6 cosas para ver en las asambleas partidistas de Iowa de esta noche

Des Moines, Iowa (CNN) — Los votantes de Iowa están listos para resolver lo que durante meses ha sido una contienda apretada de cuatro, ya que Iowa se convierte en el primer estado en votar en las primarias presidenciales demócratas de 2020.

El exvicepresidente de Estados Unidos, Joe Biden; el exalcande de South Bend, Indiana, Pete Buttigieg; el senador de Vermont, Bernie Sanders, y la senadora de Massachusetts, Elizabeth Warren, han estado muy agrupados en las encuestas.

La senadora de Minnesota Amy Klobuchar también ha intentado una escalada tardía. Y el empresario Andrew Yang superó a todos los demócratas, celebrando 78 eventos en Iowa en el último mes antes de las asambleas.

En siete de las últimas nueve primarias demócratas competitivas, el candidato que ocupó el primer lugar en los comités de Iowa se convirtió en el candidato presidencial del partido.

Aquí hay seis cosas que debes ver en las asambleas partidistas de Iowa:

¿Cuántas personas acudirán?

Una pregunta que podría determinar el resultado del lunes por la noche es cuántos demócratas de Iowa votan: ¿superará el récord de 2008 de casi 240.000 asambleístas, como los demócratas de Iowa habían esperado durante meses? ¿O será en algún lugar entre ese récord y la participación más apagada de 2016 de aproximadamente 171.000 votantes?

La campaña de Sanders, que ha enfatizado la búsqueda de nuevos votantes, particularmente los latinos, cree que cuanto mayor sea la participación, mejor será para ellos.

Biden, mientras tanto, podría beneficiarse de una menor participación, con su apoyo proveniente de demócratas mayores y tradicionales que nunca se pierden las asambleas.

Pero no se trata solo de la participación total. Las campañas vigilarán de cerca las encuestas de entrada para ver la edad del electorado. En 2016, por ejemplo, el 28% de los votantes tenían 65 años o más. Es un grupo con el que Biden se desempeña mejor, se beneficiaría si aumenta.

La región también importa. Warren ha concentrado su campaña en los suburbios, el tipo de áreas donde los votantes, especialmente las mujeres, impulsaron a los demócratas a la victoria en las elecciones parciales de 2018. Si ese aumento continúa en 2020, sería una bendición para sus esperanzas.

Buttigieg, por su parte, se ha centrado en lograr republicanos descontentos en las zonas rurales. Si esos republicanos e independientes representan una parte del electorado mayor de lo habitual, serían buenas noticias para Buttigieg, Biden y Klobuchar.

¿Qué voto cuenta?

Este año, los demócratas de Iowa están publicando más información sobre los resultados de las asambleas de lo habitual, y podría causar cierta confusión y dar más de una razón de campaña para declarar la victoria.

El número más importante, en el que se centrarán organizaciones de noticias como CNN para determinar el ganador, son los delegados estatales ganados. Cada precinto envía delegados a las convenciones del condado, quienes luego envían delegados a la convención estatal. Los “equivalentes de delegados estatales”, el número que se centrará el lunes por la noche, son el número estimado de delegados que los candidatos han ganado a la convención estatal en función de sus resultados en cada recinto.

Pero otro número en que es probable que algunas campañas hagan énfasis es en el total de votos en bruto.

El Partido Demócrata estatal liberará el número total de personas en cada distrito electoral que se alinearon con cada candidato al comienzo de las asambleas.

Luego, después de la realineación, el proceso en el que se eliminan aquellos que no alcanzan el 15%, y sus partidarios eligen a un candidato diferente para respaldar o se van a casa, el estado parte también liberará esos totales de votos en bruto.

Es posible que la misma persona no gane todas esas categorías. Algunos candidatos podrían obtener buenos resultados en las zonas urbanas, pero no alcanzan el 15% en las zonas rurales y no pueden recoger a ningún delegado, o viceversa.

Es probable que las campañas escojan y elijan los datos que mejor puedan enfatizar.

La batalla por ganar el carril moderado

Los tres principales candidatos moderados en la carrera —Biden, Buttigieg y Klobuchar— están apostando ganar el lunes por la noche.

Pero también están corriendo para terminar uno delante del otro.

La idea es la siguiente: con la mayoría de los agentes anticipando una victoria de Sanders el lunes por la noche, los tres candidatos quieren poder abandonar el estado reclamando el título de principal retador al senador de Vermont.

Esto se debe a que la carrera después de Iowa probablemente será vista como una competencia entre uno o dos progresistas y otro grupo de moderados, por lo que terminar en la cima de una cohorte ideológica podría dar a los principales candidatos el impulso necesario en Nueva Hampshire.

“Seamos sinceros. Necesito tener un buen final aquí en Iowa”, dijo Buttigieg el domingo.

Biden también ha estado jugando a ser un experto y minimiza públicamente la necesidad de ser el primero en Iowa.

“Hay una gran diferencia entre el segundo y el cuarto”, dijo Biden a CNN en Mount Pleasant. “Creo que va a estar muy apretado, no importa cómo funcione. Se ha agrupado. Creo que se mantendrá agrupado”.

Y agregó: “Creo que es un año diferente en el que creo que es la medida, no todos lo harán ahora y no lo digo de mala manera, pero creo que lo que van a tener que la medida es quién puede representar cada aspecto del Partido Demócrata”.

