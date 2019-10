Abecé de las protestas en Bolivia: ¿quiénes protestan, por qué y qué piden?

(CNN Español) — Bloqueos, cabildos, marchas y recriminaciones: Gobierno y oposición en Bolivia mantienen el pulso sobre los resultados de las polémicas elecciones en las que fue declarado vencedor el presidente Evo Morales.



Los manifestantes y la oposición afirman que las autoridades electorales manipularon el recuento de votos a favor del presidente Evo Morales, el líder socialista de toda la nación. Las protestas se han vuelto violentas por el resultado, con manifestantes quemando urnas y enfrentamientos con la policía antidisturbios en varias ciudades.

Este martes una marcha en la sede de Gobierno de Bolivia intenta impedir el paso vehicular en una de las avenidas principales de la ciudad de La Paz. Las autoridades se acercan a los manifestantes que bloquean la vía y con gas pimienta los dispersan del lugar.

¿Por qué protestan?

Los resultados preliminares de las elecciones publicados horas después de que cerraron las urnas el domingo mostraron un estrecho margen entre el presidente Evo Morales y el expresidente Carlos Mesa, lo que habría provocado una segunda vuelta en diciembre. Para evitar otra ronda de votación, un candidato necesita una ventaja de 10 puntos.

Pero los grupos de oposición y los observadores internacionales comenzaron a sospechar después de que los funcionarios electorales detuvieron el conteo durante 24 horas el domingo sin ninguna explicación. Cuando se reanudó el conteo, el liderazgo de Morales había saltado, asegurándose de que fuera un ganador absoluto.

La presidenta del TSE, María Eugenia Choque, comunicó que se decidió suspender la transmisión de resultados preliminares para evitar confusiones, ya que se había iniciado el computo definitivo.

Las autoridades electorales luego explicaron que la transmisión de resultados se suspendió porque el sistema de TREP logró computar el 80% de los votos, que según le habrían dicho era la meta inicial del TSE.

Una tercera explicación de por qué se suspendió el conteo fue que estaba relacionada con problemas técnicos.

Gerardo de Icaza, director de Cooperación y Observación Electoral de la Organización de los Estados Americanos, denunció que el Gobierno de Bolivia ha suministrado versiones contradictorias sobre las razones por las cuales se interrumpió el recuento electoral.

Las protestas comenzaron el lunes en la noche y ya se han extendido a La Paz, Santa Cruz, Oruro y Sucre

La oposición denuncia un presunto fraude electoral. En entrevista con Fernando del Rincón en Conclusiones el jueves, Carlos Mesa dijo que “el fraude se está consumando y está ratificado”. El opositor señala que “este resultado rompe toda legitimidad de un eventual gobierno de Evo Morales; sería un presidente ilegítimo”.

Pro su parte, Morales denunció este 23 de octubre que la derecha de Bolivia, con apoyo internacional, se preparó para un golpe de Estado. El mandatario hizo un llamado a los bolivianos para que defiendan la democracia.

La OEA denunció irregularidades en conteo de votos en Bolivia y recomendó una segunda vuelta. Morales solicitó una auditoría por parte del organismo. Luis Almagro, secretario general de la OEA, dijo que aceptaban y harían una misión para verificar la transparencia y legitimidad del proceso electoral.

¿Quiénes protestan?

Hay grupos tanto de oposición como afines al Gobierno. Morales pidió este fin de semana a sus seguidores cercar las ciudades después de los paros cívicos de la oposición en varias ciudades.

“Si quieren paro, no hay problema…Nosotros vamos a acompañar con cerco a las ciudades, para hacernos respetar, a ver si aguantan”, aseguró.

A esa petición se sumó la Confederación Sindical Única de Trabajadores.

Por su parte, la Coordinadora departamental por el cambio, o Codecam, amenazó con prohibir el ingreso de alimentos a las ciudades.

En una rueda de prensa este lunes desde Santa Cruz, el excandidato presidencial Carlos Mesa anunció que las movilizaciones no se detendrán “hasta lograr un camino democrático que plantea la salida de Evo Morales”.

“Nosotros y yo en particular, la voluntad popular de más de 2 millones de votos y en ese caso vengo como un ciudadano como un expresidente, planteando la negativa a que nos roben por segunda vez una elección, y en este caso no tengo miedo no tengo opción para la confrontación. Si estoy en riesgo o no estoy en riesgo está más allá de eso”, afirmó.

¿Qué piden?

El oficialismo intenta transmitir una imagen de transparencia. El vicepresidente del país, Álvaro García Linera, invitó al candidato opositor Mesa a participar en la auditoría que se realizaría la OEA.

Según Linera, Mesa se niega a aceptar la decisión soberana del pueblo boliviano:

“Nosotros de la manera más transparente, segura y confiada en la soberanía del pueblo es que hemos invitado a una auditoría internacional. Hemos convocado a la OEA y a países hermanos para que se despeje cualquier duda respecto a esta maliciosa campaña que ha hecho el candidato perdedor, el candidato opositor perdedor que se niega a aceptar la decisión soberana del pueblo boliviano”.

En respuesta a la invitación, Mesa dijo que “le parece clave” que el binomio de Morales no acepte los resultados dados por el Tribunal Superior Electoral hasta que se realice la auditoria de la Organización de Estados Americanos.

“Si ellos están dispuestos a reconocer que hasta tanto no haya una auditoría no aceptan los resultados como validos y cerrados, estaremos en condición”, dijo Mesa.