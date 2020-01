¿Continuará la buena racha de los mercados en 2020?

(CNN Español) – Los mercados estadounidenses han cerrado un 2019 fantástico y una década de mercado “bull”, que es récord histórico. Precisamente, como venimos de 10 años muy buenos y de 12 meses especialmente generosos en las ganancias, la pregunta para este comienzo de 2020 es si continuará esa racha.

Exactamente ese ha sido el tema que hemos elegido en GloboEconomía para nuestra conversación de esta semana con Fabian Onetti, presidente de Winston Capital Advisors: ¿qué va a pasar en los mercados financieros de valores en 2020? Su respuesta es que cree que la fiesta puede continuar.

De un tiempo para acá, Wall Street ha desarrollado una extraordinaria habilidad para no dejarse influir por los desequilibrios políticos domésticos o por los geopolíticos globales. También para centrarse únicamente en los fundamentales de la economía estadounidense y en los resultados empresariales. Esos dos aspectos siguen siendo satisfactorios.

La economía estadounidense no ha registrado ningún salto importante en su crecimiento, pero mantiene la velocidad de crucero de la ultima década, más o menos en un 2% anual. Además hay pleno empleo y la inflación no es un problema, así que sin nervios por ese lado. Y en cuanto a la ralentización del crecimiento global de los últimos dos años, todo parece apuntar a que se está suavizando y que seguramente ya hemos visto lo peor.

Las desafortunadas guerras comerciales de Trump —que han sido el motivo principal de esa desaceleración global— están en periodo de “alto al fuego” con la firma de la llamada “fase inicial” acuerdo, que deja todo que desear, pero que por lo menos asegura que las hostilidades, por ahora, no van a aumentar.

Y esa es muy buena noticia para los mercados, que si se mantienen así, perfectamente pueden entrar en su ano “bull” numero 11. Es el periodo continuado de subidas sin recesiones en los mercados más largo de la historia, que empezó en marzo de 2009 y hasta la fecha ha mantenido el tipo.

