“Big Time Data” es lo que vivimos hoy en día

El trabajo de Felipe Pantone, en lugar de intentar traducir y acotar el subtexto de lo ilimitado, parte de su representación gráfica de su mismo lenguaje (Foto cortesía Felipe Pantone)

(CNN Español) — Como parte de las exposiciones en la Semana del Arte en la Ciudad de México, Galería RGR presenta “Big Time Data”, del artista español Felipe Pantone, una exposición inmersiva en donde el artista exhibirá parte de sus más recientes creaciones, pertenecientes a series como: Optichromie, Planned Iridescence, Subtractive Variability, Integration System y Chromadynamica.

El nombre de la exposición “Big Time Data”, refiere a un campo de conocimiento que trata formas de analizar información o de tratar con conjuntos de datos que son demasiado complejos para ser manejados por el software tradicional de procesamiento de datos. El trabajo de Felipe Pantone, en lugar de intentar traducir y acotar el subtexto de lo ilimitado, parte de su representación gráfica de su mismo lenguaje para reflexionar sobre las formas en las que la tecnología digital ha cambiado nuestra forma de interactuar con el mundo.

“Hablando un poco de lo abrumador que puede ser la data hoy en día, de la información, la abundancia de información y mi mente daba vueltas sobre esto. Mi trabajo da vueltas sobre esto y mi giro en internet o de la información de hoy es para generar el trabajo a nivel visual. Si vieran mi trabajo hace 40 años no tendría sentido. Todo está inspirado en la internet”, asegura Pantone cuya exposición es la más ambiciosa en su carrera.

Gran influencia del cinetismo del maestro Carlos Cruz-Diez

“Cuando empecé dibujando grafiti, siempre me vi influenciado por el cinetismo, pasando por mi carrera en Bellas Artes y la Historia del Arte. Siempre de alguna manera me vi gravitando hacía este género. Tuve la suerte de que unos años más tarde, el maestro Cruz-Diez vio mi trabajo y me invitó a hacer una residencia en su taller en Panamá y estuve trabajando con él, a quien considero mi mentor. En Panamá hice una exposición que duró un mes y te podrás imaginar el honor y lo que le aprendí a él y a su familia”, afirma Pantone.

Pantone ha servido en las investigaciones de los grandes maestros del arte óptico y cinético para crear una visualidad propia que ilustre los muros de diferentes ciudades del mundo, conformando así la producción de un lenguaje universal compuesto por signos digitales, luminiscencias y gamas cromáticas.

Algunas de las obras públicas que destacan son: sus murales encargados por el Palais de Tokyo, en París; el mural producido para Lisbonweek, en Lisboa, Portugal; el mural que reviste la fachada del Daelim Museum, en Seúl, Corea del Sur; el mural hecho para la Albright-Knox Art Gallery, en Buffalo; su más reciente mural, compuesto por mosaicos, en la Universidad Politécnica de Valencia, España, o los murales realizados para dos de los edificios del Tecnológico de Monterrey, en México.

Además, Galería RGR presentará la obra de Pantone en ZONAMACO, en su booth principal, acompañando la obra de varios maestros del cinetismo, como Julio Le Parc, Jesús Soto, Carlos Cruz-Diez; y la de otras relevantes figuras de la escena contemporánea internacional, como Jeppe Hein, Elias Crespin, Ding Yi, entre otros. También en MACO el artista contará con un “Solo Show”, en la nueva sección FORO, curada por Anna Goetz.