzo, casi 1,5 millones de niños en docenas de países abandonaron las aulas y salieron a las calles. Con protestas planeadas en más de 500 lugares solo en Estados Unidos el 20 de septiembre, el movimiento Viernes para el Futuro podría fácilmente duplicar esa cifra.

Después de unirse a varios de los demandantes del caso “niños del clima” en el caso Juliana vs. Estados Unidos para protestar contra la Corte Suprema, Thunberg se unirá también a otros 15 niños de todo el mundo para presentar una queja oficial ante el Comité de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los niños. Demandas, tratados, campañas de presión: ella ve a todos como herramientas vitales.

“Creo que vamos a ver muchos puntos de inflexión social, porque la distancia entre lo que la gente y las compañías de medios y los políticos dicen, frente a lo que están haciendo, la distancia entre eso está aumentando. Así que eso aumenta el absurdo de la situación”, dijo.

“Intentaremos impulsarlo y asegurarnos de que los líderes mundiales tengan todos los ojos puestos en ellos para que no puedan seguir ignorando esto”.

Nuestro tiempo se acabó. David Wallace-Wells está esperando para hacer la próxima entrevista y darle su libro “La tierra inhabitable”. Más comida para el pensamiento.

Thunberg levantó su letrero “Skolstrejk” debajo de un brazo. Las primeras dos versiones de cartón del cartel se desgastaron, por lo que esta es de madera contrachapada, fortificada para sobrevivir a un movimiento que durará toda su vida.