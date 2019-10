América Latina necesita aumentar su comercio exterior regional

(Crédito: CNN/Spark)

(CNN Español) — Mientras continúa la sin razón de las destructivas guerras comerciales —que por supuesto también sufre América Latina– nos ha parecido en GloboEconomia un buen momento para analizar la situación de las transacciones internacionales en nuestra región. Lo discutimos con Gabriel Tolchinsky, presidente ejecutivo del Banco Latinoamericano de Comercio Exterior (Bladex), que, con base en Panamá, ha cumplido recientemente 40 anos, desde que 23 países latinoamericanos decidieron fundarlo y fondearlo.

Con Tolchinsky hemos analizado cómo esos vientos en contra de las guerras comerciales están ralentizando el comercio exterior en la región, pero también algunos de los problemas propios, como principalmente lo es el hecho de que solo el 16% de las transacciones internacionales latinoamericanas se hagan entre países de la región. La fuerza de las grandes economías del mundo están a menudo hechas aumentando el comercio de los países que pertenecen a cada área. Pero en América Latina eso no es así: ese 16% era mayor hace unos anos y ahora está disminuyendo.

Las razones arrancan —según Gabriel Tolchinsky— principalmente del hecho de que América Latina sobre todo exporta materias primas, y eso es obviamente una limitación, porque hay un límite en la necesidad de unos países y otros en lo referido a ese tipo de productos. Pero parece bastante evidente que hay lugar para otro tipo de exportaciones de bienes. Existen complementariedades abundantes en el potencial comercio exterior de la región, que, sin embargo, se ven a menudo limitadas por otro importante punto: las infraestructuras de transporte entre unos países y otros dejan mucho qué desear.

La inversión en mejorar la infraestructura de transporte en la región traería muchas mejoras, pero definitivamente también la del aumento del comercio exterior regional. Muy ilustrativa para mí esta conversación con Tolchinsky, que espero que os resulte interesante.

