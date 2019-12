20 cosas que esperar en 2020

(CNN) — ¡Bienvenido al 2020!

Además de ser una fecha numéricamente auspiciosa que está en la puerta de entrada de una nueva década, el año 2020 probablemente será como cualquier otro año: lleno de eventos confusos y deprimentes que te harán desear que la Tierra tenga algún tipo de botón de expulsión.

Pero, estadísticamente hablando, también debe haber algunas cosas buenas. ¡Incluso puede haber varias! De hecho, recopilamos al menos 20 cosas buenas, interesantes o notables que sucederán en 2020. Márcalas en tu calendario y agárrate fuerte, porque esta década será un viaje salvaje.

1. Los Juegos Olímpicos de Verano 2020 en Tokio

¡A todos les encantan los Juegos Olímpicos! ¿En qué otro momento puedes emocionarte genuina y colectivamente por el voleibol de playa? Los juegos de 2020 contarán con cinco nuevos deportes: Karate, béisbol / softball, skate, escalada deportiva y surf, así como un montón de nuevos eventos en categorías ya establecidas. Y en una ciudad rica en tecnología y cultura como Tokio, los juegos serán toda una fiesta.

2. Una mezcla de nuevas películas

Si ver a otras personas corriendo y haciendo deporte es demasiado agotador para ti, puedes estar seguro de que será otro año lleno de acontecimientos en la taquilla. ¿Te gustan las películas de superhéroes? ¡Sorpresa! Vienen “La Mujer Maravilla 1984” y “La Viuda negra”. ¿Franquicias que se niegan a morir? Prepárate para “Fast and Furious 9” y una nueva película de “Animales fantásticos”. ¿Franquicias que pensaste que no eran franquicias porque ha pasado tanto tiempo pero, ¡sorpresa!, ahora aparentemente lo son? “Top Gun: Maverick” y “Avatar 2” te encantarán. El tren del remake también continúa a toda velocidad, haciendo paradas en el cruce de “West Side Story” y en “Mulan”. Ah, y no te olvides de “Sonic the Hedgehog!”. Después de lo que pasaron esos diseñadores gráficos, es básicamente tu deber cívico ver la película.

3. Las elecciones

Está bien. No muchas personas llamarían “divertidas” las elecciones. Pero esta no es una lista de cosas divertidas, es una lista de cosas que pasarán en 2020. Y no importa cuántas úlceras te cause la carrera presidencial 2020 de Estados Unidos, aún así sigue siendo un momento importante en la historia del país y nos afectará a todos. Por lo tanto, haz tu parte volviéndote más político o aprendiendo sobre el historial de votación, o simplemente practicando algunas respiraciones profundas y democráticas para prepararte para noviembre. Además del evento principal, 11 estados celebrarán elecciones a gobernación este año, por lo que existe la posibilidad de que el tejido de Estados Unidos pueda cambiar significativamente en un período muy corto.

4. La misión a Marte 2020

En caso de que el año realmente se vaya al infierno y quieras lanzarte al espacio, tal vez puedas engancharte en el nuevo rover que se dirige a Marte a fines de julio o principios de agosto. El rover Mars 2020 se unirá al rover Curiosity en el Planeta Rojo, lo que con suerte significa que el Curiosity tendrá un amigo para cantar el feliz cumpleaños en lugar de hacerlo solo. Cada vez que los científicos llegan a ser estrellas de rock es un momento que vale la pena celebrar, y el rover Mars 2020 está completamente equipado y listo para rodar. Cuenta con 23 cámaras y dos micrófonos para capturar los sonidos del aterrizaje del rover, así como los inquietantes y desolados vientos marcianos que le siguen.

5. Un monumento a Washington recién inaugurado

En circunstancias normales, los turistas pueden subir a la cima del obelisco de 170 metros de altura en el corazón de la capital de Estados Unidos y contemplar como reyes la ordenada red de la humanidad que se encuentra debajo. Sin embargo, durante casi tres años, el Monumento a Washington ha estado cerrado al público mientras recibe una nueva área de inspección de seguridad y un sistema de ascensores. Parece mucho tiempo, pero cuando se trata de ascensores, siempre es bueno equivocarse por precaución. Todo debería volver a funcionar para los turistas en septiembre.

