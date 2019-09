Temas “calientes” en el mercado de EE.UU.

La UIA no quiere hablar de dolarización (Foto de Telam)

(CNN Español) — El telón de fondo político de los próximos meses en Estados Unidos será sin duda el arranque de la investigación para el proceso de juicio político de Donald Trump, pero la economía y los mercados seguirán teniendo su foco en las guerras comerciales, lo que pueda hacer o dejar de hacer la Reserva Federal, y cada día un poco más también, lo que “parezca” que pueden traer las elecciones 2020.

Las guerras comerciales de Trump, ya saben, “ni buenas ni fáciles de ganar”, acumulan cada día más y más platos rotos. La economía global se ha desacelerado como consecuencia de las mismas, la inversión de cada vez más empresas está ciertamente paralizada, y lo que de momento tira hacia adelante de la economía es el consumo.

Pero es solo cuestión de tiempo para que el consumidor empiece también a entrar en un momento de cautela. La apuesta de los mercados es que la alegría dure por lo menos hasta que pasen las fiestas de Navidad, pero estamos en “veremos”. Obviamente los aranceles van a terminar pasando factura, y cuando eso ocurra el consumidor será quien lo sufra. El mejor escenario es el de un Trump asustado, necesitando cerrar el tema como sea para poder ofrecer algo a sus votantes, y una China dispuesta a entrar en ese escenario de cierre, claro.

La “esperanza” para los mercados y la economía estadounidense en el “mientras tanto”, es que la Reserva Federal, el banco central estadounidense, corte los tipos de interés, es decir abarate el precio del dinero al máximo para mantener el crecimiento. Pero con una economía que crece al 2% y no tiene problemas de inflación, esa política tiene sus críticos, y no es tan seguro cómo puede progresar estos próximos meses.

Finalmente cada día un poco más, el escenario de las presidenciales 2020 se va acercando, y los mercados empiezan a hacer sus suposiciones de cómo pueden ir las cosas. Por supuesto cada cual tiene su acercamiento, pero en mi opinión la mejor opción para el mercado será la que ponga más dinero en los bolsillos de la clase media. Punto.

Pues bien de estos tres temas “calientes” o “candentes”, que hemos titulado nosotros, nos hemos ocupado en el GloboEconomía de esta semana, con la ayuda de Mauro Guillen, profesor de Gestión Internacional en la Wharton School. Espero que os interese.

No te pierdas el programa este sábado a las 7 pm ET y el domingo a la 5:30 pm ET