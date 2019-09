Trump se burla de la activista adolescente Greta Thunberg; ella responde con ironía

(CNN) — El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se burló de la activista climática sueca Greta Thunberg en Twitter a última hora de la noche del lunes, luego de que la joven de 16 años criticara severamente a los líderes mundiales no hacer lo suficiente para enfrentar la crisis climática.

“Parece una niña muy feliz que espera un futuro brillante y maravilloso. ¡Qué lindo verla!”, escribió Trump en Twitter, respondiendo a un video del discurso de Thunberg en la cumbre de acción climática de las Naciones Unidas más temprano ese día.

La afición de Trump por los insultos en Twitter y las confrontaciones en línea con personas que él ve como adversarios políticos es bien conocida, aunque el tuit del lunes es una muestra sorprendente de que el presidente está provocando a una niña.

Thunberg pareció tomar con calma el desaire de Trump y el martes por la mañana actualizó su biografía de Twitter así: “Una niña muy feliz que espera un futuro brillante y maravilloso”.

En el video compartido por Trump de su discurso, Thunberg está visiblemente frustrada y, a veces, parece contener las lágrimas de ira mientras se dirige a la Asamblea General de la ONU.

“La gente está sufriendo, la gente está muriendo, ecosistemas enteros se están derrumbando. Estamos en el comienzo de una extinción masiva y de lo único que se puede hablar es de dinero y cuentos de hadas del crecimiento económico eterno”, dijo Thunberg.

No mencionó a Trump ni a ningún otro líder mundial en su discurso, pero su mensaje fue puntual.

“¿Cómo se atreven a seguir desviando la mirada y venir aquí diciendo que están haciendo lo suficiente cuando la política y las soluciones necesarias aún no están a la vista”, dijo. “Dicen que nos escuchan y que entienden la urgencia, pero no importa cuán triste y enojada esté, no quiero creer eso. Porque si realmente entendieran la situación y aún así no pudieran actuar, serían malvado y me rehuso a creer en eso”.

El exdirector de comunicaciones de la Casa Blanca, Anthony Scaramucci, quien recientemente retiró su apoyo a Trump, criticó al presidente por su comentario sobre Thunberg.

“Padres en Estados Unidos y en todo el mundo: ayer fue tras una niña de 16 años. @RealDonaldTrump no es apto para su cargo”, tuiteó Scaramucci el martes.

Trump asistió brevemente a la cumbre climática de la ONU el lunes en una parada improvisada en su camino hacia el evento prioritario de su administración sobre la libertad religiosa. Pero Estados Unidos no habló en el evento y Trump —que ha dicho en repetidas ocasiones que cree que el cambio climático es un engaño— se fue 15 minutos después.

Thunberg, quien ha ayudado a impulsar un movimiento global que exige más acción para abordar el cambio climático, se cruzó con Trump en la Asamblea General de la ONU. En un video quedó grabada mirando al presidente de Estados Unidos.

La joven sueca ha sido abierta sobre su diagnóstico de Asperger y lo ha calificado como una “superpotencia” que ayuda a su activismo.

“Mi diagnóstico definitivamente me ha ayudado a mantener este enfoque. Cuando estás interesado en algo, simplemente sigues leyendo y te sientes muy concentrado”, le dijo a Bill Weir de CNN en una entrevista este mes.

— Nicole Gaouette de CNN e Ivana Kottasová contribuyeron a este informe.