6. Televisión como nunca antes la había visto (o pagado)

Es realmente el comienzo de una nueva era en la televisión. El año 2020 no solo verá el lanzamiento de varios nuevos servicios de transmisión como HBO Max y Peacock, también habrá innumerables nuevos shows, relanzamientos y spin-off en los que invertir tu tiempo. “Lizzie McGuire” está recibiendo un tratamiento para su relanzamiento en Disney +; “Riverdale” tendrá un spin-off con “Katy Keene” de CW, y un relanzamiento de “Clueless” está flotando alrededor de la parrilla (Sí, dijimos relanzamiento. Un programa de TV inspirado en la película se proyectó durante algunos años en la década de 1990).

Si te inclinas por lo más dramático, “The Outsiders”, de Stephen King, seguramente será de tu agrado en HBO, y una adaptación de la novela de Lane Moriarty, “Nine Perfect Strangers”, llegará a Hulu. Fanáticos de “Westworld”, la larga espera ha terminado: la temporada 3 se estrenará en HBO en el segundo trimestre de 2020.

7. La apertura de la Cápsula del Tiempo de Yahoo!

En 2006, Yahoo invitó a las personas a colocar artefactos digitales en una cápsula del tiempo virtual de cómo era la vida. Los participantes subieron decenas de miles de videos, fotos, poemas, obras de arte y otras presentaciones de diversos valores, y el producto final fue entregado al Instituto Smithsonian en Washington para su custodia. El plan es abrir la cápsula (digitalmente, por supuesto) en el cumpleaños número 25 de Yahoo, que es en 2020. Es mejor que lo abran con cuidado: desempacar esto puede traer una caja completa de Pandora llena de memes de gatos y fotos de MySpace.

8. Un eclipse total

¿Recuerdas lo divertido que fue el Gran Eclipse en Estados Unidos en 2017? Bueno, habrá un gran eclipse sudamericano en 2020, y los observadores de eclipses están haciendo planes para congregarse en Argentina y contemplar el espectáculo cósmico (con gafas de seguridad, por supuesto). El eclipse solar pondrá la región en una breve oscuridad el 14 de diciembre, pero hay otras cosas divertidas en el espacio que sucederán casi al mismo tiempo. La lluvia de meteoritos de las Geminidas inundará el cielo la noche anterior, y una alineación especial de Júpiter y Saturno una semana después completará una rara trifecta para los nerds del espacio.

9. Aniversarios históricos

Si bien 2020 podría ser un gran año para hacer historia, también es un buen año para recordar la historia. Hay muchos aniversarios históricos interesantes para disfrutar, pero estos son algunos de los más grandes. Adelante, memoriza algunos y haz que tu maestro de historia de la escuela secundaria se sienta orgulloso.

– El 10 de enero se cumple el centenario de la ratificación del Tratado de Versalles, que puso fin oficialmente a la Primera Guerra Mundial.

– El 6 de septiembre se cumplirán 400 años desde la navegación del Mayflower.

– El 28 de noviembre, hace 500 años, Fernando de Magallanes se convirtió en el primer europeo en cruzar del Atlántico al Pacífico a través del Estrecho de Magallanes.

– Diciembre marcará el aniversario 250 del nacimiento del legendario compositor alemán Ludwig van Beethoven.

10. Una gran cantidad de libros nuevos

Disfruta de una juerga de compras en Kindle y preordena algunos de los libros más esperados de 2020. “A Ballad of Songbirds and Snakes” seguramente será un lanzamiento que dará mucho de qué hablar. Es una precuela de la serie “Los juegos del hambre” de Suzanne Collins.

