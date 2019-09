Bien, pero en serio, ¿qué sucede realmente dentro del Área 51?

(CNN) — Así que aparentemente un grupo de personas se presentó en el desierto de Nevada este fin de semana para cumplir su promesa de Facebook de asaltar el Área 51 y “ver a los extraterrestres”. Y no fue tan emocionante como algunos esperaban.

Bien, pero en serio. ¿Qué sucede en el Área 51? Si la gente hubiera entrado realmente, lo cual, para ser claros, no era aconsejable, ¿qué habrían encontrado?

Hay muchas cosas que no sabemos sobre el Área 51 (por ello, las teorías de la conspiración). Pero esto es lo que sabemos.

Es una instalación de prueba para la Fuerza Aérea de Estados Unidos … oficialmente

El Área 51 es una instalación clasificada de la Fuerza Aérea de Estados Unidos en el Campo de Pruebas y Entrenamiento de Nevada, una instalación gubernamental masiva en las afueras de Las Vegas.

Originalmente fue utilizado por la CIA como un sitio para desarrollar y probar el avión de reconocimiento U-2, que estaba destinado a espiar a la Unión Soviética, dijo Annie Jacobsen, periodista y autora del libro “Área 51: Una historia sin censura de la base militar secreta de Estados Unidos”.

Con la capacidad de volar a 70.000 pies (Unos 21.300 metros), el U-2 “fue comúnmente confundido con un OVNI por civiles en el suelo, que no podían imaginar cómo algo podría volar tan alto”, dijo Jacobsen.

La administración de la instalación fue entregada a la Fuerza Aérea de Estados Unidos a fines de la década de 1970. Pero el gobierno no reconoció públicamente su existencia hasta 2013, cuando la CIA publicó documentos desclasificados que confirmaban que se usaba como una instalación de prueba para los programas de vigilancia aérea OXCART U-2 y A-12.

Según esos documentos, la capa de secreto que rodeaba el Área 51 era guardar información de la Unión Soviética, no encubrir evidencia de vida extraterrestre.

El presidente Barack Obama se convirtió en el primer presidente de Estados Unidos en mencionar el Área 51, en los honores anuales del Centro Kennedy, ese mismo año.

“Hasta entonces”, dijo Jacobsen, “era oficialmente un secreto de Estado”.

El Área 51 es propicio para las teorías de la conspiración

Para cuando el Gobierno de Estados Unidos finalmente reconoció el Área 51, se había utilizado durante décadas como ingrediente para los teóricos de la conspiración.

“El Área 51 se encuentra entre las bases más misteriosas y secretas”, dijo Jacobsen a CNN, “lo que solo se suma a la fascinación y la tradición del público”.

Quizás la teoría de conspiración más conocida fue que el Área 51 albergó una nave espacial extraterrestre que presuntamente se estrelló en Roswell, Nuevo México, en 1947, junto con los cuerpos de los pilotos.

El supuesto OVNI en realidad destruyó partes de globos, sensores y reflectores de radar de los restos de un proyecto gubernamental clasificado destinado a “determinar el estado de la investigación de armas nucleares soviéticas”, según un informe de la Fuerza Aérea de 1994.

Pero el Área 51 realmente no entró en la conciencia pública hasta 1989. Fue entonces cuando un hombre llamado Bob Lazar afirmó en una entrevista con una estación de noticias local que había trabajado en el Área 51 para aplicar ingeniería inversa a lo que dijo que era una nave espacial alienígena derribada.

La entrevista de Lazar y las afirmaciones que hizo “revelaron esta base secreta con un gran revuelo”, dijo Jacobsen. “Y desde entonces, la tradición, la mitología y el mito solo han crecido alrededor del Área 51”.

MIRA. Las cinco películas más populares sobre el Área 51:

Entonces, ¿qué encontraríamos en el Área 51?

Según Jacobsen, Estados Unidos trabaja para realizar ingeniería de tecnología inversa en el Área 51.

Hoy, dijo, la tecnología extranjera capturada en los campos de batalla en el extranjero se lleva al Área 51 para realizar ingeniería inversa y probarla.

“Entonces, si queremos aprender sobre un sistema de radar, por ejemplo, que va al Área 51 y volamos nuestro propio avión contra él”, dijo, “para tratar de determinar los secretos de nuestros enemigos”.

Cuando se le preguntó acerca de esta afirmación, la Fuerza Aérea de EE.UU. dijo a CNN, en parte, “Por razones de seguridad operativa, no proporcionamos información detallada sobre qué tipo de operaciones tienen lugar en áreas específicas del (Rango de Prueba y Entrenamiento de Nevada)”.

En cuanto a lo que la gente podría encontrar si realmente asaltara el Área 51, Jacobsen no especularía, diciendo que eso es “lo que impulsa el pensamiento de conspiración”.

Pero la instalación es “el lugar de nacimiento de lo que se llama ISR (por sus siglas en inglés): Inteligencia, Vigilancia y Reconocimiento”, dijo.

“Así que pensar que el gobierno federal no tiene una idea clara de quién está allí, cuándo llegaron allí y dónde están ahora, es extremadamente ingenuo”, dijo. “No hay forma de que alguien se acerque a las instalaciones clasificadas”.

Finalmente, es casi imposible imaginar en qué podría estar trabajando el gobierno detrás de los muros del Área 51, dijo.

“El trabajo de la comunidad de inteligencia militar es crear sistemas de armas y plataformas de vigilancia en los que nadie pueda pensar”, dijo. “No estarían haciendo su trabajo si pudiéramos imaginar correctamente lo que estaban haciendo”.

Ahora, ¿qué hay con los extraterrestres?

Las teorías de la conspiración y la desinformación, dijo Jacobsen, solo sirven para mantener oculto el verdadero propósito de la instalación.

“La idea de que el público cree que los aviones voladores no identificados, o como dijo recientemente la Marina, los fenómenos aéreos no identificados, son del espacio exterior, ayuda a mantenerse al tanto de los hechos reales de sus programas secretos”, dijo. “Qué son esos hechos reales aún no se sabe”, agregó.