¿Qué sucede en los condados de Obama y Trump?

Iowa tiene más condados que votaron por Barack Obama en 2012 pero respaldaron a Donald Trump en 2016, y casi todas las campañas en Iowa han considerado a los votantes de los tribunales en estos estados como una señal de su capacidad para asumir la Presidencia en 2020.

Qué lo que sucede en estos condados, incluido quién gana y cuál sea la participación, hablará mucho sobre la capacidad de cada candidato para ganar en los condados disputados y si la teoría de los demócratas de que algunos republicanos descontentos están listos para romper con Trump es cierta.

Ningún candidato ha hecho esta afirmación con más fuerza que Buttigieg, quien pasó las últimas semanas en Iowa reuniendo partidarios en muchas de estas áreas.

“Independientemente de cómo votaste antes, a qué partido, si es que perteneces [a un partido], perteneces aquí”, dijo Buttigieg esta semana en el condado de Cerro Gordo, un lugar que fue a Obama en 2008 y 2012, pero votó por Trump en 2016.

Klobuchar es la única candidata que ha visitado todos los llamados condados indecisos, y su campaña ha hecho que sea capaz para ganarse a los votantes rurales y conservadores centrales en su discurso.

“Veo una coalición que es mucho más grande de lo que algunas personas ven”, dijo Klobuchar el sábado. “Veo a demócratas enardecidos y veo gente en zonas rurales y suburbanas, y quiero traerlos con nosotros y realmente necesitamos traernos con nosotros en estas elecciones generales”.

Lo que suceda en estos condados indecisos, especialmente los condados de Cerro Gordo, Dubuque y Clinton, será revelador, no solo para quién gana las asambleas partidistas de Iowa, sino también cómo sposicionarse en noviembre.

La apuesta de Sanders por la participación

Bernie Sanders emprendió su campaña en Iowa con una propuesta clara: que una mayor participación entre los votantes de la clase trabajadora, jóvenes y latinos casi garantizaría la victoria.

Si su apuesta ocurre el lunes por la noche, la campaña confía en que se dirigirá a Nueva Hampshire, donde Sanders ganó fácilmente en 2016, con la historia y el impulso de su lado.

El equipo de Sanders en Iowa se ha estado organizando en comunidades latinas y en otras partes del estado con poblaciones que tradicionalmente no tienden a hacer grandes presentaciones en la noche de las asambleas durante casi un año. Han organizado partidos de fútbol y publicitado agresivamente en la radio en español. Han acampado organizadores y voluntarios en las tiendas Casey en todo el estado, para reunirse con los votantes de la clase trabajadora donde compran y dialogan.

Los latinos solo representan alrededor del 7% de la población del estado, pero la comunidad se torna más joven, por lo que, como se ve en las encuestas, probablemente hacia Sanders, y podría proporcionar el impulso que necesita en lo que se espera que sea extraordinariamente apretado recuento final.

Como muchos asistentes de Sanders se apresuran a notar o están listos para conceder, hay más de unos pocos delegados en la línea aquí. Una demostración fuerte en Iowa servirá como validación de su teoría de cómo llevar a cabo una campaña exitosa en un momento en que los demócratas, y la izquierda en general, están buscando formas de forjar una nueva coalición progresiva.

Otros campos, típicamente los moderados, sostienen que los votantes suburbanos más ricos tienen las llaves para que los demócratas reclamen la presidencia, de la misma manera que ayudaron a lograr una mayoría en la Cámara el año pasado.

Sanders no está descartando esos grupos o esas partes del estado, pero si va a ganar el lunes, será por la fuerza de un electorado grande, amplio y diverso que se presentará y lo hará por él.

¿Qué pasa si los progresivos obtienen lo que han estado esperando?

Los líderes progresistas con una afinidad tanto por Sanders como por Warren no desearían nada más competir a la cabeza de las encuestas el lunes por la noche, un resultado que, por definición, significaría que Biden, Buttigieg y Klobuchar tuvieron un bajo rendimiento, y señalarían la fuerza de la izquierda en el futuro.

Aunque tienden a obtener el apoyo de diferentes grupos de votantes, Sanders y Warren siguen siendo las figuras más queridas del movimiento progresista y, al menos, entre los más inclinados a su política. Verlos dominar las asambleas sería una inyección de adrenalina que podrían llevar a Nueva Hampshire, un estado donde están los suyos.

Pero al final, por supuesto, solo puede haber uno. Y si las campañas de Warren y Sanders salen de Iowa con la impresión de que su próximo paso en el camino hacia una posible nominación es consolidar a los progresistas, el movimiento podría ser motivo de preocupación.

Warren y Sanders son amigos, y ambos se lo han recordado a los periodistas a raíz de la disputa sobre el contenido de su ahora famosa reunión de 2018, pero también están llevando a cabo operaciones de campaña masivas con mensajes diferentes. Warren ha jugado en las últimas semanas su habilidad para unir facciones demócratas. Sanders, aunque reiteradamente promete respaldar al eventual nominado, no hace ese argumento distinto. Su objetivo, en términos claros, es derrotar al establecimiento y luego contar con su apoyo cuando se enfrente a Trump.

Entonces el escenario de pesadilla progresiva está estrechamente relacionado con el de los sueños. Parece una campaña divisiva que enfrenta a los abanderados de la izquierda entre sí y, en el proceso, abre el camino para un resurgimiento moderado.