Otros nuevos lanzamientos de autores muy queridos son “Writer and Lovers” de Lily King, cuya novela “Euphoria” fue adaptada a la televisión, y “It’s All Not Downhill From Here” de Terry McMillan de “How Stella Got Her Groove Back”. Para todos los que se están recuperando de las especialidades inglesas, lean “Largo pétalo de mar” de la icónica autora chilena Isabel Allende, a quien el presidente Barack Obama le otorgó la Medalla Presidencial de la Libertad en 2014.

11. Fútbol hasta el cansancio

Este es el año en que finalmente se alinea el cosmos del fútbol. El Campeonato Europeo de Fútbol de la UEFA se disputará en toda Europa a mediados de este año, culminando en un juego final en el estadio de Wembley en Londres en julio. En Sudamérica, la Copa América se tomará el continente al mismo tiempo. Estos dos grandes campeonatos internacionales no suelen caer en el mismo año (aunque lo hicieron en 2016), pero en el futuro, ocurrirán simultáneamente cada cuatro años. Por lo tanto, considera el campeonato de la UEFA de 2019 como un pequeño extra.

12. Una nueva esperanza para los alérgicos al maní

Es 2020, ¿de acuerdo? Ya es hora de que algunos avances médicos ayuden a las personas que padecen afecciones frustrantes, a veces extremadamente graves, como las alergias al maní. Cada año, la Clínica Cleveland cuenta los avances más esperados en tecnología médica para el próximo año, y uno de los contendientes de 2020 es un nuevo tratamiento de inmunoterapia para las alergias al maní que recientemente recibió el visto bueno de la Comisión Federal de Comercio (FTC) de EE.UU.. El tratamiento, Palforzia, no eliminará la alergia por completo, pero entrenará el sistema inmunológico de las personas para ayudar a evitar reacciones graves a exposiciones accidentales.

13. Un año innovador en Dubai

Si alguna vez has pensado en hacer un viaje a Dubai, este podría ser tu año. La deslumbrante ciudad árabe albergará la Expo Mundial 2020 durante la mitad del año. Expo 2020 es como una feria mundial, con 192 países que exhiben lo último en arte, tecnología, ciencia e innumerables otras esferas. Expo 2020 se centrará en una gran área interior y exterior especialmente construida entre Dubai y la frontera norte de la vecina Abu Dhabi. Los temas del evento incluirán felicidad y estabilidad ambiental y, según el sitio web del evento, podrás “conocer a Gnasher, la máquina de dientes afilados de consumo sin fin”. (Es una nueva tecnología de reciclaje, no un horror sobrenatural preso). ¡Inscríbete!

Además, el nuevo edificio más alto del mundo se abrirá en 2020 en Dubai. Se llama Jeddah Tower y eclipsará el edificio más alto de la actualidad, el Burj Khalifa … también en Dubai.

14. Una colección de música nueva

¿Cuál será el sonido de la nueva década? Bueno, podemos comenzar con algunos de los álbumes y giras más esperados en 2020. Mantén tus oídos abiertos para “Tiger Woods” de Cardi B, “White Hot Forever” de Lana Del Ray, “The Fall Off” de J. Cole; Ordinary Man de “Ozzy Osbourne”, “Notes on a Conditional Form” de 1975, más nuevos lanzamientos de álbumes de Kendrick Lamar, Rihanna, Haim, The Strokes, Pearl Jam, Justin Bieber, Drake y Lady Gaga.

Si estás buscando tu próxima emoción de música en vivo, Taylor Swift, Celine Dion, Kenny Chesney y Niall Horan van a la carretera en 2020. Elton John continuará su gira de despedida hasta 2021, y después de tener que cancelar las fechas de la gira de 2019 debido a una enfermedad, Ozzy Osbourne volverá a los escenarios este año. Los fanáticos esperan que otros grandes artistas, como Beyoncé, AC / DC, Adele y los megagrupos de K-pop como BTS y BlackPink, anuncien giras para 2020.

