Lo que significa estar bajo cuarentena federal

(CNN) — A medida que el coronavirus de Wuhan continúa propagándose más allá de China, funcionarios federales de salud pública en Estados Unidos dieron un paso inusual: emitir una cuarentena obligatoria, la primera en más de 50 años.

“El objetivo aquí es retrasar la entrada de este virus en Estados Unidos”, dice la Dra. Nancy Messonnier, directora del Centro Nacional de Inmunización y Enfermedades Respiratorias de los CDC.

Así es una cuarentena federal.

¿Qué significa estar en cuarentena federal?

Lo que implica la cuarentena federal puede depender exactamente de las circunstancias, dijo James Hodge, director del Centro de Leyes y Políticas de Salud Pública de la Universidad Estatal de Arizona.

Generalmente, las personas que enfrentan una cuarentena obligatoria están bajo la orden directa de las autoridades federales de permanecer en el mismo lugar por un breve período, mientras que los profesionales médicos evalúan si han sido infectados con una enfermedad en particular.

En este último caso, se ordena a las personas que permanezcan en instalaciones designadas por el gobierno federal, aunque en otras situaciones potenciales, podrían ser confinadas en un hospital o en sus propios hogares, dijo Hodge a CNN.

¿Quién está en cuarentena?

Los estadounidenses que hayan estado en la provincia china de Hubei en los últimos 14 días o hayan viajado a otras partes de China continental y muestren síntomas asociados con el virus, serán examinados en uno de los 11 aeropuertos estadounidenses designados y estarán sujetos a una cuarentena obligatoria en una instalación cercana, anunció el Departamento de Seguridad Nacional de EE.UU.

Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades también están poniendo en cuarentena a los estadounidenses que han sido evacuados por el Departamento de Estado de Wuhan, dijo la agencia.

“Esta estrategia no está destinada a atrapar a todos los viajeros que regresan de China con un nuevo coronavirus. Dada la naturaleza de este virus y cómo se está propagando, eso sería imposible. Pero trabajando juntos podemos atrapar a la mayoría de ellos”, dijo Messonnier en una llamada a periodistas el lunes.

¿Dónde se hospedan las personas en cuarentena?

El CDC dijo que está trabajando con socios estatales y locales para identificar locaciones donde los viajeros elegibles que ingresen a través de los 11 aeropuertos designados de EE.UU. podrían estar en cuarentena. Podrían incluir bases militares, hoteles u otros sitios, dijo Messonnier.

Otros evacuados de Wuhan por el Departamento de Estado se quedan en viviendas militares, señalaron los CDC.

Dos vuelos chárter que transportan ciudadanos estadounidenses desde Wuhan aterrizaron el miércoles en la Base de la Fuerza Aérea Travis en California. Uno permanecerá allí, mientras que se espera que el otro continúe en la Estación Aérea del Cuerpo de Marines de Miramar en San Diego, le dijo a CNN un funcionario estadounidense con conocimiento del asunto.

A finales de esta semana, dos vuelos más deben aterrizar en Estados Unidos, dijeron los CDC. Uno llegará a la Base de la Fuerza Aérea Lackland en San Antonio, Texas, y el otro debe llegar al Eppley Airfield en Omaha, Nebraska.

Además de esos lugares, el Pentágono ha anunciado que el 168º Regimiento del Instituto Regional de Capacitación de Colorado también podría usarse para poner en cuarentena a las personas.

La semana pasada, otro vuelo organizado por el gobierno de Estados Unidos llegó desde Wuhan a la Base de la Reserva Aérea March en el condado de Riverside, California, donde 195 estadounidenses permanecen en cuarentena.

Pero Hodge dijo que le preocupa que el gobierno federal se quede rápidamente sin capacidad para albergar a las personas en cuarentena.

“Solo tienen espacio para 1.000 personas”, dijo. “Son cuatro vuelos”.

El CDC dijo que espera que disminuya la cantidad de viajeros que llegan a EE.UU. desde Wuhan y la provincia de Hubei y la cantidad de personas que cumplen con los criterios de cuarentena federal.

¿Cómo es la vida en una cuarentena federal?

Si bien una cuarentena federal no se parece exactamente a un hotel de cuatro estrellas, las personas tienen derecho a alimentos, agua, alojamiento y tratamiento médico, y son libres de comunicarse con familiares y amigos, dijo Hodge. Pero no pueden abandonar su ubicación específica hasta que las autoridades federales lo indiquen.

