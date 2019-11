El auge de la alimentación vegetal

(CNN Español) — Indiscutiblemente 2019 ha sido —y está siendo— un excelente año en Estados Unidos para los productos alimenticios de base vegetal, que buscan que los consumidores disminuyan su uso de productos de procedencia animal.

Aunque el 95% de la población del país consume habitualmente productos alimenticios que provienen de animales, los consumidores vegetarianos, los veganos y ahora también los “flexitarianos” están cada vez ganando más terreno.

Según un reciente estudio de Nielsen, en este país un 62% de la población estaría dispuesta a reducir algo su consumo de carne si eso ayudase al medioambiente, y un 42% sustituirían su alimentación animal completamente si existiese una alternativa de alimentación proteínica de base vegetal “aceptable”.

El tema es apasionante y del mismo hemos hablado esta semana en GloboEconomía con Victoria Gaytan, directora de Programa en Global Americans y colaboradora de la revista Fortune, en la que ha publicado recientemente un artículo sobre este tema.

Victoria ha comenzado por explicarnos las diferencias entre veganos, vegetarianos y “flexitarianos” —estos últimos especialmente interesantes, porque son los que más van a crecer los próximos años—. Nos ha descrito la fuerte vinculación de la tendencia con el auge y el protagonismo de las generaciones “millennial” y “Z”. Y finalmente nos ha descrito lo más destacado que está ocurriendo en el mundo empresarial estadounidense, dedicado a esta modalidad de alimentación. Incluida la exitosa salida a bolsa hace unos meses de la firma Beyond Meat, que ha sido el gran evento de los IPO’s 2019.

El tema, como digo, es ciertamente tendencia, porque se está formando una corriente de opinión que da a su alimentación cada vez más importancia y protagonismo, y por esa razón definitivamente conviene seguirlo de cerca. Espero que la conversación con Victoria Gaytan os ilustre y divierta al mismo tiempo.