15. La próxima generación de consolas de videojuegos (y nuevos juegos para jugar en ellas)

Los videojuegos continuarán asumiendo el control cultural, y recibirán un gran impulso cuando dos nuevas consolas, la PlayStation 5 y la XBox Serie X lleguen al mercado en 2020. Nuevos lanzamientos de videojuegos acompañarán a estas consolas de última generación: Halo Infinite y Hellblade 2 para XBox, y los nuevos títulos de Call of Duty y Final Fantasy para PS5.

16. El año de las camionetas eléctricas

El mundo de las camionetas fuetes con motores silenciosos y amigables con el planeta está a punto de explotar. Ya conocimos al Tesla Cybertruck y, sinceramente, no fue la introducción más amable al mundo de las camionetas eléctricas. No te preocupes, el resto es un poco más amable. Dos nuevas empresas, Lordstown Motors y Rivian, lanzarán modelos este año. Para aquellos con gustos muy caros, el Bollinger B2 tipo Hummer se lanzará con un precio de 125.000 dólares. Los fabricantes de automóviles más populares están dando a sus camionetas una actualización eléctrica. GM está planeando un lanzamiento de una camioneta totalmente eléctrica, y una versión eléctrica del Ford F-150, el vehículo más vendido en Estados Unidos, todavía está en la mesa de diseño, pero se espera que su lanzamiento sea en 2021.

17. El juego de béisbol de tus “Sueños”.

Solo para que sepas, el béisbol NO es un deporte aburrido. Pero será menos aburrido el 13 de agosto cuando los Yankees de Nueva York y los White Socks de Chicago se reúnan en medio de un campo de maíz en Dyersville, Iowa, para un juego especial inspirado en el “Campo de los sueños”. El campo incluso se encuentra cerca del sitio del set de película original. Ocho mil fanáticos afortunados experimentarán el esplendor rural completo en persona, pero habrá todo tipo de programación especial y eventos que rodean el juego para que todos los demás disfruten.

18. El auge de los ferrocarril de alta velocidad

No es ningún secreto que el ferrocarril de alta velocidad es el futuro de los viajes por tierra, pero el concepto ha sido lento en Estados Unidos. Eso puede cambiar en 2020. Varios sistemas ferroviarios de alta velocidad empezarán su construcción inicial, y otros planes podrían avanzar a lo grande. Virgin Trains USA comenzará la construcción a fines de 2020 en una nueva línea de tren de alta velocidad de 270 km/h y un costo de 4.800 millones de dólares desde Victorville, California, hasta Las Vegas. (Otra línea de Virgin Trains, entre Miami y West Palm Beach, ya está en funcionamiento, y se expandirá a Orlando en unos pocos años). Un plan para una línea de alta velocidad entre Houston y Dallas está avanzando, por así decirlo, y la construcción podría comenzar tan pronto como el verano de 2020.

De vuelta en la costa oeste, Microsoft está ayudando a avanzar en un plan para un ferrocarril entre Seattle y Vancouver. La compañía, con sede en Redmond, Washington, desembolsó 223.000 dólares en octubre de 2019 para finalizar un estudio exploratorio sobre el proyecto para 2020.

19. Una escena bulliciosa de Broadway

Los remakes de películas son tan de la última década. ¡Bienvenido a 2020, donde las películas se rehacen como musicales de teatro! Hay una cantidad asombrosa de adaptaciones en teatro, algunas o todas podrán estrenarse en 2020 en la Gran Vía Blanca (o en algún otro lugar un poco más accesible). Si te gusta el romance, mira las versiones “13 Going on 30”, “The Bodyguard”, “The Devil Wears Prada” y “Some Like It Hot”. “17 Again” y “Magic Mike” y la franquicia de Archie Comics pueden recibir el tratamiento de teatro. Otro musical en desarrollo es “Bombshell”, que se basa en la producción teatral ficticia en el centro del verdadero programa de televisión “Smash”.

20. Una nueva década

Si un nuevo año significa un nuevo comienzo, ¿qué significa una década? Tenemos 10 años completos para dar forma a las tendencias, eventos y opciones de peinado cuestionables que siempre se asociarán con la década de 2020. Somos los creadores de nuestro propio destino. Hagámoslo.