OjoCríticoTop10: las películas favoritas de 2019

(CNN Español) — Como todos los años, Juan Carlos Arciniegas revela su listado de sus películas favoritas de los últimos 12 meses.

10. The Last Black Man In San Francisco

La número diez, The Last Black Man in San Francisco, representa lo más cercano a lo que considero es una narrativa poética sobre el sentimiento de pertenencia, bien sea a un lugar en el espacio o a un grupo social, pero también sobre las fuerzas que se oponen a ello.

9. Uncut Gems

En un año en el que vimos el regreso de un grande del cine y sus historias sobre códigos de honor (Scorsese/The Irishman), también fuimos testigos de la reafirmación de los hermanos Safdie como narradores contemporáneos y originales de estos relatos sobre “familias no tradicionales”: Uncut Gems.

La número nueve de #OjoCriticoTopTen es además otra prueba del gran actor que Adam Sandler puede ser cuando se atreve con el drama. Esta película tiene el frenesí del que carece la mencionada inicialmente.

8. La camarista

Mi admiración por el cine mexicano es enorme y este año seguí descubriendo nuevas voces como la de la directora Lila Avilés, quien con su ópera prima La camarista dio visibilidad a personajes que en la cruda y triste realidad que nos rodea no suelen tener voz. De hecho, la idea es que sean invisibles. Pues Avilés no sólo les devuelve su voz sino la dignidad que la sociedad les niega. ¡Busquen La camarista que es de lo mejor de año!

7. Retablo

Al igual que la número ocho, la siete del #OjoCriticoTopTen es el primer largometraje de su realizador Alvaro Delgado Aparicio. Retablo expone los instintos más primarios y salvajes pero también los más nobles de eso que se llama naturaleza humana. La tensión que maneja este drama familiar hacen que su impacto a nivel emotivo sean aún más contundente. Mención especial para su joven protagonista Júnior Béjar Roca 👏🏽.

6. Monos

La experiencia multisensorial que representa verla, el frenesí de su ritmo y la originalidad con la que también asume el tema del conflicto armado local hacen de la película Monos un hito en la narrativa del cine colombiano.

5. Parasite

La número cinco del #OjoCriticoTopTen sirve para recordarles, amig@s cinefil@s, que este listado de mis películas favoritas (no las “mejores” porque cada vez me parece más odioso presentarlo de ese modo) nunca ha pretendido vaticinar ganadores en el Oscar. Algunos dirán que Parasite debería estar más arriba en este ranking pero aunque me parece una obra grandiosa y delirante, las que vienen después de ésta me cautivaron a otro nivel. De Parasite se ha dicho todo, que de principio a fin no sabemos por donde nos lleva su director Bong Joon-ho, que no responde a un género en particular y también a casi todos (hasta algo de vaqueros hay) o que representa la obra cumbre de su realizador. Lo cierto es que la película, pese a ser hablada en coreano, demostró que para el público de Estados Unidos los subtítulos no son impedimento para atraerlo en masa a las salas de cine.

4. Marriage Story

Se han hecho muchas películas de su tipo, incluso el director Noah Baumbach ya había hecho otra sobre la misma temática de Marriage Story (The Squid and the Whale, 2005), pero aquí evita reducir la historia a una de “buenos y malos” y de forma equilibrada nos expone esas jugadas que el muy complejo ser humano intenta con tal de llegar a su fin, un fin que puede incluir el engañarse así mismo. Musical y visualmente, es muy “vintage”, pero es que estos relatos de desamor y ruptura que tanto me gustan son ya clásicos.

3. Joker

Hubo quienes quisieron desprestigiarla porque supuestamente hacía apología del delito, cuando en realidad su amenaza consistía en poner en evidencia a una sociedad que siente cero empatía y absoluto rechazo frente al tema de las enfermedades mentales.

Nunca me hubiese imaginado que un director como Todd Phillips pudiera elevar tanto de categoría a una historia como la del Joker.

Joaquin Phoenix pertenece ya al selecto grupo de los grandes de la actuación como el retirado Daniel Day-Lewis 🙌🏽.

2. Waves

Desde que la vi por primera vez, pensé que sería la # 1de mi Top Ten pero luego bajó al segundo lugar, aunque no porque tuviese menos méritos; de hecho Waves es la película de temática familiar más entrañable y desgarradora que he visto en mucho tiempo.

Arranca con un frenesí que te ahoga y así te va llevando hasta un suspiro final. Es toda una odisea… ¡y ojo porque el trailer no le hace justicia!

1.1917

Antes les decía que la espectacularidad cinematográfica tiene en la película 1917 a uno de sus mejores y nuevos exponentes.

Como en muchos países aún no se ha estrenado, estaré esperando sus comentarios luego de que la vean y puedan apreciar la gran ambición que tuvo su creador, el director Sam Mendes, al recrear una historia simple de amistad, solidaridad y camaradería dentro de un caótico y sangriento marco bélico.

Si bien no es la primera vez que nos tratan de vender la ilusión de una película contada con un solo plano secuencia, el que aquí se ha tejido representa otro ejemplo de maestría fílmica.

Espero los maraville tanto como a mí.

¡Feliz 2020 y que venga cargado de buen cine para tod@s!