Un grupo de 195 estadounidenses, muchos de ellos diplomáticos y sus familias, llegaron en avión la semana pasada a la Base de la Reserva Aérea March en el condado de Riverside, California. Han sido sometidos a una cuarentena obligatoria de 14 días desde el momento en que dejaron Wuhan.

Según Jarred Evans, uno de los estadounidenses bajo cuarentena en la base, todos están de buen humor.

El personal médico de los CDC controla a las personas en la base dos veces al día, les toma la temperatura y les pregunta sobre sus síntomas, dijo. Que él sepa, nadie ha desarrollado síntomas hasta ahora.

Para pasar el tiempo, los evacuados tienen acceso a clases de Zumba y kickboxing, y los niños tienen juguetes y actividades organizadas, dijo. Y en cuanto a la alimentación, las comidas han incluido huevos, papas, muffins, sándwiches y papas fritas.

“Todos se respetan unos a otros”, dijo Evans a CNN. “Sin embargo, no hay abrazos grupales o manos temblorosas”.

¿Se le permite al gobierno federal hacer esto?

Sí, aunque algunos epidemiólogos, abogados y organizaciones de salud han expresado su preocupación de que la amplia autoridad de los CDC pueda representar una amenaza para las libertades civiles.

El Departamento de Salud y Servicios Humanos, bajo el cual se encuentran los CDC, tiene la autoridad de aislar o poner en cuarentena a las personas para evitar que enfermedades transmisibles pasen o se propaguen de un país extranjero a Estados Unidos o de un estado a otro.

El gobierno solo puede aislar o poner en cuarentena a las personas que los CDC “creen razonablemente” que pueden estar infectados o expuestos a una enfermedad en cuarentena, que incluye viruela, fiebres hemorrágicas virales y síndromes respiratorios agudos severos.

Antes de emitir una orden de cuarentena o aislamiento, los CDC realizan una evaluación de riesgos de salud pública que considera los síntomas de una persona y si podrían haber estado expuestos a la enfermedad.

Los CDC tienen tres días desde el momento en que ponen a una persona bajo custodia para entregarle una orden de cuarentena, aislamiento o libertad condicional.

Los CDC aseguran que se esfuerzan por utilizar las “medidas menos restrictivas y que consumen mucho tiempo” para proteger la salud pública. Pero mantener a alguien en una base militar en California es considerablemente más restrictivo que la cuarentena doméstica, señala Hodge.

“Los CDC están claramente preocupados, como lo estamos haciendo a nivel mundial, por cualquier propagación de esta condición en cualquier lugar de Estados Unidos, y sin duda, es una preocupación legítima”, dijo Hodge. “Pero, ¿es diferente de lo que hemos visto en situaciones de enfermedades infecciosas anteriores, como el ébola y otros frentes donde permitimos la cuarentena en el hogar en esas circunstancias? Lo más probable es que no”.

Pero es posible que los CDC tengan información sobre las personas en cuarentena que no han hecho pública, lo que podría justificar el caso de la agencia para este tipo de cuarentena, agregó.

CNN se ha comunicado con los CDC sobre estas preguntas pero aún no ha recibido una respuesta.

¿Cuánto tiempo se puede poner a alguien en cuarentena?

El gobierno puede poner en cuarentena a alguien “solo el tiempo necesario para proteger al público”, de acuerdo con las regulaciones emitidas por el DHS en 2017.

En ese momento, el gobierno proporcionaría al público opciones de atención médica para protegerse contra la enfermedad, como inmunización voluntaria o tratamiento farmacológico, y garantizar que las personas en cuarentena que hayan estado expuestas a la enfermedad no infecten a otros.

En este momento, no existe una vacuna para prevenir la infección con el nuevo coronavirus. Los expertos indican que la mejor manera de prevenir la infección es evitar la exposición al virus.

Si bien el nuevo coronavirus ha matado a más de 400 personas en China continental, los funcionarios estadounidenses dicen que el riesgo general para el público estadounidense es bajo.

Actualmente hay 11 casos confirmados del nuevo coronavirus en Estados Unidos: nueve de esas personas habían viajado recientemente a Wuhan. Los otros dos casos restantes habían mantenido contacto cercano con personas que viajaron a Wuhan.

¿Qué derechos tienen las personas en cuarentena?

Las personas que están en cuarentena tienen derecho a una orden escrita de los CDC dentro de las 72 horas de haber sido detenidas que explica por qué la agencia cree que la cuarentena es necesaria.

Si una persona en cuarentena cree que los CDC han cometido un error, pueden solicitar que la agencia reevalúe su orden por escrito dentro de las 72 horas. Si los CDC sostienen que la cuarentena es necesaria, la persona puede solicitar una revisión médica independiente para determinar si la recomendación de los CDC es apropiada. También pueden contratar representación para estar presente en la revisión médica a su cargo.

