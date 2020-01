8 claves sobre el juicio político a Donald Trump

¿Los republicanos podrán cerrar el juicio contra Trump? 0:43

(CNN) — Estas son las cosas clave para ver en el juicio de juicio político del presidente Donald Trump.



Las cosas cambiarán: tenemos un resumen básico de cómo creemos que se realizará el juicio, pero está claro que las cosas cambiarán a medida que avance. Por ejemplo, gran parte o la totalidad del martes podría ser ocupado por un debate entre los fiscales de la Cámara y el equipo de defensa sobre cómo progresará el juicio. Se espera que los demócratas busquen forzar una votación sobre la inclusión de testigos (más sobre eso a continuación) incluso antes de que tengan lugar los argumentos de apertura. Según los asesores del líder de la mayoría en el Senado, Mitch McConnell, se espera que esos argumentos iniciales comiencen el miércoles por la tarde.

Noches largas: hay un claro deseo del líder de la mayoría del Senado, Mitch McConnell, de terminar con este asunto. Rompió con el precedente del juicio por juicio político de Bill Clinton, según un borrador de reglas que los senadores podrían votar el martes. En lugar de asignar cuatro días a cada uno a los fiscales de juicio político de la Cámara de Representantes y al equipo de defensa de Trump para abrir argumentos, McConnell le daría a cada lado solo dos días para presentar su caso. Dado que cada lado tiene 24 horas, esta primera semana en particular podría tener sesiones muy largas si los fiscales de juicio político o el equipo de Trump usan todo ese tiempo, tal vez hasta la 1 a.m. ET, o incluso más tarde con descansos. El proceso comenzará a la 1 p.m. ET y será de lunes a sábado.

Velocidad relativa: esto también significa que el juicio político podría realizarse muy rápidamente. Trump lo quiere concluir antes de entregar el discurso del Estado de la Unión el 4 de febrero. Eso sería un juicio político muy rápido, considerando que comenzó oficialmente este jueves. Clinton duró más de un mes, desde el 7 de enero de 1999 hasta el 12 de febrero. El juicio de Andrew Johnson duró desde el 5 de marzo de 1868, hasta bien entrado mayo, más de dos meses. Pero si el Senado no acepta llamar a testigos ni citar ningún documento, Trump podría ser absuelto a mediados de la próxima semana.

Una pelea por los testigos: los demócratas quieren testigos en este juicio político. La mayoría de los republicanos no. Nueva información ha salido a la luz en el mes desde que Trump fue acusado. Cuánto de eso se presenta en el juicio es una pregunta muy abierta. Y si los demócratas pueden escuchar a testigos como el ex asesor de seguridad nacional John Bolton es una pregunta muy abierta. Sabemos que habrá votos sobre los testigos. La pregunta es si los cuatro republicanos necesarios para dar a los demócratas una mayoría aceptarán escuchar nueva información. Esa es una pregunta que probablemente se responderá más adelante en el proceso, tal vez la próxima semana.

Peleas parlamentarias: tenemos alguna idea de qué esperar, pero las reglas no se han establecido. McConnell no ha publicado las reglas del juicio ni han visto una votación. Los detalles de esas reglas, y si McConnell puede obtener una mayoría de 51 senadores a bordo con ellos, serán muy importantes.

Confusión: CNN contrató al exparlamentario del Senado Alan Frumin para ayudar a decodificar el juicio político. Cuando se le preguntó si, según las reglas, los demócratas pueden obligar al Senado a escuchar a los testigos, dijo: “Como mucho sobre el procedimiento del Senado, la respuesta es un poco confusa. El procedimiento del Senado es confuso en general y el procedimiento del Senado con respecto al juicio político es poco claro”.

Control estricto de los medios: los reporteros en Capitol Hill se han quejado de que partes del edificio normalmente abiertas para ellos han sido cerradas. En particular, los senadores podrán caminar por el segundo piso del edificio sin tener que responder ninguna pregunta de los medios de comunicación. Eso es un descanso de la larga tradición de Capitol Hill. Además, el Senado controla las cámaras dentro de la cámara, por lo que podrá controlar los ángulos observados durante el juicio. Solo se presentará a la persona que habla, por ejemplo.

Sesiones cerradas: cuando ejecuté los elementos anteriores de Jeremy Herb de nuestro equipo de Hill, agregó la nota importante de que en realidad no veremos todo lo que sucede en esta prueba. Se espera que haya al menos una sesión cerrada el martes y posiblemente más, lo que se sentirá muy extraño, pero es necesario, según los líderes del Senado, porque los senadores no pueden hablar durante el juicio (entre otras reglas, como no usar sus teléfonos). y de pie cuando voten) y tendrán que debatir a veces sobre cómo proceder. Pero no sabremos las deliberaciones que se llevan a cabo como resultado.