Gobierno de Chile reporta 103 “eventos graves”, dos muertos y más de 700 detenidos

(CNN Español) — El ministro del interior de Chile, Andrés Chadwick, informó este domingo que en el país se han registrado 103 “eventos graves” y que se han arrestado a más de 700 personas en las últimas horas.



Chadwick también reportó el fallecimiento de dos personas en un supermercado de San Bernardo y que una persona más resultó con heridas en el 75 por ciento de su cuerpo. Horas antes, la intendenta de la Región Metropolitana, Karla Rubilar, había reportado tres muertos en ese incidente, pero aseguró que las autoridades estaban “recopilando mayores detalles” en ese momento.

Según Chadwick, hay 62 carabineros y 15 civiles heridos. En total son 716 detenidos y “pasados a control de Fiscalía” y 244 detenidos por infringir el toque de queda.

Los disturbios obligaron a los militares de Chile a emitir un toque de queda para toda la región metropolitana de Santiago hasta las 7:00 a.m., hora local (6:00 a.m. ET) del domingo, confirmó el general Javier Iturriago del Campo el sábado por la noche.

Las protestas comenzaron en Santiago después de que el gobierno propuso aumentar el precio de los boletos de Metro. El presidente chileno, Sebastián Piñera, anunció el sábado que los ministros suspenderán el plan, luego de declarar el estado de emergencia el día anterior.

Pero la revocación no ha logrado detener la acción.

Piñera había condenado anteriormente la violencia y el saqueo, diciendo que debido a las fluctuaciones del cambio de divisas, era necesario elevar el precio del transporte público. Pero agregó que simpatizaba con aquellos que enfrentaban el costo de los aumentos.

Con información de Daniel Silva Fernandez, Alessandria Masi y Rob Picheta de CNN.