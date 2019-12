Las memorias navideñas de Víctor Manuelle

Víctor Manuelle junto a Mariela Encarnación, de CNN en Español.

(CNN Español) – Ya se aproxima la la Navidad, pero para el sonero de la juventud Víctor Manuelle ya estamos oficialmente en esa época gracias al lanzamiento de su nuevo disco “Memorias de Navidad”.

Con este disco, el cantautor puertorriqueño busca no solo rescatar las tradiciones de esta temporada sino también rendirle tributo a dos de sus seres más amados que ya no están con él: su padre Víctor Manuel Ruiz, quien falleció el 3 de enero del 2018 víctima del Alzheimer, y su hermano menor Héctor Gustavo, quien perdió la batalla contra el cáncer en 2019.

Dos duras experiencias que no han podido arrebatarle la ilusión de esta época al artista. Víctor Manuelle asegura que, a pesar del dolor que han representado estas pérdidas familiares en su vida, ha aprendido a ver las pruebas no para quejarse sino para preguntarse de qué manera las puede afrontar y crecer.

Víctor Manuelle también recordó los platos típicos que las familias boricuas disfrutan durante esta temporada. Sobre las metas que se plantea para el 2020, el artista no vacila en contestar que, más que fijarse propósitos, lo que desea es vivir el momento y aprovechar cada oportunidad de la vida.

No cabe duda de que lo que podía haber representado un motivo de profunda tristeza y nostalgia para el cantante puertorriqueño –como los es celebrar las navidades en este 2019– le ha dado una de las enseñanzas más valiosas de su vida: sus metas ahora son a corto plazo porque no sabemos lo que nos espera mañana. Por eso se plantea disfrutar cada día como si fuera el último y no hacer planes con plazos tan extendidos, pues no sabemos lo que va a suceder, dice Víctor Manuelle. Y añade que así es como planea vivir desde ahora en adelante. Disfrutando primero a sus seres queridos, las personas que uno ama, esa es su prioridad. Ya luego para el cantautor viene todo lo demás. Mientras, él recuerda y comparte con los suyos “sus Memorias de Navidad”.