Aquellos que no pueden permitirse el lujo de contratar su propia representación pueden tener un representante designado a expensas del gobierno.

Las personas en cuarentena también tienen derecho a llevar sus preocupaciones a los tribunales.

¿Quién paga la factura de esto?

Si una persona tiene seguro de salud, los CDC le facturarán a su proveedor de seguro los costos de la atención brindada durante la cuarentena, según Hodge. Entonces, dependiendo de su cobertura de seguro, una persona podría ser responsable de algunos o todos esos costos.

Durante el período de comentarios públicos sobre la última regla del HHS sobre las regulaciones de cuarentena, que entró en vigencia en 2017, un sindicato de asistentes de vuelo argumentó que el gobierno federal debería pagar los costos médicos incurridos por los asistentes de vuelo en cuarentena. Pero el HHS rechazó la sugerencia.

“… Si bien el HHS / CDC no tiene la intención de cargar indebidamente a las personas con los costos de su propio aislamiento o cuarentena, el pago de los gastos se hará de conformidad con las obligaciones constitucionales y éticas de satisfacer las necesidades básicas, por ejemplo, alimentos, tratamiento médico, para aquellos sujetos a tales órdenes de salud pública”, explica el departamento en su regla final.

Para aquellos que se consideran incapaces de pagar un seguro de salud, el gobierno pagará la cuenta pero Hodge dijo que podría llevar algunos de esos costos a programas como Medicaid cuando sea posible.

Evans le contó a CNN que a los evacuados en la Base de la Reserva Aérea March se les facturará por su vuelo de evacuación. No sabe a qué otros evacuados les están cobrando, pero dijo que su propia factura es de US$ 1.100. Y una vez que termina la cuarentena, dijo que todos tendrán que pagar su propio viaje a su destino final.

Si alguien decide salir y violar las órdenes de evasión de cuarentena, habrá consecuencias.

La ley federal establece que una persona que viole las órdenes de cuarentena está sujeta a una multa de hasta US$ 100.000, un año en prisión o ambas, si la violación no resulta en una muerte. Si resulta en una muerte, la persona estaría sujeta a una multa de hasta US$ 250.000, un año en la cárcel o ambas.

¿Cuándo fue la última vez que ocurrió una cuarentena federal?

Antes de las preocupaciones sobre el nuevo coronavirus, la última vez que los funcionarios estadounidenses emitieron una orden federal de cuarentena fue en la década de 1960 para la evaluación de la viruela, informó el Dr. Martin Cetron, director de la División de Migración y Cuarentena Global de los CDC a periodistas el viernes.

Los CDC definen la cuarentena como la separación y restricción del movimiento de personas que han estado expuestas a una enfermedad contagiosa para ver si se enferman.

Es más común que la agencia emita órdenes de aislamiento federales, que separan a las personas que han sido infectadas con una enfermedad contagiosa de las que no han sido infectadas. El CDC dijo que emite alrededor de una o dos órdenes de cuarentena, aislamiento o liberación condicional al año.

¿Son efectivas las cuarentenas?

En general, confinar a personas que tienen o podrían sospecharse que tienen una enfermedad como el coronavirus en un lugar es efectivo para evitar que se transmita a otros, dijo Hodge.

Pero cómo se ejecutan las órdenes de cuarentena hace una gran diferencia, dijo. Obligar a las personas a permanecer en una instalación lejos de su hogar por un período de tiempo de hasta dos semanas podría tener consecuencias no deseadas. Potencialmente, las personas podrían mentir o tergiversar su grado de exposición a una enfermedad para evitar ese tipo de situación, dijo Hodge.

“La implementación potencial de la cuarentena federal de mano dura puede ser problemática y puede ser contraproducente”, aseguró.

Permitir que las personas sean contenidas dentro de sus propios hogares sería una mejor solución, dijo Hodge, y haría que las personas estuvieran más dispuestas a cumplir.

Pero los funcionarios de los CDC expresaron el viernes que una vez que las personas reciben información sobre por qué el gobierno federal cree que la cuarentena es necesaria, en su mayoría cooperan.

“Entendemos que esta es una situación difícil para ellos. Han pasado por una prueba”, dijo Messonnier. “Y les pedimos que se tomen un tiempo con nosotros para asegurarse de que estén protegiendo a sus familias y sus comunidades, y realmente admiramos su flexibilidad y resistencia”.

Dan Simon, Augie Martin y Lucy Kafanov de CNN contribuyeron a este informe.